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  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим
  • Сніданок став ще кращим

Серія Eco ConsciousТостер серії 5000

HD2640/10

4.9
| (14) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

4 нагороди

Сніданок став ще кращим
Щоранку готуйте свій тост саме так, як вам подобається. Цей пристрій екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі², що дозволило зменшити викид CO2 на 14%¹ і наблизитися до більш екологічного майбутнього.
Переглянути всі переваги

З тостером Philips Eco Conscious Edition

Сніданок став ще кращим

  • Вбудована рамка для підігріву булочок

  • Автоматичне вимкнення

  • Знімний лоток для крихт

  • 830 Вт

  • 8 налаштувань

Робіть тости на свій смак щоранку

Робіть тости на свій смак щоранку

Компактний тостер на 2 отвори для хліба з потужністю 830 Вт дозволяє щоранку насолоджуватися саме такими тостами, які вам подобаються.

Екологічний дизайн задля більш екологічного майбутнього

Раціональний дизайн з використанням 100% біоплаcтику** для зменшення викидів CO₂ на 14%*. Ваш вибір цього революційного матеріалу, безумовно, вплине не тільки на вашу кухню, але й на збереження довкілля.

Вбудована рамка для підігрівання булочок і випічки

Вбудована рамка для підігрівання булочок і випічки

Завдяки вбудованій рамці для булочок ви зможете насолоджуватися улюбленою теплою випічкою та булочками окремо від тостів.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.9

з 5

14

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

06/02/2023

Україна

Україна

Тостер чудо

Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.

Плюси

Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

20/10/2022

Україна

Україна

Кайфую от тостера

Люблю с утреца оформить бутербродского И вот попался в магазине на глаза данный гаджет Сказать шо я довольный это ничего не сказать Мои тосты профессионально отжарены, я просто в шоке

Плюси

Реально кайфовый

Мінуси

Слишком классный

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

19/10/2022

Україна

Україна

Гарний дизайн,якісні та екологічні матеріали.

Гарний дизайн тостера,зроблений з якісних та екологічних деталей. Гвидко підсмажує тости,нема запаху пластика.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

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      Примітки

      1. Розрахунок для виготовлення того ж пристрою з використанням біопластику порівняно з 100% звичайним пластиком (або звичайним поліпропіленом)

      2. ² Основний корпус виготовлено зі 100%-ого поліпропіленового пластику із сертифікованих біоджерел за принципом балансу маси (біологічний поліпропіленовий пластик становить до 94% від загальної кількості пластику).