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Інструкції і документація

User Manual Philips Kettle

  • PDF файл, 2.3 MB
  • 13 March 2026

Надійний металевий електричний чайник Philips обладнано пласким нагрівальним елементом, який швидко кип’ятить воду та легко чиститься.

  • PDF файл
  • 29 September 2026

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