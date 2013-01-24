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Чайник

HD4667/20
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Загальна оцінка / 5
  • Швидке та легке кип’ятіння води Швидке та легке кип’ятіння води Швидке та легке кип’ятіння води
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    Чайник

    HD4667/20
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Надійний металевий електричний чайник Philips обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Рекомендована роздрібна ціна: 1,759.00грн
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    Чайник

    Швидке та легке кип’ятіння води

    Надійний металевий електричний чайник Philips обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Переглянути усі переваги

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      Швидке та легке кип’ятіння води

      Потужний плаский нагрівальний елемент, який легко мити

      • 1,7 л, 2400 Вт
      • синя підсвітка
      • Матовий метал
      • Кришка з пружиною
      Корпус чайника підсвічується, коли чайник вмикається

      Корпус чайника підсвічується, коли чайник вмикається

      Корпус чайника підсвічується елегантним синім світлом, коли чайник вмикається.

      Кришка з пружиною та великим отвором для легкого наповнення і чищення

      Кришка з пружиною та великим отвором для легкого наповнення і чищення

      Кришка з пружиною та великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

      Зручне наповнення через кришку і носик

      Зручне наповнення через кришку і носик

      Воду в чайник можна набирати через носик або кришку.

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі чайника Philips забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.

      Фільтр із системою видалення накипу для чистої води

      Фільтр із системою видалення накипу для чистої води

      Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у Вашу чашку потрапляє чиста вода.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Платформа 360° градусів
        • Автоматичне вимкнення
        • Захист від нагрівання без води
        • Пристосування для шнура
        • Плаский нагрівальний елемент
        • Неслизька основа
        • Ергономічна ручка
        • Наповнення через кришку і носик
        • Кришка з широким отвором

      • Технічні характеристики

        Об’єм ємності
        1,7  л
        Довжина шнура
        0,75  м
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність
        2000–2400  Вт
        Напруга
        220–240  В

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Конструкція

        Колір
        Чорний і сріблястий

      • Покриття корпусу

        Матеріал нагрівального елемента
        Нержавіюча сталь
        Матеріал основного корпусу
        Поліпропілен (PP) та нержавіюча сталь
        Матеріал перемикача живлення
        Поліпропілен (PP)

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        24,8 x 20,4 x 28,8  мм
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        16,7 x 24,2 x 22,8  мм

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