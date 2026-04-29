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Viva Collection Чайник

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Viva CollectionЧайник

HD4678/55

Viva Collection Чайник

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Viva Collection Kettle

  • PDF файл, 910.6 kB
  • 13 March 2026

Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Повертайте регулятор до відповідної позначки і насолоджуйтесь улюбленим напоєм.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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