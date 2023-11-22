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    • Страви хрусткі зовні й ніжні всередині Страви хрусткі зовні й ніжні всередині Страви хрусткі зовні й ніжні всередині
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      Серія 5000 Бутербродниця

      HD2350/80

      Загальна оцінка / 5
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      Страви хрусткі зовні й ніжні всередині

      Насолоджуйтеся хрусткими золотистими паніні, сандвічами з начинкою та вафлями. Бутербродниця Philips серії 5000 нагрівається швидко та рівномірно, а пластини з антипригарним покриттям забезпечують максимальну зручність і легкість очищення.

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      Серія 5000 Бутербродниця

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      Серія 5000
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      Серія 5000

      Бутербродниця

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      Страви хрусткі зовні й ніжні всередині

      Три набори пластин для приготування паніні, сендвічів і вафель

      • Бутербродниця
      • 3 набори пластин для паніні, вафель і сендвічів
      • Потужність 750 Вт
      • Компактне вертикальне зберігання
      • Світлові індикатори
      3 набори пластин для приготування паніні, вафель і сендвічів

      3 набори пластин для приготування паніні, вафель і сендвічів

      Змінні пластини дозволяють готувати всі ваші улюблені страви – від довгих хрустких паніні до сендвічів із начинкою і вафель!

      Потужність 750 Вт для ідеального підсмажування

      Потужність 750 Вт для ідеального підсмажування

      Завдяки швидкому нагріванню цієї бутербродниці потужністю 750 Вт можна легко підсмажити страви до хрусткої золотистої скоринки.

      Знімні антипригарні пластини для легкого очищення

      Знімні антипригарні пластини для легкого очищення

      Більше жодного прилипання та відмивання. Просто зніміть пластини та легко очистіть їх завдяки довговічному антипригарному покриттю.

      Рівномірне нагрівання для ідеального розплавлення та підсмажування

      Рівномірне нагрівання для ідеального розплавлення та підсмажування

      Насолоджуйтеся сендвічами, приготованими за вашим смаком: апетитними, з розплавленою начинкою та ідеально золотисто-коричневою скоринкою з усіх боків.

      Перемикач «увімк./вимк.» для безпеки та контролю

      Перемикач «увімк./вимк.» для безпеки та контролю

      Не потрібно вимикати бутербродницю з розетки, щоб увімкнути або вимкнути її.

      Компактне вертикальне зберігання заощаджує місце на кухні

      Компактне вертикальне зберігання заощаджує місце на кухні

      Бутербродницю можна поставити вертикально для зручного зберігання на стільниці або в шафі.

      Світлові індикатори показують, коли можна починати готувати

      Світлові індикатори показують, коли можна починати готувати

      Світлові індикатори чітко показують, коли бутербродниця розігрівається і коли вона готова до використання.

      Вбудований відсік для зберігання шнура для охайного вигляду стільниці

      Вбудований відсік для зберігання шнура для охайного вигляду стільниці

      Змотайте шнур для зберігання, щоб не захаращувати кухню.

      Система легкої фіксації забезпечує щільне прилягання

      Система легкої фіксації забезпечує щільне прилягання

      З бутербродницею, яка легко відкривається і закривається, ви завжди зможете приготувати ідеальні бутерброди.

      Пластини Cut and Seal не дозволяють начинці витікати

      Пластини Cut and Seal не дозволяють начинці витікати

      Обирайте пластини, які не дадуть начинці витікти та дозволять легко розрізати сендвіч на два трикутнички.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Загальні технічні характеристики

        HD2350
        Знімні пластина – пластина для бутербродів/паніні/вафель
        Індикатор живлення та температури
        Білий (індикатор живлення) / білий (індикатор готовності)
        Пластини з антипригарним покриттям
        Так
        Пристрій змотування кабелю
        Так
        Ручка з фіксатором
        Так
        Перемикач
        Увімк./вимк.
        Легке чищення
        Так
        Вертикальне зберігання
        Так

      • Матеріали

        Колір (кольори)
        Чорний
        Основний корпус
        ПФ
        Пластина для бутербродів/паніні/вафель
        Алюмінієвий сплав + покриття ПТФЕ
        Декоративна панель
        PA6
        Ручка-затискач
        ПК
        Об’єктив
        ПК
        Нагрівальний елемент
        HD2350 – установлений на рефлекторі

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  V
        Потужність
        750  W
        Довжина шнура
        0,75  m
        Частота
        50–60  Hz

      • Обслуговування

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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