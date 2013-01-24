Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
Завдяки на 10% ширшим отворам* та підставкам з автоцентруванням, незалежно від того, чи це тонкі, чи товстіші нарізані вручну шматки, кожен шматок завжди встановлюється і фіксується ідеально по центру для рівномірного підсмажування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
Завдяки на 10% ширшим отворам* та підставкам з автоцентруванням, незалежно від того, чи це тонкі, чи товстіші нарізані вручну шматки, кожен шматок завжди встановлюється і фіксується ідеально по центру для рівномірного підсмажування. Переглянути усі переваги
Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
Завдяки на 10% ширшим отворам* та підставкам з автоцентруванням, незалежно від того, чи це тонкі, чи товстіші нарізані вручну шматки, кожен шматок завжди встановлюється і фіксується ідеально по центру для рівномірного підсмажування. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
Завдяки на 10% ширшим отворам* та підставкам з автоцентруванням, незалежно від того, чи це тонкі, чи товстіші нарізані вручну шматки, кожен шматок завжди встановлюється і фіксується ідеально по центру для рівномірного підсмажування. Переглянути усі переваги
Механізм автоцентрування ідеально розташовує кожну скибку посередині для рівномірного підсмажування, незалежно від товщини хліба.
Ця функція дає змогу безпечно піднімати маленькі скибки хліба
Вбудована рамка для легкого підігрівання хлібо-булочних виробів.
Функції підігрівання та розморожування для обсмажування заморожених тостів/хліба за один раз
Кнопка зупинення для зупинення підсмажування у будь-який момент
Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.
Додатковий захист автовимкнення для захисту пристрою від короткого замикання.
Завдяки теплоізоляційним холодним стінкам зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику
Налаштуйте інтенсивність підсмажування тосту так, як Вам смакує.
Аксесуари
Країна виготовлення
Конструкція та покриття
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Вага та розміри