Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2 отвори
Компактний
Білий із бежевим
Підігрівання
2 широкі отвори для підсмажування грубих або тонких скибок.
4 функції в 1 пристрої (підігрівання, розморожування, скасування, 7 рівнів підсмажування).
Функція підігрівання для нагрівання холодних тостів за лічені секунди.
Нагороди
4.9
з 5
11
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
TeXniKK
26/10/2021
Україна
Очень надежный и простой тостер
Очень надежный тостер, работает уже более 4х лет без проблем. Прост в использовании. Также были удивлены тем, что он нормально переносит пониженное напряжение электросети, при котором тостеры других производителей отказывались включаться
Плюси
Надежный
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2595/00 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2595/00 Тостер
Xaoc24
01/11/2019
Україна
Рекомендую!
Использую каждый день, хорошая вещь. Покупкой доволен!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2595/00 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2595/00 Тостер
ОЛЕНКА
10/04/2019
Україна
Простий у використанні та недорогий тостер, лаконічний дизайн. Користуюсь вже більше двох років, покупкою залишилась задоволена. Вся сім'я в захваті.
Тостер купувала в подарунок чоловіку, спочатку він не дуже оцінив, але після використання змінив свою думку))). Юзає із задоволенням)) тому, що дуже смачно. Тости дійсно виходять смачні, є різні рівні обсмаженя. Даний тостер у нас вже більше 2-х років і ми залишились задоволені покупкою. Якщо любити тости то рекомендую)))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2595/00 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD2595/00 Тостер