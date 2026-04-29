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Daily Collection Чайник

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Daily CollectionЧайник

HD4646/20

Daily Collection Чайник

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD4646/20 - English (US)

  • PDF файл, 954.9 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Daily Collection Kettle

  • PDF файл, 343.4 kB
  • 13 March 2026

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