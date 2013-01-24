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Бутербродниця

HD2415/80
Загальна оцінка / 5
  • Саме так, як Ви любите, і не інакше Саме так, як Ви любите, і не інакше Саме так, як Ви любите, і не інакше
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    Бутербродниця

    HD2415/80
    Загальна оцінка / 5

    Саме так, як Ви любите, і не інакше

    Готуйте бутерброди на свій смак. Помістіть бутерброд між великими пластинами та виберіть потрібне налаштування часу. Значно легше чищення завдяки знімним пластинам з антипригарним покриттям, які можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Бутербродниця

    Саме так, як Ви любите, і не інакше

    Готуйте бутерброди на свій смак. Помістіть бутерброд між великими пластинами та виберіть потрібне налаштування часу. Значно легше чищення завдяки знімним пластинам з антипригарним покриттям, які можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    Саме так, як Ви любите, і не інакше

    Готуйте бутерброди на свій смак. Помістіть бутерброд між великими пластинами та виберіть потрібне налаштування часу. Значно легше чищення завдяки знімним пластинам з антипригарним покриттям, які можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Бутербродниця

    Саме так, як Ви любите, і не інакше

    Готуйте бутерброди на свій смак. Помістіть бутерброд між великими пластинами та виберіть потрібне налаштування часу. Значно легше чищення завдяки знімним пластинам з антипригарним покриттям, які можна мити в посудомийній машині. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Пластини з антипригарним покриттям
        Так
        Ручка, що не нагрівається
        Так
        Пристосування для шнура
        Так
        Нековзка основа
        Так

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        0,9  м

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        білий/жовтий
        Матеріали
        Фенольний корпус

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