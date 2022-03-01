Хрусткі золотисті тости щодня

Тостер із довгим слотом і 8 налаштуваннями для рівномірного підсмажування до золотисто-коричневого кольору – незалежно від того, що саме ви підсмажуєте чи що вам подобається. Вбудована решітка для розігрівання булочок підходить для будь-чого – від булочок до круасанів. Переглянути усі переваги