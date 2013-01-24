  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Daily Collection Тостер

    HD2582/00
    • Хрусткі золотисті тости щодня Хрусткі золотисті тости щодня Хрусткі золотисті тости щодня
      -{discount-value}

      Daily Collection Тостер

      HD2582/00

      Хрусткі золотисті тости щодня

      Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики.

      Daily Collection Тостер

      Хрусткі золотисті тости щодня

      Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики.

      Хрусткі золотисті тости щодня

      Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики.

      Daily Collection Тостер

      Хрусткі золотисті тости щодня

      Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики.

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Тостер

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Daily Collection

        Daily Collection

        Тостер

        Усього:

        Хрусткі золотисті тости щодня

        Із 8 налаштуваннями та вбудованою рамкою для підігрівання булочок

        • 8 налаштувань
        • Вбудована рамка для підігріву булочок
        • Компактний дизайн
        • Пилезахисна кришка
        8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

        8 налаштувань підсмажування для індивідуальних уподобань

        8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як Вам до вподоби.

        2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

        2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру

        2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.

        Вбудована рамка для підігрівання хлібо-булочних виробів

        Вбудована рамка для підігрівання хлібо-булочних виробів

        Вбудована рамка для зручного підігрівання улюблених булочок, тістечок та рогаликів.

        Підігрівання, розморожування за один раз

        Підігрівання, розморожування за один раз

        Функція підігрівання за мить підігріває тости, а функція розморожування дозволяє підсмажувати заморожений хліб.

        Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

        Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

        Зупинка роботи пристрою в будь-який момент шляхом натиснення кнопки зупинення.

        Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

        Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

        Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

        Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

        Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

        Функція високого піднімання дозволяє легко виймати маленькі скибки хліба.

        Додатковий захист із автовимкненням

        Додатковий захист із автовимкненням

        Додатковий захист автовимкнення для захисту пристрою від короткого замикання.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Yes

        • Конструкція та покриття

          Колір (кольори)
          Білий
          Потужність
          760–900 W
          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          304x184x214 mm
          Кількість рівнів підсмажування
          8
          Виготовлено у
          Китай
          Частота
          50–60 Hz
          Матеріал основного корпусу
          Пластик
          Напруга
          220–240 V
          Входить в комплект
          Dust cover
          Характеристики виробу
          • Adjustable browning
          • Automatic shut-off
          • Cancel button
          • Cool wall exterior
          • Defrost function
          • High lift function
          • Integrated cord storage

        • Екологічність

          Посібник користувача
          100% recycled paper

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.