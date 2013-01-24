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Daily Collection

Тостер

HD2586/20
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Загальна оцінка / 5
  • Швидке приготування смачних тостів Швидке приготування смачних тостів Швидке приготування смачних тостів
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    Daily Collection Тостер

    HD2586/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Швидке приготування смачних тостів

    Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному металевому тостеру Philips. Він має 2 великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Тостер

    Швидке приготування смачних тостів

    Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному металевому тостеру Philips. Він має 2 великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги

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      Швидке приготування смачних тостів

      Компактний металевий тостер із великими отворами для хліба

      • 2 отвори
      • Компактний
      • Чорний зі сріблястим, матовий метал
      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику.

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

      Безпечне автоматичне вимкнення, якщо хліб застрягне

      Безпечне автоматичне вимкнення, якщо хліб застрягне

      Тостер автоматично вимкнеться, якщо хліб застрягне у ньому.

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

      Ця функція дає змогу ще вище піднімати дрібніші скибки хліба для їх безпечного виймання.

      Отвори зі змінною шириною та автоцентруванням для рівномірного підсмажування

      Отвори зі змінною шириною та автоцентруванням для рівномірного підсмажування

      Тостер Philips з отворами з автоцентруванням дає змогу рівномірно обсмажувати товсті чи тонкі скибки хліба.

      Сім регульованих рівнів підсмажування

      Сім регульованих рівнів підсмажування

      Тостер Philips Avance Collection має сім регульованих рівнів підсмажування.

      Пристосування для намотування шнура для зручного зберігання

      Пристосування для намотування шнура для зручного зберігання

      Пристосування для намотування шнура для зручного зберігання

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Компактний тостер економить простір на робочій поверхні

      Компактний тостер економить простір на робочій поверхні

      Технічні характеристики

      • Особливості дизайну

        Матеріали
        • Матовий корпус із нержавіючої сталі
        • Хромована верхня частина
        Колір (кольори)
        Сріблястий метал, чорний

      • Загальні специфікації

        Зберігання шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        870–950  Вт
        Розміри отвору (Д x Ш x В)
        130 x 32 x 120  мм
        Довжина шнура
        0,8  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

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