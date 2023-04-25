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  • Швидке та легке кип’ятіння води
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  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води

Більше не доступний

Daily CollectionЧайник

HD4646/20

4.8
| (255) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Швидке та легке кип’ятіння води
Завдяки пласкому нагрівальному елементу цей чайник швидко кип’ятить воду, і його легко чистити. Фільтр проти накипу, який можна мити, забезпечує чистоту води, а отже – чистіші напої.
Переглянути всі переваги

Потужний чайник, простий в очищенні нагрівальний елемент

Швидке та легке кип’ятіння води

  • 1,5 л, 2400 Вт

  • Індикатор рівня води

  • Чорний зі сріблястим

  • Шарнірна кришка

Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.

Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповенння і чищення, а також уникнення контакту з парою. Воду в чайник також можна набирати через носик.

Змотування шнура для зберігання

Змотування шнура для зберігання

Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

255

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

25/04/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Качественный

Был такой же лет 15 назад, отслужил 8 лет. Потом сменили на черный, но к сожалению, Вместе с квартирой был уничтожен, а сейчас взяли такой, замечательно работает, никаких посторонних запахов пластика и тд нет! Очень довольна, как и в прошлые разы..

Плюси

Качество

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/70 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/70 Чайник

23/06/2022

Україна

Україна

Вїдмїнний чайник за свою вартїсть!!!

Швидко закипає, дуже зручний у використаннї. Це вже друга така сама модель, як була ранїше.( перший, нажаль, вкрали на роботї)

Плюси

довговічність

Мінуси

нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/70 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/70 Чайник

11/11/2021

Україна

Україна

Надійний

Купив собі додому, бо в нас на работі (на виробництві) такі самі 2 чайникі працюють вже 5 рік в дуже напруженому темпі майже цілодобово.

Плюси

Надійний

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник

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