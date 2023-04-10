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Розширена гарантія 3 роки
Вбудована рамка для підігріву булочок
Автоматичне вимкнення
Знімний лоток для крихт
950 Вт
7 налаштувань
Механізм автоцентрування ідеально розташовує кожну скибку посередині для рівномірного підсмажування, незалежно від товщини хліба.
Налаштуйте інтенсивність підсмажування тосту так, як Вам смакує.
Ця функція дає змогу безпечно піднімати маленькі скибки хліба
4.9
з 5
63
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
New Philips fan
10/04/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Дуже добре за свою ціну!
Придбали тостер Philips Viva Collection HD2637/90 на заміну старого від компанії Swan. І хоча Swan був класом вище, повністю задоволені новим від Philips. Добре виконує усі функції до яких ми звикли, працює стабільно. Що ще потрібно?
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2637/90 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2637/90 Тостер
Icon25
16/11/2022
Україна
Частина акції
Тостер допомагає готувати смачні сніданки.
Рекомендую цей тостер всім, хто любить швидкі і смачні сніданки. Користуюся ним вже більше 3 років і дуже задоволена.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2637/90 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2637/90 Тостер
16/11/2022
Україна
Частина акції
Ідеальні тости
Ми просто в захваті від такого здавалось би не хитрого девайсу вдома. Але сніданки тепер особливо смачні, а перекуси в дорогу і дитині з собою стали дуже очікуваними - тости з всякими начинками. Легко підрумянити хліб чи підігріти булочки і круасани, чи добре підрумянити хліб для грінок - швидко і дуже зручно. Навчились чистити тостер дуже швидко - взагалі без зусиль. Протерли поверхню, струсили крихти і витерли поверхню під тостером. Улюблена рутина сина щосуботи після сніданку тостами з авокадо))
Плюси
дуже смачні тости! основне, легко і зручно
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2637/90 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2637/90 Тостер
На 10% ширший отвір порівняно з попередніми моделями (HD2630)