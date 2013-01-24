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Daily Collection

Тостер

HD2581/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
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    Daily Collection Тостер

    HD2581/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

    Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Тостер

    Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

    Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги

    Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

    Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Тостер

    Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

    Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги

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      Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня

      Із 8 налаштуваннями та вбудованою рамкою для підігрівання булочок

      • 8 налаштувань
      • Вбудована рамка для підігріву булочок
      • Компактний дизайн
      8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

      8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

      8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як Вам до вподоби.

      2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

      2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

      2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.

      Вбудована рамка для підігрівання хлібо-булочних виробів

      Вбудована рамка для підігрівання хлібо-булочних виробів

      Вбудована рамка для зручного підігрівання улюблених булочок, тістечок та рогаликів.

      Підігрівання, розморожування за один раз

      Підігрівання, розморожування за один раз

      Функція підігрівання за мить підігріває тости, а функція розморожування дозволяє підсмажувати заморожений хліб.

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Зупинка роботи пристрою в будь-який момент шляхом натиснення кнопки зупинення.

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

      Функція високого піднімання дозволяє легко виймати маленькі скибки хліба.

      Додатковий захист автовимкнення

      Додатковий захист автовимкнення

      Додатковий захист автовимкнення для захисту пристрою від короткого замикання.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китаї

      • Конструкція та покриття

        Колір (кольори)
        Білий
        Матеріал основного корпусу
        Пластик

      • Загальні специфікації

        Кількість рівнів підсмажування
        8
        Характеристики виробу
        • Регулятор підсмажування
        • Автоматичне вимкнення
        • Кнопка скасування
        • Термоізольовані зовнішні стінки
        • Функція розморожування
        • Функція високого піднімання
        • Вбудований блок для зберігання шнура

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Частота
        50–60  Гц
        Потужність
        760–900  Вт
        Напруга
        220–240  В

      • Особливості конструкції

        Розміри виробу (Д x Ш x В)
        18,8 x 27,5 x 15,6  см

      Отримати підтримку для цього виробу

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