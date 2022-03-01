  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Відвантаження замовлень тимчасово призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану.
дні
год
хв
сек
Відвантаження замовлень тимчасово призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану.

Умови пошуку

UK
RU
1

Daily Collection

Тостер

HD2590/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Хрусткі золотисті тости щодня Хрусткі золотисті тости щодня Хрусткі золотисті тости щодня
    -{discount-value}

    Daily Collection Тостер

    HD2590/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Хрусткі золотисті тости щодня

    Тостер із довгим слотом і 8 налаштуваннями для рівномірного підсмажування до золотисто-коричневого кольору – незалежно від того, що саме ви підсмажуєте чи що вам подобається. Вбудована решітка для розігрівання булочок підходить для будь-чого – від булочок до круасанів. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Тостер

    Хрусткі золотисті тости щодня

    Тостер із довгим слотом і 8 налаштуваннями для рівномірного підсмажування до золотисто-коричневого кольору – незалежно від того, що саме ви підсмажуєте чи що вам подобається. Вбудована решітка для розігрівання булочок підходить для будь-чого – від булочок до круасанів. Переглянути усі переваги

    Хрусткі золотисті тости щодня

    Тостер із довгим слотом і 8 налаштуваннями для рівномірного підсмажування до золотисто-коричневого кольору – незалежно від того, що саме ви підсмажуєте чи що вам подобається. Вбудована решітка для розігрівання булочок підходить для будь-чого – від булочок до круасанів. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Тостер

    Хрусткі золотисті тости щодня

    Тостер із довгим слотом і 8 налаштуваннями для рівномірного підсмажування до золотисто-коричневого кольору – незалежно від того, що саме ви підсмажуєте чи що вам подобається. Вбудована решітка для розігрівання булочок підходить для будь-чого – від булочок до круасанів. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    Дивитись усі. Тостер

      Додати аксесуари

      Daily Collection

      Daily Collection

      Тостер

      Усього:

      Хрусткі золотисті тости щодня

      Із 8 рівнями підсмажування та вбудованим підігрівачем булочок

      • Довгий отвір
      • Вбудована функція нагрівання булочок
      • Пластик
      • Білий
      Довгий слот призначений для різних видів хліба

      Довгий слот призначений для різних видів хліба

      Один довгий слот підходить практично для будь-якого виду хліба, який ви обираєте.

      8 налаштувань підсмажування для задоволення будь-яких потреб

      8 налаштувань підсмажування для задоволення будь-яких потреб

      Налаштовуйте час підсмажування будь-якого хліба відповідно до своїх уподобань.

      Режим розморожування

      Режим розморожування

      Режим розморожування дозволяє легко підсмажити заморожений хліб за один раз одним натисненням кнопки.

      Вбудована решітка для підігрівання булочок, випічки, круасанів тощо

      Вбудована решітка для підігрівання булочок, випічки, круасанів тощо

      Вбудована решітка призначена для підігрівання випічки, булочок, круасанів тощо.

      Функція High-lift для безпечного видалення дрібних предметів

      Функція High-lift для безпечного видалення дрібних предметів

      З функцією High-lift дрібні предмети розташовуються на висоті, завдяки чому їх легко й зручно діставати.

      Знімний лоток для крихт для легкого чищення

      Знімний лоток для крихт для легкого чищення

      Завдяки знімному лотку для крихт легко зберігати прилад у чистоті та порядку.

      Режим розігрівання

      Режим розігрівання

      Режим розігрівання дозволяє підігріти попередньо підсмажений хліб за лічені секунди одним натиснення кнопки.

      Зовнішня стінка, що не нагрівається, запобігає опікам

      Зовнішня стінка, що не нагрівається, запобігає опікам

      Завдяки термодизайну зовнішні стінки не нагріваються і безпечні для дотику.

      Кнопка скасування для миттєвого вимкнення

      Кнопка скасування для миттєвого вимкнення

      Кнопка скасування припиняє приготування тостів у будь-який час для безпечної та точної роботи.

      Автоматичне вимкнення в разі застрягання хліба для додаткового захисту

      Автоматичне вимкнення в разі застрягання хліба для додаткового захисту

      Автоматичне вимкнення в разі застрягання хліба захищає прилад від коротких замикань.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай
        Довжина шнура
        0,85 m
        Колір (кольори)
        Білий
        Матеріал основного корпусу
        Пластик
        Напруга
        220–240 V
        Потужність
        870-1030 W
        Частота
        50–60 Hz
        Кількість рівнів підсмажування
        8
        Характеристики виробу
        • Регулятор підсмажування
        • Автоматичне вимкнення
        • Кнопка скасування
        • Термоізольовані зовнішні стінки
        • Пристосування для шнура
        • Функція розморожування
        • Функція високого піднімання
        • Неслизька основа

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Екологічність

        Посібник користувача
        100% перероблений папір
        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          Оцініть цей продукт першим

          Оплата

          Ми приймаємо наступні способи оплати
          • Оплата при отриманні товару

          Швидкі посилання

          Часті запитання
          Правила та умови
          Знайти замовлення
          Про Philips

          Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.