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Новинка
HD2633/80
Безпечніше, швидше приготування без участі
35 програм для різноманіття без зусиль
Зберігає смак для насиченіших результатів
Ємність 6 л, ідеально для щоденних страв
На відміну від традиційних мультиварок*, не потрібно вручну повертати клапан або натискати кнопки. Пара випускається автоматично після завершення приготування під тиском — справді легке приготування від початку до кінця.
На відміну від традиційних мультиварок*, які підтримують постійний тиск, наша нова технологія чергує високий і низький тиск, створюючи точну криву приготування, яка зберігає смак. М'ясо стає на 13% соковитішим** і на 28% ніжнішим**.
35 попередньо встановлених програм — від яловичини, баранини, курки та качки до овочів, морепродуктів, бобових, супу, рису та інших — із спеціальними методами приготування: під тиском, тушкування, випікання, як у печі, соте, на парі, варення джему, йогурт і розігрівання. Також ручні налаштування дозволяють налаштувати час, температуру та рівень тиску, а два швидких доступи зберігають ваші улюблені налаштування.
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Порівняно з HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Тестування за методом WBSF та втрати вологості у свинині та курці порівняно з приготуванням на плиті.
На основі внутрішніх лабораторних вимірювань мультипічей Philips. Час приготування виміряно для супу з червоної квасолі або яловичини (від нагрівання до повного скидання тиску) порівняно з каструлею на плиті до м'якого та добре приготованого результату. Точні відсотки можуть відрізнятися залежно від продукту.