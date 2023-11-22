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HD2350/80
Страви хрусткі зовні й ніжні всередині
Насолоджуйтеся хрусткими золотистими паніні, сандвічами з начинкою та вафлями. Бутербродниця Philips серії 5000 нагрівається швидко та рівномірно, а пластини з антипригарним покриттям забезпечують максимальну зручність і легкість очищення.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бутербродниця
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Змінні пластини дозволяють готувати всі ваші улюблені страви – від довгих хрустких паніні до сендвічів із начинкою і вафель!
Завдяки швидкому нагріванню цієї бутербродниці потужністю 750 Вт можна легко підсмажити страви до хрусткої золотистої скоринки.
Більше жодного прилипання та відмивання. Просто зніміть пластини та легко очистіть їх завдяки довговічному антипригарному покриттю.
Насолоджуйтеся сендвічами, приготованими за вашим смаком: апетитними, з розплавленою начинкою та ідеально золотисто-коричневою скоринкою з усіх боків.
Не потрібно вимикати бутербродницю з розетки, щоб увімкнути або вимкнути її.
Бутербродницю можна поставити вертикально для зручного зберігання на стільниці або в шафі.
Світлові індикатори чітко показують, коли бутербродниця розігрівається і коли вона готова до використання.
Змотайте шнур для зберігання, щоб не захаращувати кухню.
З бутербродницею, яка легко відкривається і закривається, ви завжди зможете приготувати ідеальні бутерброди.
Обирайте пластини, які не дадуть начинці витікти та дозволять легко розрізати сендвіч на два трикутнички.
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