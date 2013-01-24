Бутерброди готувати легко
Насолоджуйтеся смачними бутербродами, миттєво приготованими завдяки цій бутербродниці високої температури і потужності з пластинами "Cut & Seal". Бутербродницю легко зберігати завдяки можливості вертикального зберігання та намотування шнура. А її пластини з антипригарним покриттям роблять чищення легким, як ніколи. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бутерброди готувати легко
Насолоджуйтеся смачними бутербродами, миттєво приготованими завдяки цій бутербродниці високої температури і потужності з пластинами "Cut & Seal". Бутербродницю легко зберігати завдяки можливості вертикального зберігання та намотування шнура. А її пластини з антипригарним покриттям роблять чищення легким, як ніколи. Переглянути усі переваги
Бутерброди готувати легко
Насолоджуйтеся смачними бутербродами, миттєво приготованими завдяки цій бутербродниці високої температури і потужності з пластинами "Cut & Seal". Бутербродницю легко зберігати завдяки можливості вертикального зберігання та намотування шнура. А її пластини з антипригарним покриттям роблять чищення легким, як ніколи. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бутерброди готувати легко
Насолоджуйтеся смачними бутербродами, миттєво приготованими завдяки цій бутербродниці високої температури і потужності з пластинами "Cut & Seal". Бутербродницю легко зберігати завдяки можливості вертикального зберігання та намотування шнура. А її пластини з антипригарним покриттям роблять чищення легким, як ніколи. Переглянути усі переваги
Пластини "Cut and seal" притискають начинку всередині бутерброда.
Легке чищення завдяки пластинам з антипригарним покриттям
Зручне зберігання у вертикальному положенні.
Висока температура - смачні результати
Висока потужність для швидкого нагрівання
Ручка, що не нагрівається.
Індикатор нагрівання та готовності до роботи.
Загальні специфікації
Технічні специфікації
Особливості дизайну