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Pure Essentials Collection

Тостер

HD2686/90
Загальна оцінка / 5
  • Саме так, як Ви любите, і не інакше Саме так, як Ви любите, і не інакше Саме так, як Ви любите, і не інакше
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    Pure Essentials Collection Тостер

    HD2686/90
    Загальна оцінка / 5

    Саме так, як Ви любите, і не інакше

    Завдяки надзвичайно довгим та широким отворам тостер Philips HD2686/90 дозволяє приготувати тости саме так, як Вам подобається. Вісім цифрових налаштувань рівня підсмажування забезпечують повний контроль над приготуванням, – отримайте хрусткий підсмажений хліб відповідно до Ваших вподобань. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Pure Essentials Collection Тостер

    Саме так, як Ви любите, і не інакше

    Завдяки надзвичайно довгим та широким отворам тостер Philips HD2686/90 дозволяє приготувати тости саме так, як Вам подобається. Вісім цифрових налаштувань рівня підсмажування забезпечують повний контроль над приготуванням, – отримайте хрусткий підсмажений хліб відповідно до Ваших вподобань. Переглянути усі переваги

    Саме так, як Ви любите, і не інакше

    Завдяки надзвичайно довгим та широким отворам тостер Philips HD2686/90 дозволяє приготувати тости саме так, як Вам подобається. Вісім цифрових налаштувань рівня підсмажування забезпечують повний контроль над приготуванням, – отримайте хрусткий підсмажений хліб відповідно до Ваших вподобань. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Pure Essentials Collection Тостер

    Саме так, як Ви любите, і не інакше

    Завдяки надзвичайно довгим та широким отворам тостер Philips HD2686/90 дозволяє приготувати тости саме так, як Вам подобається. Вісім цифрових налаштувань рівня підсмажування забезпечують повний контроль над приготуванням, – отримайте хрусткий підсмажений хліб відповідно до Ваших вподобань. Переглянути усі переваги

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      Саме так, як Ви любите, і не інакше

      Тостер для різних видів хліба

      • 2 отвори
      • 3 функції, електронний
      • Чорний
      • Надзвичайно довгий отвір
      Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки

      Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки

      Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки.

      Рамка для підігрівання булочок та круасанів

      Рамка для підігрівання булочок та круасанів

      Рамка для підігрівання булочок та круасанів.

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба

      Функція високого піднімання дозволяє безпечно виймати маленькі скибки хліба.

      Розморожуйте й підсмажуйте заморожений хліб до будь-якого рівня

      Розморожуйте й підсмажуйте заморожений хліб до будь-якого рівня

      Налаштування розігрівання підігріває чи підрум’янює щойно підсмажений хліб

      Налаштування розігрівання підігріває чи підрум’янює щойно підсмажений хліб

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Кнопка скасування для зупинення підсмажування у будь-який момент

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      Зовнішні стінки тостера залишаються холодними і безпечними для дотику

      Надзвичайно довгі отвори для скибок хліба будь-яких розмірів

      Надзвичайно довгі отвори для скибок хліба будь-яких розмірів.

      Надзвичайно широкі та глибокі отвори для хліба

      Надзвичайно широкі та глибокі отвори для хліба.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Кілька налаштувань підсмажування
        8
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        1500  Вт
        Розміри отвору (Д x Ш x В)
        152 x 30 x 130  мм
        Довжина шнура
        0,85  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц

      • Особливості дизайну

        Матеріали
        Корпус: метал/пластмаса (PC/ABS), верхня частина з хромованим покриттям
        Колір (кольори)
        Чорний, метал і червоний

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