Швидке приготування смачних тостів
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному металевому тостеру Philips. Він має 2 великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке приготування смачних тостів
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному металевому тостеру Philips. Він має 2 великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги
Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику.
Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.
Тостер автоматично вимкнеться, якщо хліб застрягне у ньому.
Ця функція дає змогу ще вище піднімати дрібніші скибки хліба для їх безпечного виймання.
Тостер Philips з отворами з автоцентруванням дає змогу рівномірно обсмажувати товсті чи тонкі скибки хліба.
Тостер Philips Avance Collection має сім регульованих рівнів підсмажування.
Пристосування для намотування шнура для зручного зберігання
Компактний тостер економить простір на робочій поверхні
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики