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Повний набір для сніданку серії 3000
Насолоджуйтесь різними видами хліба
Вишуканий дизайн для будь-якої кухні
Відкрийте для себе повний набір для сніданку серії 3000 із чайником і крапельною кавоваркою у відповідному стилі. Створений для стильного початку дня!
Насолоджуйтесь ідеальними тостами за вашим смаком завдяки 8 налаштуванням на вибір. Оберіть налаштування для будь-якого типу хліба — товстого або тонкого, злегка підсмаженого або золотистої хрусткої скоринки.
Не обмежуйтеся лише тостами, урізноманітніть свій сніданок різними видами хліба! Два великі отвори зі змінною шириною для хліба різних розмірів і видів. Механізм автоматичного центрування ідеально вирівнює кожну скибочку по центру отвору для рівномірного підсмажування, незалежно від товщини.
4.9
з 5
103
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Артур333
27/06/2025
Україна
Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))
Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так
Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!
Плюси
У Вам 3 Так і Ви проходите далі!
Мінуси
Нема таких
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2581/00 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2581/00 Тостер
viktor23
31/07/2024
Україна
Перевірений покупець
Чудовий подарунок для жінки!
Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер