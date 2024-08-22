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Essentials CollectionТостер Philips серії 1000

HD2510/90

5

| (1) Відгук

Хрусткі тости кожен день

Підсмажуйте хліб так, як вам подобається, за допомогою тостера Philips Essentials Collection серії 1000. Від легкої хрусткої скоринки до золотисто-коричневого кольору – шість налаштувань підрум’янювання роблять можливим усе.

Переглянути всі переваги

Підсмажуйте тости так, як вам подобається, із 6 налаштуваннями підсмажування

Хрусткі тости кожен день

  • Довговічне, безпечне та ефективне рішення для приготування тостів

  • Розумний і зручний дизайн

  • Відкрийте для себе повний набір для сніданку

Відкрийте для себе повний набір для сніданку

Відкрийте для себе повний набір для сніданку

Набір для сніданку, розроблений із думкою про те, що дійсно має значення. Відкрийте для себе повний набір, що включає також крапельну кавоварку та чайник у відповідному стилі.

Шість налаштувань підсмажування тостів саме так, як вам подобається

Шість налаштувань підсмажування тостів саме так, як вам подобається

Шість налаштувань дозволяють підсмажувати скибочки хлібу різного розміру без ризику пригорання. Відрегулюйте рівень підсмажування, щоб ваші тости були саме такими, як ви хочете.

Два великі отвори для хліба різного розміру

Два великі отвори для хліба різного розміру

Насолоджуйтесь універсальністю завдяки двом широким отворам для приготуванням тостів різного розміру – від скибочок хліба до рогаликів і будь чого іншого.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

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Відгук

4
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2
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22/08/2024

România

România

Foarte delicat si eficient

A fost avantajos la preț și arata foarte bine. Produs foarte bun.

Цей відгук про Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000

Цей відгук про Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000

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