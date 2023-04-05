Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Довгий отвір
Вбудована функція нагрівання булочок
Пластик
Білий
Один довгий отвір підходить практично для будь-якого типу випічки.
Налаштовуйте час підсмажування будь-якого хліба відповідно до своїх уподобань.
Режим розморожування дозволяє легко підсмажити заморожений хліб за один раз одним натисненням кнопки.
5.0
з 5
29
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Sashulia
05/04/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий!
Дуже простий у користуванні та обслуговуванні, ергономічний, функціональний. Ідеально вписався в інтер'єр, Тепер наша малеча ласує смачними сніданками :-)
Плюси
Простота, надійність, компактність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2590/00 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2590/00 Тостер
smok2001
05/02/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Виріб має корисні функції
Довгий отвір Вбудована функція нагрівання булочок Режим розморожування
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2590/00 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2590/00 Тостер
Рамашка
22/11/2022
Україна
Чудовий тостер, гарно смажить!!!
Дуже класний дизайн, мало займає місця на кухні, впишеться до любого дизайну!!! Рекомендую на 100 %👌🏼
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2590/00 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2590/00 Тостер