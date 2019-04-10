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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
1,7 л, 2400 Вт
Індикатор ємності для 1 чашки
Білий з сірим
Шарнірна кришка
Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи до 50% енергії та води і сприяючи захисту довкілля.
Оригінальний червоний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.
Воду в чайник можна набирати через носик або кришку.
4.6
з 5
50
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
odin07
10/04/2019
Україна
Отличный чайник
Без запаха, без привкуса метала во рту. Использую больше 3-х лет. Работает как часы, нагревает воду очень быстро, большой объем воды, удобная шкала, если нужно 1 чашку закипятить.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4649/00 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4649/00 Чайник
storybely
01/04/2019
Україна
Пользуюсь чайником 5 лет всем довольна
Пользуюсь чайником 5 лет, всем довольна, не единой поломки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4649/00 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4649/00 Чайник
tomsel
30/11/2019
Polska
Idealnie spełnia oczekiwania singla
Czajnik używam od prawie trzech lat i przy sporadycznym czyszczeniu i usuwaniu kamienia spisuje się bez zarzutów.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4649/00 Czajnik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4649/00 Czajnik