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    Eco Conscious Edition

    Тостер серії 5000

    HD2640
    Загальна оцінка / 5
    • Сніданок став ще кращим Сніданок став ще кращим Сніданок став ще кращим
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      Eco Conscious Edition Тостер серії 5000

      HD2640
      Загальна оцінка / 5

      Сніданок став ще кращим

      Щоранку готуйте свій тост саме так, як вам подобається, із цим елегантним та бездоганно працюючим тостером. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги

      Eco Conscious Edition Тостер серії 5000

      Сніданок став ще кращим

      Щоранку готуйте свій тост саме так, як вам подобається, із цим елегантним та бездоганно працюючим тостером. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги

      Сніданок став ще кращим

      Щоранку готуйте свій тост саме так, як вам подобається, із цим елегантним та бездоганно працюючим тостером. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги

      Eco Conscious Edition Тостер серії 5000

      Сніданок став ще кращим

      Щоранку готуйте свій тост саме так, як вам подобається, із цим елегантним та бездоганно працюючим тостером. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги

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        Eco Conscious Edition

        Eco Conscious Edition

        Тостер серії 5000

        Усього:

        Сніданок став ще кращим

        З тостером Philips Eco Conscious Edition

        • Вбудована рамка для підігріву булочок
        • Автоматичне вимкнення
        • Знімний лоток для крихт
        • 830 Вт
        • 8 налаштувань
        Робіть тости на свій смак щоранку

        Робіть тости на свій смак щоранку

        Компактний тостер на 2 отвори для хліба з потужністю 830 Вт дозволяє щоранку насолоджуватися саме такими тостами, які вам подобаються.

        8 налаштувань для ідеального підсмажування

        8 налаштувань для ідеального підсмажування

        Різні варіанти підсмажування дозволяють готувати різні види хліба без підгоряння. Налаштуйте рівень підсмажування до своїх уподобань, щоб ваш тост завжди був саме таким, який вам подобається.

        Вбудована рамка для підігрівання булочок і випічки

        Вбудована рамка для підігрівання булочок і випічки

        Завдяки вбудованій рамці для булочок ви зможете насолоджуватися улюбленою теплою випічкою та булочками окремо від тостів.

        Хліб ідеально розташований по центру для рівномірного підсмажування

        Хліб ідеально розташований по центру для рівномірного підсмажування

        Механізм автоматичного центрування ідеально вирівнює кожну скибку хліба для рівномірного підсмажування з обох боків незалежно від товщини.

        Режими розморожування й повторного нагрівання для максимальної універсальності

        Режими розморожування й повторного нагрівання для максимальної універсальності

        За допомогою режимів розморожування й повторного нагрівання ви зможете одночасно розморозити й підсмажити заморожений хліб або за лічені секунди підігріти тост, підсмажений раніше.

        Кнопка скасування для миттєвого вимкнення

        Кнопка скасування для миттєвого вимкнення

        Кнопка скасування припиняє приготування тостів у будь-який час для безпечної та точної роботи.

        Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

        Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

        Лоток для крихт можна легко видалити для зручного чищення тостера.

        Виготовляється з безпечних матеріалів без вмісту ПВХ і БВД

        Виготовляється з безпечних матеріалів без вмісту ПВХ і БВД

        Виготовляється з безпечних матеріалів без вмісту ПВХ і БВД на основі надійної технології герметизації для захисту від витоків.

        Раціональний дизайн, що робить внесок в екологічніше майбутнє

        Раціональний дизайн, що робить внесок в екологічніше майбутнє

        Раціональний дизайн з використанням 100% біоплаcтику** для зменшення викидів CO₂ на 14%*. Ваш вибір цього революційного матеріалу, безумовно, вплине не тільки на вашу кухню, але й на збереження довкілля.

        Розроблений на принципах безпеки та екологічної раціональності

        Розроблений на принципах безпеки та екологічної раціональності

        100-відсотковий біологічний пластик** виготовляється з біологічних та відновлюваних ресурсів, як-от соняшникової олії. Використана олія, що залишилася після приготування їжі, збирається й переробляється за допомогою екологічно безпечного процесу, завдяки чому продукт стає придатним для контакту з їжею.

        Сучасний та мінімалістичний стиль

        Сучасний та мінімалістичний стиль

        Екологічність ніколи не була такою стильною завдяки шовковому білому матовому покриттю, що виглядає просто неймовірно на вашій кухні.

        Чіткий і простий дизайн

        Чіткий і простий дизайн

        Натхненний природою дизайн зі спокійними кольорами й натуральними матеріалами. Містить знімну кришку від пилу з вишуканим дерев’яним візерунком, що допомагає захистити тостер від бруду, коли він не використовується.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          1,23 kg
          Виготовлено у
          Китай
          Довжина шнура
          0,85 m
          Колір (кольори)
          Шовкове біле матове покриття
          Матеріал основного корпусу
          100-відсотковий біологічний пластик
          Потужність
          830 W
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          162x285x199 mm
          Характеристики виробу
          • Компактний металевий тостер на 830 Вт із 2 отворами для хліба
          • 8 налаштувань підсмажування
          • Вбудована рамка для підігрівання булочок
          • Функція самоцентрування
          • Режим розморожування та підігрівання
          • Кнопка скасування
          • Знімний лоток для крихт
          • Екологічний дизайн
          • Безпечність і стійкість
          • Сучасний та мінімалістичний
          • Простота й чистота

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Екологічність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір
          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів

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            • Розрахунок для виготовлення того ж пристрою з використанням біопластику порівняно з 100% звичайним пластиком (або звичайним поліпропіленом)
            • * ПП-пластик із сертифікованих біологічних джерел на збалансованій за масою основі.

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

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