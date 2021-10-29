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  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води
  • Швидке та легке кип’ятіння води

Більше не доступний

Чайник

HD4667/20

4.6

| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

Швидке та легке кип’ятіння води

Надійний металевий електричний чайник Philips обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься.

Переглянути всі переваги

Потужний плаский нагрівальний елемент, який легко мити

Швидке та легке кип’ятіння води

  • 1,7 л, 2400 Вт

  • синя підсвітка

  • Матовий метал

  • Кришка з пружиною

Корпус чайника підсвічується, коли чайник вмикається

Корпус чайника підсвічується, коли чайник вмикається

Корпус чайника підсвічується елегантним синім світлом, коли чайник вмикається.

Кришка з пружиною та великим отвором для легкого наповнення і чищення

Кришка з пружиною та великим отвором для легкого наповнення і чищення

Кришка з пружиною та великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

Зручне наповнення через кришку і носик

Зручне наповнення через кришку і носик

Воду в чайник можна набирати через носик або кришку.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

3
2
1

29/10/2021

Україна

Україна

Вічний чайник!

Безперебійно служить вже більше, ніж 5 років точно! Серед плюсів - дизайн. Актуальний і досі. Стильно виглядає і вписується практично в будь-який інтер'єр. Вже зробили інший ремонт, а чайник досі з нами. По моєму, це показник! Головне - час від часу мити його ззовні від слідів пальців та всередині від накипу.

Плюси

довговічний і стильний

Мінуси

не виявила

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4667/20 Чайник

Date of Use 2019-10-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4667/20 Чайник

Date of Use 2019-10-29

03/01/2018

Україна

Україна

Замечательный выбор

Когда я увидела этот чайник в продаже, сразу загорелась купить, так он мне понравился. С тех пор прошло уже более 9 лет, а чайник жив-здоров, все так же радует глаз и почти сроднился с нами. Имеет серьезный тройной фильтр от накипи, поэтому вода получается всегда чистейшей. Стильный дизайн, красивая голубая подсветка во время закипания, удобная ручка, крепкая устойчивая подставка – все сделано добротно и продумано. Модель качественная и, судя по сроку службы, надежная. Его несложно мыть и чистить от налета внутри – фильтр вынимается, разбирается и легко промывается. Из недостатков, которые мне особо и не мешают, можно назвать приличный шум при закипании, маркий корпус (остаются отпечатки рук и капель воды), коротковатый шнур и еще иногда залипает крышка. Но все это для меня не существенно, так как чайник, проработав уже почти 10 лет, до сих пор справляется со своей основной задачей и выглядит как новенький.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4667/20 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4667/20 Чайник

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost

Hezký vzhled, rychlá, bezporuchová. Mám ji delší dobu a prozatím nikdy nezklamala. Praktické ovládání.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4667/20 Varná konvice

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4667/20 Varná konvice

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