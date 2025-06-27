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Усі серії

  • Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.
  • Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.
  • Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.
  • Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.
  • Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.
  • Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.
  • Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.
  • Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.
  • Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.
  • Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.
  • Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.
  • Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.

Серія 3000Тостер Philips

HD2511/00

4.9
| (103) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.
Золотисті хрусткі тости та тепла випічка, приготовані за вашим смаком, завдяки 8 режимам підсмажування та зручній рамці для підігрівання булочок. З тостером Philips серії 3000 ви зможете готувати тости без зайвих зусиль. Вишуканий дизайн додасть сучасний вигляд будь-якій оселі.
Переглянути всі переваги

Булочки та тістечка, приготовані за вашим смаком.

Смакуйте улюблені тости. Щодня та стильно.

  • Повний набір для сніданку серії 3000

  • Насолоджуйтесь різними видами хліба

  • Вишуканий дизайн для будь-якої кухні

Повний набір для сніданку із чайником і кавоваркою

Повний набір для сніданку із чайником і кавоваркою

Відкрийте для себе повний набір для сніданку серії 3000 із чайником і крапельною кавоваркою у відповідному стилі. Створений для стильного початку дня!

Підсмажуйте тости так, як вам подобається, із 8 налаштуваннями підсмажування

Підсмажуйте тости так, як вам подобається, із 8 налаштуваннями підсмажування

Насолоджуйтесь ідеальними тостами за вашим смаком завдяки 8 налаштуванням на вибір. Оберіть налаштування для будь-якого типу хліба — товстого або тонкого, злегка підсмаженого або золотистої хрусткої скоринки.

Рівномірне підсмажування хліба завдяки двом великим отворам з автоцентруванням

Рівномірне підсмажування хліба завдяки двом великим отворам з автоцентруванням

Не обмежуйтеся лише тостами, урізноманітніть свій сніданок різними видами хліба! Два великі отвори зі змінною шириною для хліба різних розмірів і видів. Механізм автоматичного центрування ідеально вирівнює кожну скибочку по центру отвору для рівномірного підсмажування, незалежно від товщини.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

103

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

2

27/06/2025

Україна

Україна

Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))

Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер

Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер

05/01/2025

Україна

Україна

Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так

Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!

Плюси

У Вам 3 Так і Ви проходите далі!

Мінуси

Нема таких

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2581/00 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2581/00 Тостер

31/07/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий подарунок для жінки!

Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер

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