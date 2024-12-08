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Вбудована рамка для підігріву булочок
Пилезахисна кришка
Автоматичне вимкнення
830 Вт
8 налаштувань
8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як Вам до вподоби.
2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.
Вбудована рамка для зручного підігрівання улюблених булочок, тістечок та рогаликів.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
ИваТС
08/12/2024
България
Супер много ми допада
Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.
Плюси
Притопляне на хляб
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекция Daily HD2517/90 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекция Daily HD2517/90 Тостер