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  • Смачні страви. Без нагляду. Максимум можливостей.
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  • Смачні страви. Без нагляду. Максимум можливостей.
  • Смачні страви. Без нагляду. Максимум можливостей.
  • Смачні страви. Без нагляду. Максимум можливостей.
  • Смачні страви. Без нагляду. Максимум можливостей.
  • Смачні страви. Без нагляду. Максимум можливостей.
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  • Смачні страви. Без нагляду. Максимум можливостей.
  • Смачні страви. Без нагляду. Максимум можливостей.
  • Смачні страви. Без нагляду. Максимум можливостей.
  • Смачні страви. Без нагляду. Максимум можливостей.

Новинка

Philips серії 3000Мультипіч

HD2633/80

Смачні страви. Без нагляду. Максимум можливостей.
На відміну від традиційних мультипічей, мультипіч Philips має функцію автоматичного скидання тиску для безпечного та зручного приготування без необхідності ручного повороту парового клапана, а також технологію DualPulse, яка створює точну криву приготування шляхом чергування високого та низького тиску для розкриття глибшого та насиченішого смаку. 35 розширених попередньо встановлених програм для зручного приготування.
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35-в-1 мультиприготування одним дотиком

Смачні страви. Без нагляду. Максимум можливостей.

  • Безпечніше, швидше приготування без участі

  • 35 програм для різноманіття без зусиль

  • Зберігає смак для насиченіших результатів

  • Ємність 6 л, ідеально для щоденних страв

Справжнє автоматичне скидання тиску, жодних ручних дій

Справжнє автоматичне скидання тиску, жодних ручних дій

На відміну від традиційних мультиварок*, не потрібно вручну повертати клапан або натискати кнопки. Пара випускається автоматично після завершення приготування під тиском — справді легке приготування від початку до кінця.

Результати нового рівня з технологією DualPulse Pressure

Результати нового рівня з технологією DualPulse Pressure

На відміну від традиційних мультиварок*, які підтримують постійний тиск, наша нова технологія чергує високий і низький тиск, створюючи точну криву приготування, яка зберігає смак. М'ясо стає на 13% соковитішим** і на 28% ніжнішим**.

35-в-1 попередніх налаштувань приготування на кінчиках пальців

35-в-1 попередніх налаштувань приготування на кінчиках пальців

35 попередньо встановлених програм — від яловичини, баранини, курки та качки до овочів, морепродуктів, бобових, супу, рису та інших — із спеціальними методами приготування: під тиском, тушкування, випікання, як у печі, соте, на парі, варення джему, йогурт і розігрівання. Також ручні налаштування дозволяють налаштувати час, температуру та рівень тиску, а два швидких доступи зберігають ваші улюблені налаштування.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Порівняно з HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

      2. Тестування за методом WBSF та втрати вологості у свинині та курці порівняно з приготуванням на плиті.

      3. На основі внутрішніх лабораторних вимірювань мультипічей Philips. Час приготування виміряно для супу з червоної квасолі або яловичини (від нагрівання до повного скидання тиску) порівняно з каструлею на плиті до м'якого та добре приготованого результату. Точні відсотки можуть відрізнятися залежно від продукту.