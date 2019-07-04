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Кип’ятіть потрібну кількість води
Унікальна "індикація однієї чашки" цього стильного чайника Philips HD4676/40 дозволяє кип’ятити лише потрібну кількість води. Таким чином, можна легко заощадити до 66% електроенергії, сприяючи захисту довкілля.
1,0 л, 2400 Вт
Індикатор ємності для 1 чашки
Білий з бузковим
Шарнірна кришка
Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи до 66% енергії та води і сприяючи захисту довкілля.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі чайника Philips забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Фільтр із системою видалення накипу подвійної дії для чистої чашки води та чистішого чайника.
5.0
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
ВАСИЛИЙ
04/07/2019
Україна
Цей продукт дiйсно мае чудовi функції
Це дійсно гарний чайник, компактний, зручний, красивий, та ще й єкономічнтй
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4676/20 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4676/20 Чайник
SewSew
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4676/40 Czajnik
ania2812
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4676/40 Czajnik