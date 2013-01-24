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Daily Collection

Тостер

HD2595/00
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Загальна оцінка / 5
3 нагороди
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
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    Daily Collection Тостер

    HD2595/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня

    Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру. Він має 2 великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Тостер

    Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня

    Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру. Він має 2 великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги

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      Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня

      Компактна конструкція із 2 отворами та функція підігрівання

      • 2 отвори
      • Компактний
      • Білий із бежевим
      • Підігрівання
      2 широкі отвори для підсмажування скибок

      2 широкі отвори для підсмажування скибок

      2 широкі отвори для підсмажування грубих або тонких скибок.

      4 функції в 1 пристрої (підігрівання, розморожування, скасування, 7 рівнів підсмажування)

      4 функції в 1 пристрої (підігрівання, розморожування, скасування, 7 рівнів підсмажування)

      4 функції в 1 пристрої (підігрівання, розморожування, скасування, 7 рівнів підсмажування).

      Функція підігрівання для нагрівання холодних тостів за лічені секунди

      Функція підігрівання для нагрівання холодних тостів за лічені секунди

      Функція підігрівання для нагрівання холодних тостів за лічені секунди.

      Функція розморожування для підсмажування замороженого хліба

      Функція розморожування для підсмажування замороженого хліба

      Функція розморожування для підсмажування замороженого хліба.

      7 рівнів підсмажування, залежно від особистих уподобань

      7 рівнів підсмажування, залежно від особистих уподобань

      7 рівнів підсмажування, залежно від особистих уподобань.

      Скасування: зупинка роботи пристрою в будь-який момент

      Скасування: зупинка роботи пристрою в будь-який момент

      Скасування: зупинка роботи пристрою в будь-який момент шляхом натиснення кнопки зупинення.

      Висувний лоток для крихт для легкого чищення

      Висувний лоток для крихт для легкого чищення

      Висувний лоток для крихт для легкого чищення.

      Функція високого піднімання дозволяє легко виймати маленькі скибки хліба

      Функція високого піднімання дозволяє легко виймати маленькі скибки хліба

      Функція високого піднімання дозволяє легко виймати маленькі скибки хліба.

      Прохолодні стінки: під час підсмажування хліба зовнішні стінки прохолодні

      Прохолодні стінки: під час підсмажування хліба зовнішні стінки прохолодні

      Прохолодні стінки: під час підсмажування хліба зовнішні стінки прохолодні.

      Технічні характеристики

      • Особливості дизайну

        Матеріали
        Пластиковий корпус (PP/PC/ABS), верхня частина з хромованим покриттям
        Колір (кольори)
        Білий

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Так
        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        800  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        0,85  м

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