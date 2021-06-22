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  • Бутерброди готувати легко
  • Бутерброди готувати легко
  • Бутерброди готувати легко
  • Бутерброди готувати легко
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  • Бутерброди готувати легко
  • Бутерброди готувати легко
  • Бутерброди готувати легко

Більше не доступний

Бутербродниця

HD2384/70

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Бутерброди готувати легко
Насолоджуйтеся смачними бутербродами, миттєво приготованими завдяки цій бутербродниці високої температури і потужності з пластинами "Cut & Seal". Бутербродницю легко зберігати завдяки можливості вертикального зберігання та намотування шнура. А її пластини з антипригарним покриттям роблять чищення легким, як ніколи.
Переглянути всі переваги

Миттєве приготування смачних страв

Бутерброди готувати легко

  • 700 Вт

Пластини "Cut and seal" притискають начинку всередині бутерброда

Пластини "Cut and seal" притискають начинку всередині бутерброда

Пластини "Cut and seal" притискають начинку всередині бутербродниці Philips.

Висока температура - смачні результати

Висока температура - смачні результати

Висока потужність для швидкого нагрівання

Висока потужність для швидкого нагрівання

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

22/06/2021

Україна

Україна

Чудовий прилад для швидкого готування

Дуже корисний для мене прилад. Декілька хвилин і смачнющий гарячий сендвіч вже готовий. Комбіную будь-яку начинку - сир, томати, м'ясо, зелень. І ось вже підсмажені трикутнички прикрашають стіл. Можна і просто хліб підсушити. Легке очищення. Рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD2384/70 Бутербродниця

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD2384/70 Бутербродниця

22/06/2019

Україна

Україна

дуже любимо гарячі сендвічі з philips

моя родина дуже любить гарячі сендвічі з сиром - бутербродниця дуже легка в використанні та повністю виконує свої функції на кухні, лічені хвилини і всі нагодовані. має достатньо зручну форму та легко чиститься. ідеальна для швидких перекусів та сніданків.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD2384/70 Бутербродниця

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD2384/70 Бутербродниця

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