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  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
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  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої
  • Смачні гарячі напої

Більше не доступний

Viva CollectionЧайник

HD4678/55

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Смачні гарячі напої
Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Повертайте регулятор до відповідної позначки і насолоджуйтесь улюбленим напоєм.
Переглянути всі переваги

З оптимальним налаштуванням температури для окремого напою

Смачні гарячі напої

  • 1,2 л, 2400 Вт

  • Регулятор температури

  • Біло-оранжевий

  • Шарнірна кришка

Регулятор температури для найкращого смаку

Регулятор температури для найкращого смаку

Регулятор температури для найкращого смаку напоїв.

Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

Пристосування для змотування шнура живлення для легкого зберігання

Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

Багаторівнева система захисту

Багаторівнева система захисту

Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

23/11/2020

Україна

Україна

Хороший чайник!

Пашет более 10 лет!!! Симпатичный и качественный. Единственный минус - сломался регулятор температуры подогрева года 3-4 назад. А в остальном претензий нет!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4678/55 Чайник

Date of Use 2018-11-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4678/55 Чайник

Date of Use 2018-11-23

18/11/2019

Україна

Україна

Это очень классный чайник

Чайник отличный!!!! Нравится, что можно воды просто подогреть, а не кипятить и в этом огромный плюс. Дарила маме на день рождения!!!! Она в восторге.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4678/55 Чайник

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD4678/55 Чайник

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