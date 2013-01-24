Додаткова ударостійка внутрішня каструля
Додаткова ударостійка внутрішня каструля товщиною 2,0 мм для зручності під час приготування Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
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Додаткова ударостійка внутрішня каструля
Додаткова ударостійка внутрішня каструля товщиною 2,0 мм для зручності під час приготування Переглянути усі переваги
Внутрішня каструля із надтовстими 2,0-мм стінками із покриттям зі сплаву чавуну та алюмінію забезпечує рівномірний розподіл тепла та, відповідно, рівномірне приготування страв.
Додаткова каструля дає змогу зручно готувати та зберігати різні страви
5-шарова внутрішня каструля зі стінками товщиною 2,0 мм забезпечує рівномірний розподіл тепла для смачних страв
Чорне зовнішнє покриття Whitford допомагає зберігати страви теплими та свіжими після приготування
Надміцне антипригарне покриття Whitford із захистом від подряпин дає змогу легко мити каструлю
Каструля з надтовстими стінками з алюмінієвого сплаву рівномірно розподіляє тепло для рівномірного приготування страви
Спеціальне антипригарне покриття полегшує чищення
Базовий шар Whitford забезпечує покращене накопичення тепла та його передачу для оптимального приготування та смаку страв
Сертифіковане покриття, безпечне для харчових продуктів
Загальні специфікації
Особливості конструкції
Технічні характеристики