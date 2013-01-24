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Viva Collection

Тостер

HD2650/80
Загальна оцінка / 5
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
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    Viva Collection Тостер

    HD2650/80
    Загальна оцінка / 5

    Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

    Повністю металевий тостер із надзвичайно широким отвором з автоцентруванням для рівномірного підсмажування незалежно від товщини скибок. Завдяки різноманітним параметрам підсмажування та вбудованій рамці для булочок можна насолоджуватися ідеальними хрусткими тостами, теплими кондитерськими та булочними виробами. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Тостер

    Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

    Повністю металевий тостер із надзвичайно широким отвором з автоцентруванням для рівномірного підсмажування незалежно від товщини скибок. Завдяки різноманітним параметрам підсмажування та вбудованій рамці для булочок можна насолоджуватися ідеальними хрусткими тостами, теплими кондитерськими та булочними виробами. Переглянути усі переваги

    Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

    Повністю металевий тостер із надзвичайно широким отвором з автоцентруванням для рівномірного підсмажування незалежно від товщини скибок. Завдяки різноманітним параметрам підсмажування та вбудованій рамці для булочок можна насолоджуватися ідеальними хрусткими тостами, теплими кондитерськими та булочними виробами. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Тостер

    Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

    Повністю металевий тостер із надзвичайно широким отвором з автоцентруванням для рівномірного підсмажування незалежно від товщини скибок. Завдяки різноманітним параметрам підсмажування та вбудованій рамці для булочок можна насолоджуватися ідеальними хрусткими тостами, теплими кондитерськими та булочними виробами. Переглянути усі переваги

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    See all toaster

      Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

      Широкий отвір підходить для товстих, тонких, свіжих чи заморожених скибок

      • Повністю металевий
      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

      Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

      Рамка для підігрівання булочок та круасанів

      Рамка для підігрівання булочок та круасанів

      Рамка для підігрівання булочок та круасанів.

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки

      Ця функція дає змогу безпечно піднімати маленькі скибки хліба

      Додатковий захист із автовимкненням у разі застрягання хліба

      Додатковий захист із автовимкненням у разі застрягання хліба

      Додаткове захисне автовимкнення запобігає короткому замиканню пристрою

      8 налаштувань підсмажування для задоволення будь-яких потреб

      8 налаштувань підсмажування для задоволення будь-яких потреб

      Налаштовуйте час підсмажування будь-якого хліба відповідно до своїх уподобань.

      Режим розморожування

      Режим розморожування

      Режим розморожування дозволяє легко підсмажити заморожений хліб за один раз одним натисненням кнопки.

      Надширокий отвір підходить для товстих, тонких, свіжих чи заморожених скибок.

      Надширокий отвір підходить для товстих, тонких, свіжих чи заморожених скибок.

      Механізм автоцентрування ідеально розташовує кожну скибку посередині для рівномірного підсмажування, незалежно від товщини хліба.

      Режим розігрівання

      Режим розігрівання

      Режим розігрівання дозволяє підігріти попередньо підсмажений хліб за лічені секунди одним натиснення кнопки.

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        Підігрівання булок

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Конструкція та покриття

        Колір (кольори)
        Титановий
        Матеріал основного корпусу
        Метал

      • Загальні специфікації

        Кількість рівнів підсмажування
        8
        Характеристики виробу
        • Регулятор підсмажування
        • Автоматичне вимкнення
        • Кнопка скасування
        • Пристосування для шнура
        • Функція розморожування
        • Функція високого піднімання
        • Перемикач "увімк./вимк."
        Лоток для хліба
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Потужність
        950  Вт
        Функція повторного підігрівання
        Так
        Різна ширина отворів
        Так
        Функція підігрівання
        Так
        Прохолодні стінки
        Часткова теплоізоляція (міканіт)

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        334 x 200 x 221  мм
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        300 x 172 x 201  мм
        Розмір отвору (ДxШxВ)
        138 x 33 x 122  мм
        Вага з упаковкою
        1,962  кг
        Вага виробу
        1,552  кг

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