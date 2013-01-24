Смачні гарячі булочки – це легко
Ця високотемпературна, надпотужна бутербродниця з багатофункціональними пластинами для гарячих булочок дозволяє ідеально підсмажити бутерброди та закуски в будь-який час. Нею неймовірно легко користуватися завдяки зручній системі блокування, а також неймовірно легко зберігати завдяки компактному вертикальному складанню. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні гарячі булочки – це легко
Ця високотемпературна, надпотужна бутербродниця з багатофункціональними пластинами для гарячих булочок дозволяє ідеально підсмажити бутерброди та закуски в будь-який час. Нею неймовірно легко користуватися завдяки зручній системі блокування, а також неймовірно легко зберігати завдяки компактному вертикальному складанню. Переглянути усі переваги
Смачні гарячі булочки – це легко
Ця високотемпературна, надпотужна бутербродниця з багатофункціональними пластинами для гарячих булочок дозволяє ідеально підсмажити бутерброди та закуски в будь-який час. Нею неймовірно легко користуватися завдяки зручній системі блокування, а також неймовірно легко зберігати завдяки компактному вертикальному складанню. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні гарячі булочки – це легко
Ця високотемпературна, надпотужна бутербродниця з багатофункціональними пластинами для гарячих булочок дозволяє ідеально підсмажити бутерброди та закуски в будь-який час. Нею неймовірно легко користуватися завдяки зручній системі блокування, а також неймовірно легко зберігати завдяки компактному вертикальному складанню. Переглянути усі переваги
Просто натисніть вниз для безпечного закривання і блокування бутербродниці.
Спеціальне антипригарне покриття полегшує чищення
Компактне зберігання з економією місця.
Пристосування для акуратного намотування шнура.
Ручка не нагрівається для безпечного використання.
Висока потужність для швидкого нагрівання бутербродниці.
Універсальні пластини для гарячих булочок підходять для приготування будь-яких бутербродів та закусок.
Висока температура дозволяє рівномірно підсмажити смачні хрусткі бутерброди.
Чітко вказує на нагрівання та готовність до роботи.
Для максимальної безпеки.
Виріб залишається на місці під час використання.
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики