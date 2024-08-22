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HD2510/90
Хрусткі тости кожен день
Підсмажуйте хліб так, як вам подобається, за допомогою тостера Philips Essentials Collection серії 1000. Від легкої хрусткої скоринки до золотисто-коричневого кольору – шість налаштувань підрум’янювання роблять можливим усе.
Довговічне, безпечне та ефективне рішення для приготування тостів
Розумний і зручний дизайн
Відкрийте для себе повний набір для сніданку
Набір для сніданку, розроблений із думкою про те, що дійсно має значення. Відкрийте для себе повний набір, що включає також крапельну кавоварку та чайник у відповідному стилі.
Шість налаштувань дозволяють підсмажувати скибочки хлібу різного розміру без ризику пригорання. Відрегулюйте рівень підсмажування, щоб ваші тости були саме такими, як ви хочете.
Насолоджуйтесь універсальністю завдяки двом широким отворам для приготуванням тостів різного розміру – від скибочок хліба до рогаликів і будь чого іншого.
5.0
з 5
1
Відгук
Birsan
22/08/2024
România
Foarte delicat si eficient
A fost avantajos la preț și arata foarte bine. Produs foarte bun.
Цей відгук про Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000
Цей відгук про Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000