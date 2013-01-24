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Daily Collection

Бутербродниця

HD2395/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Смачні гарячі булочки – це легко Смачні гарячі булочки – це легко Смачні гарячі булочки – це легко
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    Daily Collection Бутербродниця

    HD2395/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Смачні гарячі булочки – це легко

    Ця високотемпературна, надпотужна бутербродниця з багатофункціональними пластинами для гарячих булочок дозволяє ідеально підсмажити бутерброди та закуски в будь-який час. Нею неймовірно легко користуватися завдяки зручній системі блокування, а також неймовірно легко зберігати завдяки компактному вертикальному складанню. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Бутербродниця

    Смачні гарячі булочки – це легко

    Ця високотемпературна, надпотужна бутербродниця з багатофункціональними пластинами для гарячих булочок дозволяє ідеально підсмажити бутерброди та закуски в будь-який час. Нею неймовірно легко користуватися завдяки зручній системі блокування, а також неймовірно легко зберігати завдяки компактному вертикальному складанню. Переглянути усі переваги

    Смачні гарячі булочки – це легко

    Ця високотемпературна, надпотужна бутербродниця з багатофункціональними пластинами для гарячих булочок дозволяє ідеально підсмажити бутерброди та закуски в будь-який час. Нею неймовірно легко користуватися завдяки зручній системі блокування, а також неймовірно легко зберігати завдяки компактному вертикальному складанню. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Бутербродниця

    Смачні гарячі булочки – це легко

    Ця високотемпературна, надпотужна бутербродниця з багатофункціональними пластинами для гарячих булочок дозволяє ідеально підсмажити бутерброди та закуски в будь-який час. Нею неймовірно легко користуватися завдяки зручній системі блокування, а також неймовірно легко зберігати завдяки компактному вертикальному складанню. Переглянути усі переваги

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      Зі зручною системою блокування і вертикального зберігання

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      • Пластина для гарячих булочок
      Зручна система притиснення з блокуванням

      Зручна система притиснення з блокуванням

      Просто натисніть вниз для безпечного закривання і блокування бутербродниці.

      Спеціальне антипригарне покриття полегшує чищення

      Спеціальне антипригарне покриття полегшує чищення

      Спеціальне антипригарне покриття полегшує чищення

      Зручне зберігання у вертикальному положенні

      Зручне зберігання у вертикальному положенні

      Компактне зберігання з економією місця.

      Пристосування для намотування шнура

      Пристосування для намотування шнура

      Пристосування для акуратного намотування шнура.

      Ручка, що не нагрівається

      Ручка, що не нагрівається

      Ручка не нагрівається для безпечного використання.

      Висока потужність для швидкого нагрівання

      Висока потужність для швидкого нагрівання

      Висока потужність для швидкого нагрівання бутербродниці.

      Багатофункціональні пластини для приготування різноманітних бутербродів і легких закусок

      Універсальні пластини для гарячих булочок підходять для приготування будь-яких бутербродів та закусок.

      Висока температура для ідеально підсмажених бутербродів

      Висока температура дозволяє рівномірно підсмажити смачні хрусткі бутерброди.

      Індикатор нагрівання та готовності до роботи

      Чітко вказує на нагрівання та готовність до роботи.

      Перемикач "увімк./вимк." для додаткової безпеки

      Для максимальної безпеки.

      Гумові ніжки забезпечують перебування пристрою на одному місці

      Виріб залишається на місці під час використання.

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Розміри (Д x Ш x В)
        226 x 120 x 25  мм
        Колір (кольори)
        Біла/бежева

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Так
        Ручка, що не нагрівається
        Так
        Пластини з антипригарним покриттям
        Так
        Перемикач "увімк./вимк." (для Європи)
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        820  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Довжина шнура
        0,8  м

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