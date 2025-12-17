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  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

Daily CollectionТостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

HD2516/90

5
| (21) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики.
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Із 8 налаштуваннями та вбудованою рамкою для підігрівання булочок

Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

  • Компактний дизайн

  • Автоматичне вимкнення

  • Знімний лоток для крихт

  • 830 Вт

  • 8 налаштувань

8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як вам до вподоби.

2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.

Вбудована рамка для підігрівання хлібо-булочних виробів

Вбудована рамка для зручного підігрівання улюблених булочок, тістечок та рогаликів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

21

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

17/12/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

На 150% виконує свої функції !!!

Велике дякую, користуюсь кожного дня, дуже задоволений. Якісний товар.

Цей відгук про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Цей відгук про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

26/10/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Беззаперечно техніка philips це найкращий вибір!довго служить без ніяких нарікань, добре підсмажує, можна регулювати температуру, підігрівати булочки та круасани

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

01/07/2021

Україна

Україна

Качественный тостер

Пользовались несколькими тостерами и это единственный, который не пахнет во время работы как-то неприятно, тосты отличные, дизайн хороший, мы довольны!

Плюси

Отменные тосты, красивый дизайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

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