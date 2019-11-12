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Саме так, як Ви любите, і не інакше
Завдяки надзвичайно довгим та широким отворам тостер Philips HD2686/90 дозволяє приготувати тости саме так, як Вам подобається. Вісім цифрових налаштувань рівня підсмажування забезпечують повний контроль над приготуванням, – отримайте хрусткий підсмажений хліб відповідно до Ваших вподобань.
2 отвори
3 функції, електронний
Чорний
Надзвичайно довгий отвір
Надзвичайно довгі отвори для скибок хліба будь-яких розмірів.
Надзвичайно широкі та глибокі отвори для хліба.
Однаково підсмажує як тонкі, так і товсті скибки.
4.9
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
СергійМ
12/11/2019
Україна
Стильний тостер
Ціна трохи була зависока, але плата за дизайн. Уже працює багато років і радує своїм виглядом))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер
Radziecki
19/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Ten product ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Michał29
07/11/2013
Polska
Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny
Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster