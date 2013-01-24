Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру. Він має 2 великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги
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Рівномірно підсмажені золотисті тости щодня
Насолоджуйтесь смачними тостами завдяки цьому компактному тостеру. Він має 2 великі отвори для хліба різної ширини для рівномірного обсмажування і регулятор підсмажування для приготування тостів на Ваш смак. А знімний лоток для крихт дозволяє легко чистити пристрій. Переглянути усі переваги
2 широкі отвори для підсмажування грубих або тонких скибок.
4 функції в 1 пристрої (підігрівання, розморожування, скасування, 7 рівнів підсмажування).
Функція підігрівання для нагрівання холодних тостів за лічені секунди.
Функція розморожування для підсмажування замороженого хліба.
7 рівнів підсмажування, залежно від особистих уподобань.
Скасування: зупинка роботи пристрою в будь-який момент шляхом натиснення кнопки зупинення.
Висувний лоток для крихт для легкого чищення.
Функція високого піднімання дозволяє легко виймати маленькі скибки хліба.
Прохолодні стінки: під час підсмажування хліба зовнішні стінки прохолодні.
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики