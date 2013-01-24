Приготування зі збереженням вітамінів*
Нова мультиварка Philips із технологією подвійного нагрівання VitaPlus, у комплект якої входить книга з 60 рецептами для щоденного приготування корисної їжі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Приготування зі збереженням вітамінів*
Нова мультиварка Philips із технологією подвійного нагрівання VitaPlus, у комплект якої входить книга з 60 рецептами для щоденного приготування корисної їжі. Переглянути усі переваги
Приготування зі збереженням вітамінів*
Нова мультиварка Philips із технологією подвійного нагрівання VitaPlus, у комплект якої входить книга з 60 рецептами для щоденного приготування корисної їжі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Приготування зі збереженням вітамінів*
Нова мультиварка Philips із технологією подвійного нагрівання VitaPlus, у комплект якої входить книга з 60 рецептами для щоденного приготування корисної їжі. Переглянути усі переваги
Простий у програмуванні таймер на 24 години гарантує вчасне приготування страв.
Функція 3D-нагріву для рівномірного приготування страв.
Антипригарна внутрішня каструля, яку можна мити в посудомийній машині
У комплект входить книга з 30 смачними рецептами для натхнення та порадами спеціалістів.
Нова технологія нагрівання VitaPlus: подвійний нагрівальний елемент для швидшого нагрівання та рівномірного розподілу тепла.
15 програм для смачних корисних страв, зокрема, режим "Мультиповар".
Загальні специфікації
Аксесуари
Технічні характеристики