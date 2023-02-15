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Розширена гарантія 3 роки
Вбудована рамка для підігріву булочок
Автоматичне вимкнення
Знімний лоток для крихт
950 Вт
8 налаштувань
Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.
Рамка для підігрівання булочок та круасанів.
4.8
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Anndr
15/02/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий прилад, рекомендую!
Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний
Цей відгук про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Цей відгук про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Едуард
05/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Тостер
Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
07/11/2021
Україна
Стильный, имеет встроенную функцию подогрева
Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал