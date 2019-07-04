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Більше не доступний

Viva CollectionЧайник

HD4676/40

5

| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Кип’ятіть потрібну кількість води

Унікальна "індикація однієї чашки" цього стильного чайника Philips HD4676/40 дозволяє кип’ятити лише потрібну кількість води. Таким чином, можна легко заощадити до 66% електроенергії, сприяючи захисту довкілля.

Переглянути всі переваги

Цей чайник економить до 66% електроенергії

Кип’ятіть потрібну кількість води

  • 1,0 л, 2400 Вт

  • Індикатор ємності для 1 чашки

  • Білий з бузковим

  • Шарнірна кришка

Індикатор ємності для 1 чашки для кип’ятіння лише потрібної кількості води

Індикатор ємності для 1 чашки для кип’ятіння лише потрібної кількості води

Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи до 66% енергії та води і сприяючи захисту довкілля.

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі чайника Philips забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

Фільтр із системою видалення накипу подвійної дії для чистої чашки води

Фільтр із системою видалення накипу подвійної дії для чистої чашки води

Фільтр із системою видалення накипу подвійної дії для чистої чашки води та чистішого чайника.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт дiйсно мае чудовi функції

Це дійсно гарний чайник, компактний, зручний, красивий, та ще й єкономічнтй

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4676/20 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4676/20 Чайник

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4676/40 Czajnik

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4676/40 Czajnik

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