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  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

Більше не доступний

Viva CollectionТостер

HD2638/90

4.9
| (63) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
Завдяки на 10% ширшим отворам* та підставкам з автоцентруванням, незалежно від того, чи це тонкі, чи товстіші нарізані вручну шматки, кожен шматок завжди встановлюється і фіксується ідеально по центру для рівномірного підсмажування.
Переглянути всі переваги

Надширокі отвори однаково підходять для товстих чи тонких скибок

Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

  • Вбудована рамка для підігріву булочок

  • Автоматичне вимкнення

  • Знімний лоток для крихт

  • 950 Вт

  • 8 налаштувань

Надширокий отвір підходить для товстих, тонких, свіжих чи заморожених скибок.

Надширокий отвір підходить для товстих, тонких, свіжих чи заморожених скибок.

Механізм автоцентрування ідеально розташовує кожну скибку посередині для рівномірного підсмажування, незалежно від товщини хліба.

7 регульованих рівнів підсмажування

Налаштуйте інтенсивність підсмажування тосту так, як Вам смакує.

Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

Ця функція дає змогу безпечно піднімати маленькі скибки хліба

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

63

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

2
1

10/04/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже добре за свою ціну!

Придбали тостер Philips Viva Collection HD2637/90 на заміну старого від компанії Swan. І хоча Swan був класом вище, повністю задоволені новим від Philips. Добре виконує усі функції до яких ми звикли, працює стабільно. Що ще потрібно?

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2637/90 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2637/90 Тостер

16/11/2022

Україна

Україна

Тостер допомагає готувати смачні сніданки.

Рекомендую цей тостер всім, хто любить швидкі і смачні сніданки. Користуюся ним вже більше 3 років і дуже задоволена.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2637/90 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2637/90 Тостер

16/11/2022

Україна

Україна

Ідеальні тости

Ми просто в захваті від такого здавалось би не хитрого девайсу вдома. Але сніданки тепер особливо смачні, а перекуси в дорогу і дитині з собою стали дуже очікуваними - тости з всякими начинками. Легко підрумянити хліб чи підігріти булочки і круасани, чи добре підрумянити хліб для грінок - швидко і дуже зручно. Навчились чистити тостер дуже швидко - взагалі без зусиль. Протерли поверхню, струсили крихти і витерли поверхню під тостером. Улюблена рутина сина щосуботи після сніданку тостами з авокадо))

Плюси

дуже смачні тости! основне, легко і зручно

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2637/90 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2637/90 Тостер

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      Примітки

      1. На 10% ширший отвір порівняно з попередніми моделями (HD2630)