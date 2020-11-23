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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
1,2 л, 2400 Вт
Регулятор температури
Біло-оранжевий
Шарнірна кришка
Регулятор температури для найкращого смаку напоїв.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Багаторівнева система захисту від нагрівання без води з автоматичним вимкненням після закипання води
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Liora1
23/11/2020
Україна
Хороший чайник!
Пашет более 10 лет!!! Симпатичный и качественный. Единственный минус - сломался регулятор температуры подогрева года 3-4 назад. А в остальном претензий нет!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Nastjunya
18/11/2019
Україна
Это очень классный чайник
Чайник отличный!!!! Нравится, что можно воды просто подогреть, а не кипятить и в этом огромный плюс. Дарила маме на день рождения!!!! Она в восторге.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4678/55 Чайник
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD4678/55 Чайник