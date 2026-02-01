Досконале підсмажування

Елегантні лінії корпуса і потужність у 1200 Вт забезпечують неперевершене поєднання в цьому тостері естетики та ефективності. Цифрове керування дає змогу повністю контролювати процес підсмажування тостів, тож вони гарантовано виходять смачними, рівномірно хрусткими та рум’яними.