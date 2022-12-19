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Більше не доступний
Функція 3D-нагріву
Чаша з антипригарним покриттям
5 л
12 програм
Оптимальний кінцевий результат приготування рису та конджі.
Вбудований мікропроцесор спрощує приготування улюблених страв
Внутрішня каструля з антипригарним покриттям, яку можна мити в посудомийній машині
4.7
з 5
587
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Yulia_29
19/12/2022
Україна
гарна помічиця
Використовую її вже більше 4 років та не маю нарікань. Дуже зручна у використанні)
Цей відгук про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Цей відгук про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Sashka92
19/11/2022
Україна
Де знайти змінну чашу
Підскажіть де можна купити змінну чашу на дану модель мультиварки
Цей відгук про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Цей відгук про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка
Referi22
09/12/2021
Україна
Супер функционал.
Всё готовит на отлично! Много программ для приготовления еды.
Плюси
Большой функционал
Мінуси
Нету
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4749/70 Мультиварка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4749/70 Мультиварка