Смачні гарячі напої
Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Повертайте регулятор до відповідної позначки і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні гарячі напої
Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Повертайте регулятор до відповідної позначки і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги
Смачні гарячі напої
Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Повертайте регулятор до відповідної позначки і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні гарячі напої
Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Повертайте регулятор до відповідної позначки і насолоджуйтесь улюбленим напоєм. Переглянути усі переваги
Регулятор температури для найкращого смаку напоїв.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води
Зручні для сприйняття індикатори рівня води з обох боків електричного чайника Philips для використання як лівою, так і правою рукою.
Корпус чайника підсвічується елегантним синім світлом, коли чайник вмикається.
Фільтр із системою видалення накипу для чистої води та чайника без накипу.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Шарнірна кришка із великим отвором для легкого заповнення та чищення, а також уникнення контакту з парою.
Дозволяє закип’ятити потрібну кількість води, економлячи енергію та воду і сприяючи захисту довкілля.
Оригінальний індикатор у перемикачі ввімкнення/вимкнення повідомляє, коли чайник ввімкнено.
Загальні специфікації
Обслуговування
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція
Покриття корпусу