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Більше не доступний
700 Вт
Пластини "Cut and seal" притискають начинку всередині бутербродниці Philips.
Висока температура - смачні результати
Висока потужність для швидкого нагрівання
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
TaniaN
22/06/2021
Україна
Чудовий прилад для швидкого готування
Дуже корисний для мене прилад. Декілька хвилин і смачнющий гарячий сендвіч вже готовий. Комбіную будь-яку начинку - сир, томати, м'ясо, зелень. І ось вже підсмажені трикутнички прикрашають стіл. Можна і просто хліб підсушити. Легке очищення. Рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD2384/70 Бутербродниця
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD2384/70 Бутербродниця
Antimka
22/06/2019
Україна
дуже любимо гарячі сендвічі з philips
моя родина дуже любить гарячі сендвічі з сиром - бутербродниця дуже легка в використанні та повністю виконує свої функції на кухні, лічені хвилини і всі нагодовані. має достатньо зручну форму та легко чиститься. ідеальна для швидких перекусів та сніданків.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD2384/70 Бутербродниця
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD2384/70 Бутербродниця