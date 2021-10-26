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  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

Більше не доступний

Viva CollectionТостер

HD2650/80

5
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
Повністю металевий тостер із надзвичайно широким отвором з автоцентруванням для рівномірного підсмажування незалежно від товщини скибок. Завдяки різноманітним параметрам підсмажування та вбудованій рамці для булочок можна насолоджуватися ідеальними хрусткими тостами, теплими кондитерськими та булочними виробами.
Переглянути всі переваги

Широкий отвір підходить для товстих, тонких, свіжих чи заморожених скибок

Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

  • Вбудована рамка для підігріву булочок

  • Автоматичне вимкнення

  • Знімний лоток для крихт

  • 950 Вт

  • 8 налаштувань

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

Рамка для підігрівання булочок та круасанів

Рамка для підігрівання булочок та круасанів

Рамка для підігрівання булочок та круасанів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

СУПЕР

Відмінний тостер, особливо, якщо враховувати ціну та якість. Тепер мої сніданки стали не тільки смачними, але й хрусткими) З плюсів - 8 режимів підігріву, загалом 950 w потужності - це навіть більше, ніж потрібно. Так, грінки з чорного хлібу підсмажує оптимально. Підкупає також функція підігріву рогаликів/круасанів. Тепліші - вони смакують куди краще. Також хотів би відзначити те, що зовнішня кришка зроблена з металу і не нагрівається. Єдиний мінус - це відсутність пилезахисної кришки. Але вона в даному випадку це принципова. Свою головну функцію - а це якісне підсмажування - тостер виконує відмінно.

Плюси

Якісний підігрів, металевий корпус

Мінуси

Відспилезахисної кришкитність

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2650/80 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2650/80 Тостер

07/10/2021

Україна

Україна

Отличный тостер! Стильный и удобный в использовани

Заказала тостер через интернет. Очень компетентный и приятный консультант Татьяна. Заказ пришел через два дня. Осталась довольна и магазином и покупкой!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2650/80 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2650/80 Тостер

22/06/2021

Україна

Україна

Мой элегантный помощник на кухне

Купили этот тостер по просьбе дочери. Как-то не видела в нем необходимости ранее. Но теперь он постоянно в использовании. Вкусный завтрак за 5 минут. Быстро и без хлопот. Разная степень румяности корочки. Легкость в управлении. Кнопка СТОП. Функция разогрева. Выбрала эту модель из-за элегантных форм. Благородного темного металла. На темном металле не остается отпечатков как на простой нержавейке. Очень легко за тостером ухаживать. Хотелось бы в комплекте иметь тонкую металлическую крышку, но увы.

Плюси

легкость управления, элегантный вид, металлический корпус, качественная прожарка разных степеней румяности

Мінуси

нет крышки.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2650/80 Тостер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2650/80 Тостер

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