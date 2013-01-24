Саме так, як Ви любите, і не інакше
Готуйте бутерброди на свій смак. Помістіть бутерброд між великими пластинами та виберіть потрібне налаштування часу. Значно легше чищення завдяки знімним пластинам з антипригарним покриттям, які можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Саме так, як Ви любите, і не інакше
Готуйте бутерброди на свій смак. Помістіть бутерброд між великими пластинами та виберіть потрібне налаштування часу. Значно легше чищення завдяки знімним пластинам з антипригарним покриттям, які можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги
Саме так, як Ви любите, і не інакше
Готуйте бутерброди на свій смак. Помістіть бутерброд між великими пластинами та виберіть потрібне налаштування часу. Значно легше чищення завдяки знімним пластинам з антипригарним покриттям, які можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Саме так, як Ви любите, і не інакше
Готуйте бутерброди на свій смак. Помістіть бутерброд між великими пластинами та виберіть потрібне налаштування часу. Значно легше чищення завдяки знімним пластинам з антипригарним покриттям, які можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги
Зручне зберігання у вертикальному положенні.
Підходить для приготування різноманітних бутербродів завдяки великим пластинам.
Швидкі та смачні бутерброди завдяки потужності 900 Вт.
Цифровий таймер зі звуковим сигналом готовності страви.
Індикатори увімкнення та готовності до роботи.
Легке чищення завдяки знімним пластинам, які можна мити у посудомийній машині.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості конструкції