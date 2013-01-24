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Viva Collection

Чайник

HD4678/55
Загальна оцінка / 5
  • Смачні гарячі напої Смачні гарячі напої Смачні гарячі напої
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    Viva Collection Чайник

    HD4678/55
    Загальна оцінка / 5

    Смачні гарячі напої

    Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Повертайте регулятор до відповідної позначки і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Чайник

    Смачні гарячі напої

    Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Повертайте регулятор до відповідної позначки і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги

    Смачні гарячі напої

    Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Повертайте регулятор до відповідної позначки і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Viva Collection Чайник

    Смачні гарячі напої

    Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Повертайте регулятор до відповідної позначки і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги

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      Смачні гарячі напої

      З оптимальним налаштуванням температури для окремого напою

      • 1,2 л, 2400 Вт
      • Регулятор температури
      • Біло-оранжевий
      • Шарнірна кришка
      Регулятор температури для найкращого смаку

      Регулятор температури для найкращого смаку

      Регулятор температури для найкращого смаку напоїв.

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

      Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту

      Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків

      Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.

      Корпус чайника підсвічується, коли чайник вмикається

      Корпус чайника підсвічується, коли чайник вмикається

      Корпус чайника підсвічується елегантним синім світлом, коли чайник вмикається.

      Фільтр із системою видалення накипу для чистої води

      Фільтр із системою видалення накипу для чистої води

      Фільтр із системою видалення накипу для чистої води та чайника без накипу.

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Плаский нагрівальний елемент для швидкого кип’ятіння і легкого чищення

      Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.

      Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

      Шарнірна кришка із широким отвором для легкого наповнення і чищення

      Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.

      Індикатор ємності для 1 чашки для кип’ятіння лише потрібної кількості води

      Індикатор ємності для 1 чашки для кип’ятіння лише потрібної кількості води

      Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи енергію та воду і сприяючи захисту довкілля.

      Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

      Сигнальний індикатор повідомляє про увімкнення чайника

      Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.

      Ручка кришки залишається прохолодною на дотик

      Ручка кришки залишається прохолодною на дотик

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Платформа 360° градусів
        • Автоматичне вимкнення
        • Захист від нагрівання без води
        • Пристосування для шнура
        • Плаский нагрівальний елемент
        • Неслизька основа
        • Ергономічна ручка
        • Наповнення через кришку і носик
        • Кришка з широким отвором

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність
        1,2  л
        Довжина шнура
        0,75  м
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        2000–2400  Вт
        Напруга
        220–240  В

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        23 x 19 x 27,5  мм
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        16 x 24,4 x 22,2  мм

      • Конструкція

        Колір
        Білий та оранжевий

      • Покриття корпусу

        Матеріал нагрівального елемента
        Нержавіюча сталь
        Матеріал перемикача
        Поліпропілен (PP)

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