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Viva Collection

Мультиварка

HD3136/03
Загальна оцінка / 5
  • Приготування зі збереженням вітамінів* Приготування зі збереженням вітамінів* Приготування зі збереженням вітамінів*
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    Viva Collection Мультиварка

    HD3136/03
    Загальна оцінка / 5

    Приготування зі збереженням вітамінів*

    Нова мультиварка Philips із технологією подвійного нагрівання VitaPlus, у комплект якої входить книга з 60 рецептами для щоденного приготування корисної їжі. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Мультиварка

    Приготування зі збереженням вітамінів*

    Нова мультиварка Philips із технологією подвійного нагрівання VitaPlus, у комплект якої входить книга з 60 рецептами для щоденного приготування корисної їжі. Переглянути усі переваги

    Приготування зі збереженням вітамінів*

    Нова мультиварка Philips із технологією подвійного нагрівання VitaPlus, у комплект якої входить книга з 60 рецептами для щоденного приготування корисної їжі. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Мультиварка

    Приготування зі збереженням вітамінів*

    Нова мультиварка Philips із технологією подвійного нагрівання VitaPlus, у комплект якої входить книга з 60 рецептами для щоденного приготування корисної їжі. Переглянути усі переваги

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      Приготування зі збереженням вітамінів*

      Нові технології нагрівання VitaPlus

      • 4 л
      Простий у програмуванні таймер на 24 години

      Простий у програмуванні таймер на 24 години

      Простий у програмуванні таймер на 24 години гарантує вчасне приготування страв.

      Функція 3D-нагріву для рівномірного приготування страв

      Функція 3D-нагріву для рівномірного приготування страв

      Функція 3D-нагріву для рівномірного приготування страв.

      Антипригарна внутрішня каструля, яку можна мити в посудомийній машині

      Антипригарна внутрішня каструля, яку можна мити в посудомийній машині

      Антипригарна внутрішня каструля, яку можна мити в посудомийній машині

      У комплект входить книга з рецептами для натхнення

      У комплект входить книга з рецептами для натхнення

      У комплект входить книга з 30 смачними рецептами для натхнення та порадами спеціалістів.

      Технологія подвійного нагрівання VitaPlus для швидкого рівномірного приготування страв

      Технологія подвійного нагрівання VitaPlus для швидкого рівномірного приготування страв

      Нова технологія нагрівання VitaPlus: подвійний нагрівальний елемент для швидшого нагрівання та рівномірного розподілу тепла.

      Каструля з товщиною стінок 2 мм та нанокерамічним покриттям ProKeram

      Каструля з товщиною стінок 2 мм та нанокерамічним покриттям ProKeram

      15 програм для смачних корисних страв

      15 програм для смачних корисних страв, зокрема, режим "Мультиповар".

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Внутрішня каструля, яку можна мити в посудомийній машині
        Так
        Простий у програмуванні таймер
        Так

      • Аксесуари

        Пластиковий лоток для обробки парою
        Так
        Мірна чашка
        Так
        Книга з рецептами
        Так

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220  В
        Частота
        50  Гц
        Потужність (Вт)
        980  Вт
        Довжина шнура
        1,2  м
        Ємність
        4  л

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