Хрусткі золотисті тости щодня
Тостер із довгим слотом і 8 налаштуваннями для рівномірного підсмажування до золотисто-коричневого кольору – незалежно від того, що саме ви підсмажуєте чи що вам подобається. Вбудована решітка для розігрівання булочок підходить для будь-чого – від булочок до круасанів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Хрусткі золотисті тости щодня
Тостер із довгим слотом і 8 налаштуваннями для рівномірного підсмажування до золотисто-коричневого кольору – незалежно від того, що саме ви підсмажуєте чи що вам подобається. Вбудована решітка для розігрівання булочок підходить для будь-чого – від булочок до круасанів. Переглянути усі переваги
Хрусткі золотисті тости щодня
Тостер із довгим слотом і 8 налаштуваннями для рівномірного підсмажування до золотисто-коричневого кольору – незалежно від того, що саме ви підсмажуєте чи що вам подобається. Вбудована решітка для розігрівання булочок підходить для будь-чого – від булочок до круасанів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Хрусткі золотисті тости щодня
Тостер із довгим слотом і 8 налаштуваннями для рівномірного підсмажування до золотисто-коричневого кольору – незалежно від того, що саме ви підсмажуєте чи що вам подобається. Вбудована решітка для розігрівання булочок підходить для будь-чого – від булочок до круасанів. Переглянути усі переваги
Тостер
Усього:
Один довгий слот підходить практично для будь-якого виду хліба, який ви обираєте.
Налаштовуйте час підсмажування будь-якого хліба відповідно до своїх уподобань.
Режим розморожування дозволяє легко підсмажити заморожений хліб за один раз одним натисненням кнопки.
Вбудована решітка призначена для підігрівання випічки, булочок, круасанів тощо.
З функцією High-lift дрібні предмети розташовуються на висоті, завдяки чому їх легко й зручно діставати.
Завдяки знімному лотку для крихт легко зберігати прилад у чистоті та порядку.
Режим розігрівання дозволяє підігріти попередньо підсмажений хліб за лічені секунди одним натиснення кнопки.
Завдяки термодизайну зовнішні стінки не нагріваються і безпечні для дотику.
Кнопка скасування припиняє приготування тостів у будь-який час для безпечної та точної роботи.
Автоматичне вимкнення в разі застрягання хліба захищає прилад від коротких замикань.
Країна походження
Обслуговування
Екологічність