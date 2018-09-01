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    Daily Collection

    Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

    HD2516/90
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
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      Daily Collection Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

      HD2516/90
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

      Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги

      Daily Collection Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

      Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

      Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги

      Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

      Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги

      Daily Collection Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

      Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

      Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

        Усього:

        Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

        Із 8 налаштуваннями та вбудованою рамкою для підігрівання булочок

        • Компактний дизайн
        • Автоматичне вимкнення
        • Знімний лоток для крихт
        • 830 Вт
        • 8 налаштувань
        8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

        8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

        8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як Вам до вподоби.

        2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

        2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

        2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.

        Підігрівання, розморожування за один раз

        Підігрівання, розморожування за один раз

        Функція підігрівання за мить підігріває тости, а функція розморожування дозволяє підсмажувати заморожений хліб.

        Кнопка скасування для миттєвого вимкнення

        Кнопка скасування для миттєвого вимкнення

        Кнопка скасування припиняє приготування тостів у будь-який час для безпечної та точної роботи.

        Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

        Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

        Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

        Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

        Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

        Функція високого піднімання дозволяє легко виймати маленькі скибки хліба.

        Додатковий захист із автовимкненням

        Додатковий захист із автовимкненням

        Додатковий захист автовимкнення для захисту пристрою від короткого замикання.

        Вбудована рамка для підігрівання хлібо-булочних виробів

        Вбудована рамка для зручного підігрівання улюблених булочок, тістечок та рогаликів.

        Технічні характеристики

        • Загальні технічні характеристики

          Виготовлено у
          Китаї
          Колір (кольори)
          Чорний
          Матеріал основного корпусу
          Пластик
          Напруга
          220–240 V
          Потужність
          830 W
          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          214x304x184 mm
          Вага з упаковкою
          1,512 kg
          Частота
          50–60 Hz
          Кількість рівнів підсмажування
          8

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          188 x 275 x 156 mm
          Вага виробу
          1,120 kg

        • Екологічність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Загальні технічні характеристики

          Характеристики виробу
          • Регулятор підсмажування
          • Автоматичне вимкнення
          • Кнопка скасування
          • Термоізольовані зовнішні стінки
          • Функція розморожування
          • Функція високого піднімання
          • Вбудований блок для зберігання шнура

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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