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Швидке та легке кип’ятіння води
Надійний металевий електричний чайник Philips обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься.
1,7 л, 2400 Вт
синя підсвітка
Матовий метал
Кришка з пружиною
Корпус чайника підсвічується елегантним синім світлом, коли чайник вмикається.
Кришка з пружиною та великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Воду в чайник можна набирати через носик або кришку.
4.6
з 5
5
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
29/10/2021
Україна
Вічний чайник!
Безперебійно служить вже більше, ніж 5 років точно! Серед плюсів - дизайн. Актуальний і досі. Стильно виглядає і вписується практично в будь-який інтер'єр. Вже зробили інший ремонт, а чайник досі з нами. По моєму, це показник! Головне - час від часу мити його ззовні від слідів пальців та всередині від накипу.
Плюси
довговічний і стильний
Мінуси
не виявила
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4667/20 Чайник
Date of Use 2019-10-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4667/20 Чайник
Date of Use 2019-10-29
Irina10
03/01/2018
Україна
Замечательный выбор
Когда я увидела этот чайник в продаже, сразу загорелась купить, так он мне понравился. С тех пор прошло уже более 9 лет, а чайник жив-здоров, все так же радует глаз и почти сроднился с нами. Имеет серьезный тройной фильтр от накипи, поэтому вода получается всегда чистейшей. Стильный дизайн, красивая голубая подсветка во время закипания, удобная ручка, крепкая устойчивая подставка – все сделано добротно и продумано. Модель качественная и, судя по сроку службы, надежная. Его несложно мыть и чистить от налета внутри – фильтр вынимается, разбирается и легко промывается. Из недостатков, которые мне особо и не мешают, можно назвать приличный шум при закипании, маркий корпус (остаются отпечатки рук и капель воды), коротковатый шнур и еще иногда залипает крышка. Но все это для меня не существенно, так как чайник, проработав уже почти 10 лет, до сих пор справляется со своей основной задачей и выглядит как новенький.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4667/20 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4667/20 Чайник
MaruRá
27/02/2019
Česká republika
Velká spokojenost
Hezký vzhled, rychlá, bezporuchová. Mám ji delší dobu a prozatím nikdy nezklamala. Praktické ovládání.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4667/20 Varná konvice
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD4667/20 Varná konvice