Саме так, як Ви любите, і не інакше

Готуйте бутерброди на свій смак. Помістіть бутерброд між великими пластинами та виберіть потрібне налаштування часу. Значно легше чищення завдяки знімним пластинам з антипригарним покриттям, які можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги