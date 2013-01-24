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Бутербродниця

HD2384/70
Загальна оцінка / 5
  • Бутерброди готувати легко Бутерброди готувати легко Бутерброди готувати легко
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    Бутербродниця

    HD2384/70
    Загальна оцінка / 5

    Бутерброди готувати легко

    Насолоджуйтеся смачними бутербродами, миттєво приготованими завдяки цій бутербродниці високої температури і потужності з пластинами "Cut & Seal". Бутербродницю легко зберігати завдяки можливості вертикального зберігання та намотування шнура. А її пластини з антипригарним покриттям роблять чищення легким, як ніколи. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Бутербродниця

    Бутерброди готувати легко

    Насолоджуйтеся смачними бутербродами, миттєво приготованими завдяки цій бутербродниці високої температури і потужності з пластинами "Cut & Seal". Бутербродницю легко зберігати завдяки можливості вертикального зберігання та намотування шнура. А її пластини з антипригарним покриттям роблять чищення легким, як ніколи. Переглянути усі переваги

    Бутерброди готувати легко

    Насолоджуйтеся смачними бутербродами, миттєво приготованими завдяки цій бутербродниці високої температури і потужності з пластинами "Cut & Seal". Бутербродницю легко зберігати завдяки можливості вертикального зберігання та намотування шнура. А її пластини з антипригарним покриттям роблять чищення легким, як ніколи. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Бутербродниця

    Бутерброди готувати легко

    Насолоджуйтеся смачними бутербродами, миттєво приготованими завдяки цій бутербродниці високої температури і потужності з пластинами "Cut & Seal". Бутербродницю легко зберігати завдяки можливості вертикального зберігання та намотування шнура. А її пластини з антипригарним покриттям роблять чищення легким, як ніколи. Переглянути усі переваги

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      Бутерброди готувати легко

      Миттєве приготування смачних страв

      • 700 Вт
      Пластини "Cut and seal" притискають начинку всередині бутерброда

      Пластини "Cut and seal" притискають начинку всередині бутерброда

      Пластини "Cut and seal" притискають начинку всередині бутерброда.

      Легке чищення завдяки пластинам з антипригарним покриттям

      Легке чищення завдяки пластинам з антипригарним покриттям

      Легке чищення завдяки пластинам з антипригарним покриттям

      Зручне зберігання у вертикальному положенні

      Зручне зберігання у вертикальному положенні

      Зручне зберігання у вертикальному положенні.

      Висока температура - смачні результати

      Висока температура - смачні результати

      Висока потужність для швидкого нагрівання

      Висока потужність для швидкого нагрівання

      Ручка, що не нагрівається

      Ручка, що не нагрівається.

      Індикатор нагрівання та готовності до роботи

      Індикатор нагрівання та готовності до роботи.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Так

      • Технічні специфікації

        Довжина шнура
        0,8  м
        Потужність
        700  Вт
        Напруга
        220 - 240  В
        Частота
        50 / 60  Гц

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        білий/блакитний
        Розміри (Д x Ш x В)
        249 x 243 x 101  мм

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