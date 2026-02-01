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Більше не доступний
HD2618/00
Досконале підсмажування
Елегантні лінії корпуса і потужність у 1200 Вт забезпечують неперевершене поєднання в цьому тостері естетики та ефективності. Цифрове керування дає змогу повністю контролювати процес підсмажування тостів, тож вони гарантовано виходять смачними, рівномірно хрусткими та рум’яними.
Довгий отвір
4 функції, цифровий РК-дисплей
РК-дисплей із цифровим таймером зворотного відліку.
Налаштування одностороннього підсмажування рогаликів та французьких батонів.
Виготовлений з анодованого алюмінію для оптимального використання: з опором до корозії, захистом від подряпин та відбитків пальців.
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