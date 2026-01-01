35-в-1 попередніх налаштувань приготування на кінчиках пальців

35 попередньо встановлених програм — від яловичини, баранини, курки та качки до овочів, морепродуктів, бобових, супу, рису та інших — із спеціальними методами приготування: під тиском, тушкування, випікання, як у печі, соте, на парі, варення джему, йогурт і розігрівання. Також ручні налаштування дозволяють налаштувати час, температуру та рівень тиску, а два швидких доступи зберігають ваші улюблені налаштування.