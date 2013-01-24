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Чайник

HD4649/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
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    Чайник

    HD4649/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Кип’ятіть потрібну кількість води

    Унікальна "індикація однієї чашки" цього стильного чайника Philips HD4649/00 дозволяє кип’ятити лише потрібну кількість води. Таким чином, можна легко заощадити до 66% електроенергії, сприяючи захисту довкілля. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 899.00грн
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    Чайник

    Кип’ятіть потрібну кількість води

    Унікальна "індикація однієї чашки" цього стильного чайника Philips HD4649/00 дозволяє кип’ятити лише потрібну кількість води. Таким чином, можна легко заощадити до 66% електроенергії, сприяючи захисту довкілля. Переглянути усі переваги

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      • 1,7 л, 2400 Вт
      • Індикатор ємності для 1 чашки
      • Білий з сірим
      • Шарнірна кришка
      Індикатор ємності для 1 чашки для кип’ятіння лише потрібної кількості води

      Індикатор ємності для 1 чашки для кип’ятіння лише потрібної кількості води

      Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи до 50% енергії та води і сприяючи захисту довкілля.

      Індикатор повідомляє про увімкнення чайника

      Індикатор повідомляє про увімкнення чайника

      Оригінальний червоний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.

      Зручне наповнення через кришку і носик

      Зручне наповнення через кришку і носик

      Воду в чайник можна набирати через носик або кришку.

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі чайника Philips забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

      Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

      Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

      Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

      Фільтр із системою видалення накипу для чистої води

      Фільтр із системою видалення накипу для чистої води

      Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у Вашу чашку потрапляє чиста вода.

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води.

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Матеріали
        • Нагрівальний елемент: нержавіюча сталь
        • Корпус: поліпропілен/ ABS
        • Перемикач і тримач аксесуарів: поліпропілен
        Колір (кольори)
        Білий і сірий

      • Загальні специфікації

        Використання без шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Ергономічна ручка
        Так
        Легке наливання води через носик
        Так
        Кришка з широким отвором
        Так
        Пристосування для шнура
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Захист від нагрівання без води
        Так
        Платформа 360° градусів
        Так
        Наповнення через кришку і носик
        Так
        Плаский нагрівальний елемент
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність
        1,7  л
        Потужність
        2400  Вт
        Довжина шнура
        0,75  м
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        16 x 24,4 x 22,2  см
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        23 x 19 x 27,5  см

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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