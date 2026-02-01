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  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування
  • Досконале підсмажування

Більше не доступний

Aluminium CollectionТостер

HD2618/00

Досконале підсмажування

Елегантні лінії корпуса і потужність у 1200 Вт забезпечують неперевершене поєднання в цьому тостері естетики та ефективності. Цифрове керування дає змогу повністю контролювати процес підсмажування тостів, тож вони гарантовано виходять смачними, рівномірно хрусткими та рум’яними.

Переглянути всі переваги

Цифрове регулювання для найкращого підсмажування!

Досконале підсмажування

  • Довгий отвір

  • 4 функції, цифровий РК-дисплей

РК-дисплей із цифровим таймером, що показує час, який залишився до кінця приготування тостів

РК-дисплей із цифровим таймером, що показує час, який залишився до кінця приготування тостів

РК-дисплей із цифровим таймером зворотного відліку.

Налаштування одностороннього підсмажування

Налаштування одностороннього підсмажування

Налаштування одностороннього підсмажування рогаликів та французьких батонів.

Корпус із анодованого алюмінію

Корпус із анодованого алюмінію

Виготовлений з анодованого алюмінію для оптимального використання: з опором до корозії, захистом від подряпин та відбитків пальців.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції