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Інструкції і документація

User Manual Philips Toaster

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 13 March 2026

Тостер зі слотами змінної ширини і системою керування підсмажування дозволить вам готувати чудові тости щодня: кожен з них – чи він тонкий або товстий – буде підсмажений рівномірно. Зручності додає функція розморожування й повторного підігрівання. Цей пристрій безпечний у використанні завдяки функції високого піднімання й холодним зовнішнім стінкам.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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