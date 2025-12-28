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Усі серії

  • Золотисті вафлі, підсмажені до досконалості
  • Золотисті вафлі, підсмажені до досконалості
  • Золотисті вафлі, підсмажені до досконалості
  • Золотисті вафлі, підсмажені до досконалості
  • Золотисті вафлі, підсмажені до досконалості
  • Золотисті вафлі, підсмажені до досконалості
  • Золотисті вафлі, підсмажені до досконалості
  • Золотисті вафлі, підсмажені до досконалості
  • Золотисті вафлі, підсмажені до досконалості
  • Золотисті вафлі, підсмажені до досконалості

Серія 3000Вафельниця

HD2332/90

4.9
| (16) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Золотисті вафлі, підсмажені до досконалості
Насолоджуйтеся золотистими та ароматними вафлями з вафельницею Philips серії 3000. Пластини для вафель з антипригарним покриттям швидко нагріваються для приготування апетитних вафель і легко очищаються
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Насолоджуйтеся смаком ідеально підсмажених вафель

Золотисті вафлі, підсмажені до досконалості

Пластини для вафель для ваших улюблених солодких перекусів

Пластини для вафель для ваших улюблених солодких перекусів

Готуйте золотисті вафлі

Потужність 750 Вт для ідеального підсмажування

Потужність 750 Вт для ідеального підсмажування

Швидкий нагрів забезпечує ідеальне підсмажування завдяки потужності 750 Вт

Легкі в очищенні антипригарні пластини

Легкі в очищенні антипригарні пластини

Більше жодного прилипання та відмивання. Легко очистіть пластини завдяки довговічному антипригарному покриттю пластин для вафель.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

16

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

28/12/2025

Україна

Україна

Мій шалений досвід

Була в мене колись 3 в 1 вафельниця, якась дешева фірма, десь за пів року користування, вона просто задимілась. Я довго не купувала нову, аж поки сестра не купила дорогу, теж 3 в 1, там для бутерів, гриль і вафельниця від Philips. Вона класно працювала і найчастіше ми використовуємо саме вафельницю і насадку для бутербродів, я малому робила в школу. І от почались осінні канікули, оскільки я працюю з дому, я працюю на кухні за ноутбуком а син грався в кімнаті. І ось власне пік історії - закриваю я в пʼятницю ноут, і думаю вимкну з розетки, занесу в кімнату, бо вже нарешті і в мене був вихідний, і відчуваю щось тепле таке - а це включена вафельниця!!! Я в шоці її вимикаю і намагаюсь згадати, коли останній раз її використовувала, і розумію що востаннє я робила малому бутерброди саме в пʼятницю, тобто тиждень назад , до школи ! Телефоную сестрі, запитую чи вона користувалась, вона каже, що вже давно її не брала і я розумію, що таки цілий тиждень вона була включена в розетку, і працювала !!!Чесно, це був перший раз в житті така ситуація, бо я сиділа на кухні всі ці дні за столом і працювала, але не чула жодного звуку від неї і якимось дивом вона не перегоріла, не загорілась скатерка, і ми всі залишились живі а вафельниця - залишилась робочою! Хто має таку модель, знають що її можна поставити на бочок і вона буде старіти , так от в цьому шаленому робочому ритмі, поставила її вниз під стіл і просто забула вимкнути з розетки на цілий тиждень. Так що, ця модель і ця фірма - моя щира рекомендація для усіх хто шукає вафельницю або бутербродницю чи гриль! Вона вас не підведе, навіть такі критичні моменти, який стався зі мною !

Плюси

Він допоможе у приготуванні страв і збереже ваші нерви

Мінуси

Немає у нього проти

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

29/12/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Піч чудова

Єдине, чого не вистачає бутербродниці, на мій розсуд, то це якогось таймеру с функцією відключення. А взагалі чудовий пристрій. Тепер у мене щоранку різні смажені бутерброди.

Плюси

Оптимальна вага, якісні матеріали, легке використання

Мінуси

короткий шнур (бажано ще додати 20-30 см), відсутність таймеру

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

25/06/2024

Україна

Україна

Надійна і якісна

Мій син любить паніні і гарячі бутерброди,тому ця сендвічниця дуже спростила їх приготування.Дуже швидко і смачно,компактна і якісна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

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