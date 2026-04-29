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HD4649/00
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User Manual Philips Kettle
Унікальна "індикація однієї чашки" цього стильного чайника Philips HD4649/00 дозволяє кип’ятити лише потрібну кількість води. Таким чином, можна легко заощадити до 66% електроенергії, сприяючи захисту довкілля.
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