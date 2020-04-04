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  • Саме так, як Ви любите, і не інакше
  • Саме так, як Ви любите, і не інакше
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  • Саме так, як Ви любите, і не інакше

Більше не доступний

Бутербродниця

HD2415/80

2.3
| (3) Відгуки
Саме так, як Ви любите, і не інакше
Готуйте бутерброди на свій смак. Помістіть бутерброд між великими пластинами та виберіть потрібне налаштування часу. Значно легше чищення завдяки знімним пластинам з антипригарним покриттям, які можна мити в посудомийній машині.
Переглянути всі переваги

Налаштуйте таймер для приготування смачних бутербродів

Саме так, як Ви любите, і не інакше

  • 900 Вт

Підходить для приготування різноманітних бутербродів завдяки великим пластинам

Підходить для приготування різноманітних бутербродів завдяки великим пластинам.

Швидкі та смачні бутерброди завдяки потужності 900 Вт

Швидкі та смачні бутерброди завдяки потужності 900 Вт.

Цифровий таймер зі звуковим сигналом готовності страви

Цифровий таймер зі звуковим сигналом готовності страви.

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.3

з 5

3

Відгуки

5
4
2

04/04/2020

Česká republika

Česká republika

Chybějící podstatné náhradní díly

S výrobkem jsme byli spokojeni. Vyjímatelné a velké pláty velmi usnadnily údržbu. Bohužel když se po nějaké době začaly loupat není možné sehnat náhradu. Což je celkem škoda, protože sendvičovač je jinak velmi dobrý výrobek a rádi bychom jej používali dále. Takže pro příště budeme vybírat produkt (firmu), která více myslí i na dlouhodobé používání jejich výrobků.

Плюси

Kvalitní provedení, časovač, dobrá tepelná izolace dotykových částí.

Мінуси

Absence náhradních dílů.

Цей відгук про HD2415/80 Sendvičovač

Цей відгук про HD2415/80 Sendvičovač

24/01/2015

Česká republika

Česká republika

Máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače?

Pokud máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače, pak je tento docela slušnou volbou. Plochy se totiž dají odejmout a umýt v myčce. Časovač vám připomene, abyste nezapomněli sendvič v zařízení, když si během jeho přípravy chcete vyřídit něco jiného. Bohužel, uchycení vyjímatelných pečících ploch není vyřešeno příliš důvěryhodně - jedná se o tenké napružené ocelové plíšky, které nevypadají příliš odolně, a občas je nutno je přihnout, aby držely, a nebo šly zacvaknout. Nějaký mechanismus s tlačítkem na "click&release" by neuškodil. Taktéž je docela škoda, že přístroj není typu 3-in-1 (sendviče, wafle, kontaktní gril), pokryl by větší rozsah...

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD2415/80 Sendvičovač

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD2415/80 Sendvičovač

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výrobek je po krátké době na vyhození.

Vlivem běžného provozního opotřebení došlo k oloupání vyjímatelných plotének. Ten kdo by předpokládal, že bude možné tento spotřební díl objednat v servisu je na omylu... není to možné. Tak bude jinak plně funkční přístroj odevzdán do sběrného dvoru. Nic podobného si od PHILIPSe již nikdy nekoupím.

Цей відгук про HD2415/80 Sendvičovač

Цей відгук про HD2415/80 Sendvičovač

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