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  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
  • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв

Більше не доступний

Viva CollectionМультиварка

HD3037/70

4.7
| (587) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
Мультиварку Philips оснащено розумним регулятором температури, за допомогою якого готувати улюблені страви ще простіше. Розташована попереду вгорі панель керування максимально зручна у використанні.
Переглянути всі переваги

Чудові смачні супи, м’ясо, паста і торти

Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв

  • Функція 3D-нагріву

  • Чаша з антипригарним покриттям

  • 5 л

  • 12 програм

Розумні та автоматичні програми для оптимального кінцевого результату приготування*

Оптимальний кінцевий результат приготування рису та конджі.

Вбудований мікропроцесор спрощує приготування їжі

Вбудований мікропроцесор спрощує приготування їжі

Вбудований мікропроцесор спрощує приготування улюблених страв

Внутрішня каструля з антипригарним покриттям, яку можна мити в посудомийній машині

Внутрішня каструля з антипригарним покриттям, яку можна мити в посудомийній машині

Внутрішня каструля з антипригарним покриттям, яку можна мити в посудомийній машині

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

587

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

19/12/2022

Україна

Україна

гарна помічиця

Використовую її вже більше 4 років та не маю нарікань. Дуже зручна у використанні)

Цей відгук про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

Цей відгук про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

19/11/2022

Україна

Україна

Де знайти змінну чашу

Підскажіть де можна купити змінну чашу на дану модель мультиварки

Цей відгук про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

Цей відгук про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

09/12/2021

Україна

Україна

Супер функционал.

Всё готовит на отлично! Много программ для приготовления еды.

Плюси

Большой функционал

Мінуси

Нету

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4749/70 Мультиварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4749/70 Мультиварка

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