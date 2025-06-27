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  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

Daily CollectionТостер

HD2581/00

4.9
| (103) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики.
Переглянути всі переваги

Із 8 налаштуваннями та вбудованою рамкою для підігрівання булочок

Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

  • Вбудована рамка для підігріву булочок

  • Автоматичне вимкнення

  • Знімний лоток для крихт

  • 900 Вт

  • 8 налаштувань

8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як Вам до вподоби.

2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.

Вбудована рамка для підігрівання хлібо-булочних виробів

Вбудована рамка для підігрівання хлібо-булочних виробів

Вбудована рамка для зручного підігрівання улюблених булочок, тістечок та рогаликів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

103

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

2

27/06/2025

Україна

Україна

Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))

Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер

Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер

05/01/2025

Україна

Україна

Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так

Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!

Плюси

У Вам 3 Так і Ви проходите далі!

Мінуси

Нема таких

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2581/00 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2581/00 Тостер

31/07/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий подарунок для жінки!

Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер

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