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  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів
  • Швидке приготування смачних тостів

Більше не доступний

Daily CollectionТостер

HD2586/20

4.9
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Швидке приготування смачних тостів
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному металевому тостеру Philips. Він має 2 великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій.
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Компактний металевий тостер із великими отворами для хліба

Швидке приготування смачних тостів

  • 2 отвори

  • Компактний

  • Чорний зі сріблястим, матовий метал

Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику.

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

Отличный тостер

Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2586/20 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2586/20 Тостер

14/04/2019

Україна

Україна

Однозначно рекомендую!

Дуже зручно що є окремий регулятор температури, завжди можна підібрати потрібну обсмажку для скоринки різного виду хліба. Ровномірно обсмажує. Є кнопочка для самостійного вимкнення, коли вважаєш що і так достатньо.))) Дуже зручна в використанні та компактна!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2586/20 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2586/20 Тостер

11/04/2019

Україна

Україна

Зручний і стильний

Користуюсь тостером вже майже 2 роки, майже кожного дня. Щоранку підсмажую тости для сніданку. Регулятор інтенсивності дозволяє отримати потрібний результат в залежності від типу хлібу. Підсмажування рівномірне. Знімний піддон дозволяє легко і швидко видалити крихти. Сам тостер виглядає стильно і мінімалістично. Ідеально вписався в інтер’єр кухні.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2586/20 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2586/20 Тостер

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