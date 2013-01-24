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Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
Нові мультиварки Philips оснащено розумним регулятором температури, за допомогою якого готувати улюблені страви ще простіше. Розташована попереду вгорі панель керування максимально зручна у використанні. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
Нові мультиварки Philips оснащено розумним регулятором температури, за допомогою якого готувати улюблені страви ще простіше. Розташована попереду вгорі панель керування максимально зручна у використанні. Переглянути усі переваги
Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
Нові мультиварки Philips оснащено розумним регулятором температури, за допомогою якого готувати улюблені страви ще простіше. Розташована попереду вгорі панель керування максимально зручна у використанні. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидкий і легкий спосіб приготування улюблених страв
Нові мультиварки Philips оснащено розумним регулятором температури, за допомогою якого готувати улюблені страви ще простіше. Розташована попереду вгорі панель керування максимально зручна у використанні. Переглянути усі переваги
Мультиварка
Усього:
Вбудований мікропроцесор спрощує приготування улюблених страв
Внутрішня каструля з антипригарним покриттям, яку можна мити в посудомийній машині
Зовнішня поверхня з нержавіючої сталі вишукана і легко чиститься
Внутрішня каструля із надтовстими 2,0-мм стінками забезпечує рівномірний розподіл тепла і приготування смачніших страв
Мультиварку Philips можна зручно та безпечно переносити з кухні або подавати страви у їдальні.
Простий у програмуванні таймер на 24 години гарантує вчасне приготування страв.
Використовуйте функцію збереження тепла, щоб довше зберігати рис або інші страви теплими без втрати поживних властивостей та смаку. Після завершення процесу приготування мультиварка автоматично перемикається в режим збереження тепла.
Мультиварка має комплексну систему нагрівання, що включає нагрівач вгорі, нагрівач навколо каструлі та головний нагрівач на дні. Система 3D-нагріву забезпечує рівномірний підігрів, ефективніше збереження тепла та краще випікання.
Оптимальний кінцевий результат приготування рису та конджі.
Загальні технічні характеристики