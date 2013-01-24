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Daily Collection

Внутрішня каструля

HD3737
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Загальна оцінка / 5
  • Додаткова ударостійка внутрішня каструля Додаткова ударостійка внутрішня каструля Додаткова ударостійка внутрішня каструля
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    Daily Collection Внутрішня каструля

    HD3737
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Додаткова ударостійка внутрішня каструля

    Додаткова ударостійка внутрішня каструля товщиною 2,0 мм для зручності під час приготування Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      для мультиварок Philips HD3037 та HD3077

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      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Легко мити
        Так
        Захист від пригорання та подряпин
        Так
        Безпека та міцність
        Так

      • Особливості конструкції

        Матеріали основного корпусу
        Алюмінієвий сплав
        Колір (кольори)
        Кремовий/Рожево-золотистий

      • Технічні характеристики

        Ємність
        5,0  Літрів / чашок

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