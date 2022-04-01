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    Daily Collection

    Тостер

    HD2517/90
    Загальна оцінка / 5
    • Хрусткі золотисті тости щодня Хрусткі золотисті тости щодня Хрусткі золотисті тости щодня
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      Daily Collection Тостер

      HD2517/90
      Загальна оцінка / 5

      Хрусткі золотисті тости щодня

      Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги

      Daily Collection Тостер

      Хрусткі золотисті тости щодня

      Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги

      Хрусткі золотисті тости щодня

      Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги

      Daily Collection Тостер

      Хрусткі золотисті тости щодня

      Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Тостер

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        Хрусткі золотисті тости щодня

        Із 8 налаштуваннями та вбудованою рамкою для підігрівання булочок

        • Вбудована рамка для підігріву булочок
        • Пилезахисна кришка
        • Автоматичне вимкнення
        • 830 Вт
        • 8 налаштувань
        8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

        8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

        8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як Вам до вподоби.

        2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

        2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

        2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.

        Підігрівання, розморожування за один раз

        Підігрівання, розморожування за один раз

        Функція підігрівання за мить підігріває тости, а функція розморожування дозволяє підсмажувати заморожений хліб.

        Кнопка скасування для миттєвого вимкнення

        Кнопка скасування для миттєвого вимкнення

        Кнопка скасування припиняє приготування тостів у будь-який час для безпечної та точної роботи.

        Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

        Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

        Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

        Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

        Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

        Функція високого піднімання дозволяє легко виймати маленькі скибки хліба.

        Додатковий захист із автовимкненням

        Додатковий захист із автовимкненням

        Додатковий захист автовимкнення для захисту пристрою від короткого замикання.

        Вбудована рамка для підігрівання хлібо-булочних виробів

        Вбудована рамка для зручного підігрівання улюблених булочок, тістечок та рогаликів.

        Додатковий чохол для пилу для гігієнічності

        Додатковий чохол для пилу для гігієнічності

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Китай

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          Пилезахисна кришка

        • Технічні характеристики

          Потужність
          830  Вт
          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50–60  Гц

        • Загальні технічні характеристики

          Кількість рівнів підсмажування
          8
          Характеристики виробу
          • Регулятор підсмажування
          • Автоматичне вимкнення
          • Кнопка скасування
          • Термоізольовані зовнішні стінки
          • Функція розморожування
          • Функція високого піднімання
          • Вбудований блок для зберігання шнура

        • Конструкція та покриття

          Колір (кольори)
          Чорний
          Матеріал основного корпусу
          Пластик

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Екологічність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір

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            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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