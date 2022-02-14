Сніданок став ще кращим

Щоранку готуйте свій тост саме так, як вам подобається, із цим елегантним та бездоганно працюючим тостером. Він екологічно безпечний, адже виготовлений зі 100%-го пластику на біологічній основі,** і може похизуватися низкою енергоефективних функцій, що дозволить вам стати ближчими до більш екологічного майбутнього. Переглянути усі переваги