Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
Повністю металевий тостер із надзвичайно широким отвором з автоцентруванням для рівномірного підсмажування незалежно від товщини скибок. Завдяки різноманітним параметрам підсмажування та вбудованій рамці для булочок можна насолоджуватися ідеальними хрусткими тостами, теплими кондитерськими та булочними виробами. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
Повністю металевий тостер із надзвичайно широким отвором з автоцентруванням для рівномірного підсмажування незалежно від товщини скибок. Завдяки різноманітним параметрам підсмажування та вбудованій рамці для булочок можна насолоджуватися ідеальними хрусткими тостами, теплими кондитерськими та булочними виробами. Переглянути усі переваги
Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
Повністю металевий тостер із надзвичайно широким отвором з автоцентруванням для рівномірного підсмажування незалежно від товщини скибок. Завдяки різноманітним параметрам підсмажування та вбудованій рамці для булочок можна насолоджуватися ідеальними хрусткими тостами, теплими кондитерськими та булочними виробами. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеально хрусткі тости – попередньо нарізані чи нарізані вручну
Повністю металевий тостер із надзвичайно широким отвором з автоцентруванням для рівномірного підсмажування незалежно від товщини скибок. Завдяки різноманітним параметрам підсмажування та вбудованій рамці для булочок можна насолоджуватися ідеальними хрусткими тостами, теплими кондитерськими та булочними виробами. Переглянути усі переваги
Легко чистити завдяки знімному лотку для крихт.
Рамка для підігрівання булочок та круасанів.
Ця функція дає змогу безпечно піднімати маленькі скибки хліба
Додаткове захисне автовимкнення запобігає короткому замиканню пристрою
Налаштовуйте час підсмажування будь-якого хліба відповідно до своїх уподобань.
Режим розморожування дозволяє легко підсмажити заморожений хліб за один раз одним натисненням кнопки.
Механізм автоцентрування ідеально розташовує кожну скибку посередині для рівномірного підсмажування, незалежно від товщини хліба.
Режим розігрівання дозволяє підігріти попередньо підсмажений хліб за лічені секунди одним натиснення кнопки.
Аксесуари
Країна виготовлення
Конструкція та покриття
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Вага та розміри