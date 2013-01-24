Саме так, як Ви любите, і не інакше
Завдяки надзвичайно довгим та широким отворам тостер Philips HD2686/90 дозволяє приготувати тости саме так, як Вам подобається. Вісім цифрових налаштувань рівня підсмажування забезпечують повний контроль над приготуванням, – отримайте хрусткий підсмажений хліб відповідно до Ваших вподобань. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Саме так, як Ви любите, і не інакше
Завдяки надзвичайно довгим та широким отворам тостер Philips HD2686/90 дозволяє приготувати тости саме так, як Вам подобається. Вісім цифрових налаштувань рівня підсмажування забезпечують повний контроль над приготуванням, – отримайте хрусткий підсмажений хліб відповідно до Ваших вподобань. Переглянути усі переваги
Саме так, як Ви любите, і не інакше
Завдяки надзвичайно довгим та широким отворам тостер Philips HD2686/90 дозволяє приготувати тости саме так, як Вам подобається. Вісім цифрових налаштувань рівня підсмажування забезпечують повний контроль над приготуванням, – отримайте хрусткий підсмажений хліб відповідно до Ваших вподобань. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Саме так, як Ви любите, і не інакше
Завдяки надзвичайно довгим та широким отворам тостер Philips HD2686/90 дозволяє приготувати тости саме так, як Вам подобається. Вісім цифрових налаштувань рівня підсмажування забезпечують повний контроль над приготуванням, – отримайте хрусткий підсмажений хліб відповідно до Ваших вподобань. Переглянути усі переваги
Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки.
Рамка для підігрівання булочок та круасанів.
Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба.
Надзвичайно довгі отвори для скибок хліба будь-яких розмірів.
Надзвичайно широкі та глибокі отвори для хліба.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну