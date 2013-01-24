Досконале підсмажування
Елегантні лінії корпуса і потужність у 1200 Вт забезпечують неперевершене поєднання в цьому тостері естетики та ефективності. Цифрове керування дає змогу повністю контролювати процес підсмажування тостів, тож вони гарантовано виходять смачними, рівномірно хрусткими та рум’яними. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале підсмажування
Елегантні лінії корпуса і потужність у 1200 Вт забезпечують неперевершене поєднання в цьому тостері естетики та ефективності. Цифрове керування дає змогу повністю контролювати процес підсмажування тостів, тож вони гарантовано виходять смачними, рівномірно хрусткими та рум’яними. Переглянути усі переваги
Досконале підсмажування
Елегантні лінії корпуса і потужність у 1200 Вт забезпечують неперевершене поєднання в цьому тостері естетики та ефективності. Цифрове керування дає змогу повністю контролювати процес підсмажування тостів, тож вони гарантовано виходять смачними, рівномірно хрусткими та рум’яними. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досконале підсмажування
Елегантні лінії корпуса і потужність у 1200 Вт забезпечують неперевершене поєднання в цьому тостері естетики та ефективності. Цифрове керування дає змогу повністю контролювати процес підсмажування тостів, тож вони гарантовано виходять смачними, рівномірно хрусткими та рум’яними. Переглянути усі переваги
РК-дисплей із цифровим таймером зворотного відліку.
Налаштування одностороннього підсмажування рогаликів та французьких батонів.
Виготовлений з анодованого алюмінію для оптимального використання: з опором до корозії, захистом від подряпин та відбитків пальців.
Знімний лоток для крихт з антипригарним покриттям для легкого чищення.
Рамка для підігрівання булочок та круасанів.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну