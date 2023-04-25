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Більше не доступний
1,5 л, 2400 Вт
Індикатор рівня води
Чорний зі сріблястим
Шарнірна кришка
Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.
Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповенння і чищення, а також уникнення контакту з парою. Воду в чайник також можна набирати через носик.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
4.8
з 5
255
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Hanna29_
25/04/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Качественный
Был такой же лет 15 назад, отслужил 8 лет. Потом сменили на черный, но к сожалению, Вместе с квартирой был уничтожен, а сейчас взяли такой, замечательно работает, никаких посторонних запахов пластика и тд нет! Очень довольна, как и в прошлые разы..
Плюси
Качество
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/70 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/70 Чайник
23/06/2022
Україна
Вїдмїнний чайник за свою вартїсть!!!
Швидко закипає, дуже зручний у використаннї. Це вже друга така сама модель, як була ранїше.( перший, нажаль, вкрали на роботї)
Плюси
довговічність
Мінуси
нема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/70 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/70 Чайник
Agentdimas
11/11/2021
Україна
Надійний
Купив собі додому, бо в нас на работі (на виробництві) такі самі 2 чайникі працюють вже 5 рік в дуже напруженому темпі майже цілодобово.
Плюси
Надійний
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD4646/00 Чайник