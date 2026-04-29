Для максимального аромату гарячі напої потрібно готувати за відповідної температури: зелений чай слід заливати водою, не гарячішою за 80 °C, розчинну каву – водою 90 °C, а чорний чай, гарячий шоколад або миттєвий суп – водою 100 °C. Повертайте регулятор до відповідної позначки і насолоджуйтесь улюбленим напоєм.