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Більше не доступний
2 отвори
Компактний
Чорний зі сріблястим, матовий метал
Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику.
Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.
4.9
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Yulitta
20/06/2019
Україна
Отличный тостер
Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2586/20 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2586/20 Тостер
Мремарка
14/04/2019
Україна
Однозначно рекомендую!
Дуже зручно що є окремий регулятор температури, завжди можна підібрати потрібну обсмажку для скоринки різного виду хліба. Ровномірно обсмажує. Є кнопочка для самостійного вимкнення, коли вважаєш що і так достатньо.))) Дуже зручна в використанні та компактна!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2586/20 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2586/20 Тостер
Sanya13
11/04/2019
Україна
Зручний і стильний
Користуюсь тостером вже майже 2 роки, майже кожного дня. Щоранку підсмажую тости для сніданку. Регулятор інтенсивності дозволяє отримати потрібний результат в залежності від типу хлібу. Підсмажування рівномірне. Знімний піддон дозволяє легко і швидко видалити крихти. Сам тостер виглядає стильно і мінімалістично. Ідеально вписався в інтер’єр кухні.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2586/20 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2586/20 Тостер