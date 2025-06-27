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Вбудована рамка для підігріву булочок
Вбудована рамка для підігріву булочок
Автоматичне вимкнення
Пилезахисна кришка
Потужність 830 Вт
8 налаштувань підсмажування дозволяють підсмажувати різні види хліба без ризику підгоряння. Виберіть потрібне налаштування і готуйте тости саме так, як Вам до вподоби.
2 великі отвори зі змінною шириною для скибок різного розміру. Завдяки функції автоцентрування скибка розташовується посередині для рівномірного підсмажування з обох боків.
Вбудована рамка для зручного підігрівання улюблених булочок, тістечок та рогаликів.
4.9
з 5
103
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Артур333
27/06/2025
Україна
Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))
Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так
Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!
Плюси
У Вам 3 Так і Ви проходите далі!
Мінуси
Нема таких
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2581/00 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2581/00 Тостер
viktor23
31/07/2024
Україна
Перевірений покупець
Чудовий подарунок для жінки!
Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2582/90 Тостер