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  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
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  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
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  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
  • Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня

Більше не доступний

Daily CollectionТостер

HD2595/00

4.9
| (11) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

2 нагороди

Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру. Він має 2 великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій.
Переглянути всі переваги

Компактна конструкція із 2 отворами та функція підігрівання

Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня

  • 2 отвори

  • Компактний

  • Білий із бежевим

  • Підігрівання

2 широкі отвори для підсмажування скибок

2 широкі отвори для підсмажування скибок

2 широкі отвори для підсмажування грубих або тонких скибок.

4 функції в 1 пристрої (підігрівання, розморожування, скасування, 7 рівнів підсмажування)

4 функції в 1 пристрої (підігрівання, розморожування, скасування, 7 рівнів підсмажування)

4 функції в 1 пристрої (підігрівання, розморожування, скасування, 7 рівнів підсмажування).

Функція підігрівання для нагрівання холодних тостів за лічені секунди

Функція підігрівання для нагрівання холодних тостів за лічені секунди

Функція підігрівання для нагрівання холодних тостів за лічені секунди.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-961301
  • Award image VRS_AWARD-961310

Відгуки

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4.9

з 5

11

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Очень надежный и простой тостер

Очень надежный тостер, работает уже более 4х лет без проблем. Прост в использовании. Также были удивлены тем, что он нормально переносит пониженное напряжение электросети, при котором тостеры других производителей отказывались включаться

Плюси

Надежный

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2595/00 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2595/00 Тостер

01/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую!

Использую каждый день, хорошая вещь. Покупкой доволен!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2595/00 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2595/00 Тостер

10/04/2019

Україна

Україна

Простий у використанні та недорогий тостер, лаконічний дизайн. Користуюсь вже більше двох років, покупкою залишилась задоволена. Вся сім'я в захваті.

Тостер купувала в подарунок чоловіку, спочатку він не дуже оцінив, але після використання змінив свою думку))). Юзає із задоволенням)) тому, що дуже смачно. Тости дійсно виходять смачні, є різні рівні обсмаженя. Даний тостер у нас вже більше 2-х років і ми залишились задоволені покупкою. Якщо любити тости то рекомендую)))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2595/00 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD2595/00 Тостер

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