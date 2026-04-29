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HD2626/20
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User Manual Philips Toaster
Тостер зі слотами змінної ширини і системою керування підсмажування дозволить вам готувати чудові тости щодня: кожен з них – чи він тонкий або товстий – буде підсмажений рівномірно. Зручності додає функція розморожування й повторного підігрівання. Цей пристрій безпечний у використанні завдяки функції високого піднімання й холодним зовнішнім стінкам.