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Хрусткі золотисті тости щодня
Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Хрусткі золотисті тости щодня
Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги
Хрусткі золотисті тости щодня
Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Хрусткі золотисті тости щодня
Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги
Тостер
Усього:
8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як Вам до вподоби.
2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.
Функція підігрівання за мить підігріває тости, а функція розморожування дозволяє підсмажувати заморожений хліб.
Кнопка скасування припиняє приготування тостів у будь-який час для безпечної та точної роботи.
Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.
Функція високого піднімання дозволяє легко виймати маленькі скибки хліба.
Додатковий захист автовимкнення для захисту пристрою від короткого замикання.
Вбудована рамка для зручного підігрівання улюблених булочок, тістечок та рогаликів.
Додатковий чохол для пилу для гігієнічності
Країна походження
Аксесуари
Технічні характеристики
Загальні технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Екологічність
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