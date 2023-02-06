Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Вбудована рамка для підігріву булочок
Автоматичне вимкнення
Знімний лоток для крихт
830 Вт
8 налаштувань
Компактний тостер на 2 отвори для хліба з потужністю 830 Вт дозволяє щоранку насолоджуватися саме такими тостами, які вам подобаються.
Раціональний дизайн з використанням 100% біоплаcтику** для зменшення викидів CO₂ на 14%*. Ваш вибір цього революційного матеріалу, безумовно, вплине не тільки на вашу кухню, але й на збереження довкілля.
Завдяки вбудованій рамці для булочок ви зможете насолоджуватися улюбленою теплою випічкою та булочками окремо від тостів.
Нагороди
4.9
з 5
14
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Johhn
06/02/2023
Україна
Тостер чудо
Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.
Плюси
Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Nastya4938
20/10/2022
Україна
Частина акції
Кайфую от тостера
Люблю с утреца оформить бутербродского И вот попался в магазине на глаза данный гаджет Сказать шо я довольный это ничего не сказать Мои тосты профессионально отжарены, я просто в шоке
Плюси
Реально кайфовый
Мінуси
Слишком классный
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
19/10/2022
Україна
Частина акції
Гарний дизайн,якісні та екологічні матеріали.
Гарний дизайн тостера,зроблений з якісних та екологічних деталей. Гвидко підсмажує тости,нема запаху пластика.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Розрахунок для виготовлення того ж пристрою з використанням біопластику порівняно з 100% звичайним пластиком (або звичайним поліпропіленом)
² Основний корпус виготовлено зі 100%-ого поліпропіленового пластику із сертифікованих біоджерел за принципом балансу маси (біологічний поліпропіленовий пластик становить до 94% від загальної кількості пластику).