Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги
Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Хрусткі підсмажені золотисті тости щодня
Цей компактний тостер має 8 налаштувань і 2 великі отвори зі змінною шириною, тому Ви зможете рівномірно підсмажувати різні типи хліба. Вбудована рамка для підігрівання булочок дозволяє також легко підігрівати улюблені булочки, тістечка та рогалики. Переглянути усі переваги
8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як Вам до вподоби.
2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.
Вбудована рамка для зручного підігрівання улюблених булочок, тістечок та рогаликів.
Функція підігрівання за мить підігріває тости, а функція розморожування дозволяє підсмажувати заморожений хліб.
Зупинка роботи пристрою в будь-який момент шляхом натиснення кнопки зупинення.
Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.
Функція високого піднімання дозволяє легко виймати маленькі скибки хліба.
Додатковий захист автовимкнення для захисту пристрою від короткого замикання.
Аксесуари
Країна виготовлення
Конструкція та покриття
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Вага та розміри