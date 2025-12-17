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Розширена гарантія 3 роки
Компактний дизайн
Автоматичне вимкнення
Знімний лоток для крихт
830 Вт
8 налаштувань
8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як вам до вподоби.
2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.
Вбудована рамка для зручного підігрівання улюблених булочок, тістечок та рогаликів.
5.0
з 5
21
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Maslenica
17/12/2025
Україна
Перевірений покупець
На 150% виконує свої функції !!!
Велике дякую, користуюсь кожного дня, дуже задоволений. Якісний товар.
Цей відгук про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Цей відгук про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
dianavin
26/10/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Беззаперечно техніка philips це найкращий вибір!довго служить без ніяких нарікань, добре підсмажує, можна регулювати температуру, підігрівати булочки та круасани
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Lusya36
01/07/2021
Україна
Качественный тостер
Пользовались несколькими тостерами и это единственный, который не пахнет во время работы как-то неприятно, тосты отличные, дизайн хороший, мы довольны!
Плюси
Отменные тосты, красивый дизайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал