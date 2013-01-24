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Aluminium Collection

Тостер

HD2618/00
Загальна оцінка / 5
  • Досконале підсмажування Досконале підсмажування Досконале підсмажування
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    Aluminium Collection Тостер

    HD2618/00
    Загальна оцінка / 5

    Досконале підсмажування

    Елегантні лінії корпуса і потужність у 1200 Вт забезпечують неперевершене поєднання в цьому тостері естетики та ефективності. Цифрове керування дає змогу повністю контролювати процес підсмажування тостів, тож вони гарантовано виходять смачними, рівномірно хрусткими та рум’яними. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Досконале підсмажування

    Елегантні лінії корпуса і потужність у 1200 Вт забезпечують неперевершене поєднання в цьому тостері естетики та ефективності. Цифрове керування дає змогу повністю контролювати процес підсмажування тостів, тож вони гарантовано виходять смачними, рівномірно хрусткими та рум’яними. Переглянути усі переваги

    Досконале підсмажування

    Елегантні лінії корпуса і потужність у 1200 Вт забезпечують неперевершене поєднання в цьому тостері естетики та ефективності. Цифрове керування дає змогу повністю контролювати процес підсмажування тостів, тож вони гарантовано виходять смачними, рівномірно хрусткими та рум’яними. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Елегантні лінії корпуса і потужність у 1200 Вт забезпечують неперевершене поєднання в цьому тостері естетики та ефективності. Цифрове керування дає змогу повністю контролювати процес підсмажування тостів, тож вони гарантовано виходять смачними, рівномірно хрусткими та рум’яними. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        1200 Вт  Вт
        Розміри отвору (Д x Ш x В)
        260 x 40 x 130  мм
        Довжина шнура
        0,85  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Алюмінієвий корпус, синій дисплей, кільця індикатора
        Матеріали
        Анодований алюміній

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