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Сніданок став ще кращим
Щоранку готуйте свій тост саме так, як вам подобається, із цим елегантним та бездоганно працюючим тостером. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Сніданок став ще кращим
Щоранку готуйте свій тост саме так, як вам подобається, із цим елегантним та бездоганно працюючим тостером. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги
Сніданок став ще кращим
Щоранку готуйте свій тост саме так, як вам подобається, із цим елегантним та бездоганно працюючим тостером. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Сніданок став ще кращим
Щоранку готуйте свій тост саме так, як вам подобається, із цим елегантним та бездоганно працюючим тостером. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги
Тостер серії 5000
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Компактний тостер на 2 отвори для хліба з потужністю 830 Вт дозволяє щоранку насолоджуватися саме такими тостами, які вам подобаються.
Різні варіанти підсмажування дозволяють готувати різні види хліба без підгоряння. Налаштуйте рівень підсмажування до своїх уподобань, щоб ваш тост завжди був саме таким, який вам подобається.
Завдяки вбудованій рамці для булочок ви зможете насолоджуватися улюбленою теплою випічкою та булочками окремо від тостів.
Механізм автоматичного центрування ідеально вирівнює кожну скибку хліба для рівномірного підсмажування з обох боків незалежно від товщини.
За допомогою режимів розморожування й повторного нагрівання ви зможете одночасно розморозити й підсмажити заморожений хліб або за лічені секунди підігріти тост, підсмажений раніше.
Кнопка скасування припиняє приготування тостів у будь-який час для безпечної та точної роботи.
Лоток для крихт можна легко видалити для зручного чищення тостера.
Виготовляється з безпечних матеріалів без вмісту ПВХ і БВД на основі надійної технології герметизації для захисту від витоків.
Раціональний дизайн з використанням 100% біоплаcтику** для зменшення викидів CO₂ на 14%*. Ваш вибір цього революційного матеріалу, безумовно, вплине не тільки на вашу кухню, але й на збереження довкілля.
100-відсотковий біологічний пластик** виготовляється з біологічних та відновлюваних ресурсів, як-от соняшникової олії. Використана олія, що залишилася після приготування їжі, збирається й переробляється за допомогою екологічно безпечного процесу, завдяки чому продукт стає придатним для контакту з їжею.
Екологічність ніколи не була такою стильною завдяки шовковому білому матовому покриттю, що виглядає просто неймовірно на вашій кухні.
Натхненний природою дизайн зі спокійними кольорами й натуральними матеріалами. Містить знімну кришку від пилу з вишуканим дерев’яним візерунком, що допомагає захистити тостер від бруду, коли він не використовується.
Вага та розміри
Обслуговування
Екологічність