Швидке та легке кип’ятіння води
Надійний металевий електричний чайник Philips обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Переглянути усі переваги
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Швидке та легке кип’ятіння води
Надійний металевий електричний чайник Philips обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься. Переглянути усі переваги
Корпус чайника підсвічується елегантним синім світлом, коли чайник вмикається.
Кришка з пружиною та великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Воду в чайник можна набирати через носик або кришку.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі чайника Philips забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води
Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.
Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у Вашу чашку потрапляє чиста вода.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Обслуговування
Конструкція
Покриття корпусу
Вага та розміри