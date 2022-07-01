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Смачні й прості в приготуванні страви щодня
Додайте різноманіття та смаків у свій раціон з 60 попередньо налаштованими програмами, з якими ви завжди готуватимете смачні страви Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні й прості в приготуванні страви щодня
Додайте різноманіття та смаків у свій раціон з 60 попередньо налаштованими програмами, з якими ви завжди готуватимете смачні страви Переглянути усі переваги
Смачні й прості в приготуванні страви щодня
Додайте різноманіття та смаків у свій раціон з 60 попередньо налаштованими програмами, з якими ви завжди готуватимете смачні страви Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні й прості в приготуванні страви щодня
Додайте різноманіття та смаків у свій раціон з 60 попередньо налаштованими програмами, з якими ви завжди готуватимете смачні страви Переглянути усі переваги
Мультиварка серії 3000
Усього:
Потужна система 3D нагрівання розподіляє тепло зверху, з боків та знизу, щоб забезпечити рівномірне приготування та збереження вітамінів і мікроелементів у кожній страві.
60 програм попередньо встановлені з оптимальними профілями приготування їжі. Це як мати власного особистого шеф-кухаря вдома. Забезпечує смачні результати з кожною стравою – з програмами, включаючи випікання, готування на парі, приготування як у печі й підігрів, а також для приготування каші, яловичини та морепродуктів.
Високоефективна 5-шарова чаша з алюмінієвого сплаву зносостійка для тривалого використання без турбот.
Готування на парі, запікання та інші методи приготування – насолоджуйтеся смачними стравами в один натиск кнопки.
Таймер із 24-годинним налаштуванням та 12-годинною автоматичною функцією збереження тепла допомагають забезпечити гарячу страву саме вчасно.
Знімна внутрішня кришка, яку легко чистити
Чітко контролюйте температуру і тривалість різних етапів приготування на основі обраної вами страви та її текстури. Розумні сенсори температури відстежать та оптимізують режим нагріву для забезпечення ідеального аромату, запаху та смаку.
Зручна функція збереження тепла означає, що приготовлена страва буде потрібної температури, коли забажаєте. При активації цієї функції готова страва буде зберігати потрібну температуру та консистенцію протягом 24 годин.
Технічні характеристики
Обслуговування
Вага та розміри
Екологічність
Загальні технічні характеристики
Конструкція та покриття
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