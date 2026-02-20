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Viva Collection Чайник

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Viva CollectionЧайник

HD4676/40

Viva Collection Чайник

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Kettle HD4676/40 - English (US)

  • PDF файл, 945.3 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Viva Collection Kettle

  • PDF файл, 794.8 kB
  • 11 March 2024

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