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    Viva Collection

    Мультиварка

    HD3037/70
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
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      Viva Collection Мультиварка

      HD3037/70
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв

      Нові мультиварки Philips оснащено розумним регулятором температури, за допомогою якого готувати улюблені страви ще простіше. Розташована попереду вгорі панель керування максимально зручна у використанні. Переглянути усі переваги

      Viva Collection Мультиварка

      Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв

      Нові мультиварки Philips оснащено розумним регулятором температури, за допомогою якого готувати улюблені страви ще простіше. Розташована попереду вгорі панель керування максимально зручна у використанні. Переглянути усі переваги

      Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв

      Нові мультиварки Philips оснащено розумним регулятором температури, за допомогою якого готувати улюблені страви ще простіше. Розташована попереду вгорі панель керування максимально зручна у використанні. Переглянути усі переваги

      Viva Collection Мультиварка

      Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв

      Нові мультиварки Philips оснащено розумним регулятором температури, за допомогою якого готувати улюблені страви ще простіше. Розташована попереду вгорі панель керування максимально зручна у використанні. Переглянути усі переваги

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Мультиварка

        Усього:

        Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв

        Чудові смачні супи, м’ясо, паста і торти

        • 5 л
        Вбудований мікропроцесор спрощує приготування їжі

        Вбудований мікропроцесор спрощує приготування їжі

        Вбудований мікропроцесор спрощує приготування улюблених страв

        Внутрішня каструля з антипригарним покриттям, яку можна мити в посудомийній машині

        Внутрішня каструля з антипригарним покриттям, яку можна мити в посудомийній машині

        Внутрішня каструля з антипригарним покриттям, яку можна мити в посудомийній машині

        Зовнішня поверхня з нержавіючої сталі для легкого чищення

        Зовнішня поверхня з нержавіючої сталі для легкого чищення

        Зовнішня поверхня з нержавіючої сталі вишукана і легко чиститься

        Внутрішня каструля із надтовстими 2,0-мм стінками забезпечує рівномірний розподіл тепла

        Внутрішня каструля із надтовстими 2,0-мм стінками забезпечує рівномірний розподіл тепла

        Внутрішня каструля із надтовстими 2,0-мм стінками забезпечує рівномірний розподіл тепла і приготування смачніших страв

        Складана ручка для легкого перенесення

        Складана ручка для легкого перенесення

        Мультиварку Philips можна зручно та безпечно переносити з кухні або подавати страви у їдальні.

        Простий у програмуванні таймер на 24 години

        Простий у програмуванні таймер на 24 години

        Простий у програмуванні таймер на 24 години гарантує вчасне приготування страв.

        Збереження теплої поживної їжі: дозволяє зберігати свіжість страв упродовж 24 годин

        Збереження теплої поживної їжі: дозволяє зберігати свіжість страв упродовж 24 годин

        Використовуйте функцію збереження тепла, щоб довше зберігати рис або інші страви теплими без втрати поживних властивостей та смаку. Після завершення процесу приготування мультиварка автоматично перемикається в режим збереження тепла.

        3D-нагрів забезпечує рівномірний підігрів та ефективніше збереження тепла

        3D-нагрів забезпечує рівномірний підігрів та ефективніше збереження тепла

        Мультиварка має комплексну систему нагрівання, що включає нагрівач вгорі, нагрівач навколо каструлі та головний нагрівач на дні. Система 3D-нагріву забезпечує рівномірний підігрів, ефективніше збереження тепла та краще випікання.

        Більше смаків у кожній страві

        Більше смаків у кожній страві

        Розумні та автоматичні програми для оптимального кінцевого результату приготування*

        Оптимальний кінцевий результат приготування рису та конджі.

        Технічні характеристики

        • Загальні технічні характеристики

          Внутрішня каструля з антипригарним покриттям, яку легко чистити
          Yes
          Ємність
          5 L
          Пластиковий лоток для обробки парою
          Yes
          Знімний шнур живлення для зручного зберігання
          Yes
          Частота
          50 Hz
          Колір (кольори)
          нержавіюча сталь
          Міцна внутрішня каструля з товстішими стінками для рівномірного приготування
          Yes
          Лопатка
          Yes
          Потужність (Вт)
          980 W
          Складана ручка для легкого перенесення
          Yes
          Внутрішня каструля, яку можна мити в посудомийній машині
          Yes
          Довжина шнура
          1,2 m
          Функція розігрівання для
          fresh dishes instantly
          Режим таймера забезпечує
          dishes are ready when you want
          Мірна чашка
          Yes
          Напруга
          220–240 V
          Колір панелі керування
          Сріблястий
          Матеріали основного корпусу
          Поліпропілен
          Отвір для запобігання переливанню
          Yes
          Ополоник
          Так
          Резервне копіювання пам’яті в разі переривання живлення
          Yes

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