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Viva Collection

Тостер

HD2638/90
Загальна оцінка / 5
  • Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
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    Viva Collection Тостер

    HD2638/90
    Загальна оцінка / 5

    Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

    Завдяки на 10% ширшим отворам* та підставкам з автоцентруванням, незалежно від того, чи це тонкі, чи товстіші нарізані вручну шматки, кожен шматок завжди встановлюється і фіксується ідеально по центру для рівномірного підсмажування. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Тостер

    Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

    Завдяки на 10% ширшим отворам* та підставкам з автоцентруванням, незалежно від того, чи це тонкі, чи товстіші нарізані вручну шматки, кожен шматок завжди встановлюється і фіксується ідеально по центру для рівномірного підсмажування. Переглянути усі переваги

    Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

    Завдяки на 10% ширшим отворам* та підставкам з автоцентруванням, незалежно від того, чи це тонкі, чи товстіші нарізані вручну шматки, кожен шматок завжди встановлюється і фіксується ідеально по центру для рівномірного підсмажування. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Тостер

    Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

    Завдяки на 10% ширшим отворам* та підставкам з автоцентруванням, незалежно від того, чи це тонкі, чи товстіші нарізані вручну шматки, кожен шматок завжди встановлюється і фіксується ідеально по центру для рівномірного підсмажування. Переглянути усі переваги

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      Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

      Надширокі отвори однаково підходять для товстих чи тонких скибок

      • Тостер із 2 надширокими отворами
      • Вбудована функція нагрівання булочок
      • Чорний
      • Кришка
      Надширокий отвір підходить для товстих, тонких, свіжих чи заморожених скибок.

      Надширокий отвір підходить для товстих, тонких, свіжих чи заморожених скибок.

      Механізм автоцентрування ідеально розташовує кожну скибку посередині для рівномірного підсмажування, незалежно від товщини хліба.

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

      Ця функція дає змогу безпечно піднімати маленькі скибки хліба

      Вбудована рамка для підігрівання хлібо-булочних виробів

      Вбудована рамка для підігрівання хлібо-булочних виробів

      Вбудована рамка для легкого підігрівання хлібо-булочних виробів.

      Підігрівання, розморожування за один раз

      Підігрівання, розморожування за один раз

      Функції підігрівання та розморожування для обсмажування заморожених тостів/хліба за один раз

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Кнопка зупинення для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

      Додатковий захист автовимкнення

      Додатковий захист автовимкнення

      Додатковий захист автовимкнення для захисту пристрою від короткого замикання.

      Холодна стінка

      Холодна стінка

      Завдяки теплоізоляційним холодним стінкам зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      7 регульованих рівнів підсмажування

      Налаштуйте інтенсивність підсмажування тосту так, як Вам смакує.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        Пилезахисна кришка

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китаї

      • Конструкція та покриття

        Колір (кольори)
        Чорний
        Матеріал основного корпусу
        Метал і пластик

      • Загальні специфікації

        Кількість рівнів підсмажування
        7
        Характеристики виробу
        • Регулятор підсмажування
        • Автоматичне вимкнення
        • Кнопка скасування
        • Термоізольовані зовнішні стінки
        • Пристосування для шнура
        • Функція розморожування
        • Функція високого піднімання
        • Неслизька основа

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        0,85  м
        Частота
        50–60  Гц
        Напруга
        240  В

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        334 x 200 x 221  мм
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        300 x 172 x 201  мм
        Розмір отвору (ДxШxВ)
        138 x 33 x 125  мм
        Вага з упаковкою
        2,04  кг
        Вага виробу
        1,57  кг

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          • На 10% ширший отвір порівняно з попередніми моделями (HD2630)

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