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  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
  • Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

Viva CollectionТостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

HD2650/90

4.8
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
Повністю металевий тостер із надзвичайно широким отвором з автоцентруванням для рівномірного підсмажування незалежно від товщини скибок. Завдяки різноманітним параметрам підсмажування та вбудованій рамці для булочок можна насолоджуватися ідеальними хрусткими тостами, теплими кондитерськими та булочними виробами.
Переглянути всі переваги

Широкий отвір – для товстих, тонких, свіжих чи заморожених скибок

Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну

  • Вбудована рамка для підігріву булочок

  • Автоматичне вимкнення

  • Знімний лоток для крихт

  • 950 Вт

  • 8 налаштувань

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

Знімний лоток для крихт забезпечує легке чищення

Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.

Рамка для підігрівання булочок та круасанів

Рамка для підігрівання булочок та круасанів

Рамка для підігрівання булочок та круасанів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

15/02/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий прилад, рекомендую!

Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний

Цей відгук про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Цей відгук про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

05/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Тостер

Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

07/11/2021

Україна

Україна

Стильный, имеет встроенную функцию подогрева

Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

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