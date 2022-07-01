Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Мультиварка Philips

    Мультиварка серії 3000

    HD4713/40
    Загальна оцінка / 5
    • Смачні й прості в приготуванні страви щодня Смачні й прості в приготуванні страви щодня Смачні й прості в приготуванні страви щодня
      -{discount-value}

      Мультиварка Philips Мультиварка серії 3000

      HD4713/40
      Загальна оцінка / 5

      Смачні й прості в приготуванні страви щодня

      Додайте різноманіття та смаків у свій раціон з 60 попередньо налаштованими програмами, з якими ви завжди готуватимете смачні страви Переглянути усі переваги

      Мультиварка Philips Мультиварка серії 3000

      Смачні й прості в приготуванні страви щодня

      Додайте різноманіття та смаків у свій раціон з 60 попередньо налаштованими програмами, з якими ви завжди готуватимете смачні страви Переглянути усі переваги

      Смачні й прості в приготуванні страви щодня

      Додайте різноманіття та смаків у свій раціон з 60 попередньо налаштованими програмами, з якими ви завжди готуватимете смачні страви Переглянути усі переваги

      Мультиварка Philips Мультиварка серії 3000

      Смачні й прості в приготуванні страви щодня

      Додайте різноманіття та смаків у свій раціон з 60 попередньо налаштованими програмами, з якими ви завжди готуватимете смачні страви Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Мультиварка Philips

        Мультиварка Philips

        Мультиварка серії 3000

        - {discount-value}

        Усього:

        Смачні й прості в приготуванні страви щодня

        Насолоджуйтеся смачними стравами в один натиск кнопки

        • Система 3D нагріву
        • 5-шарова чаша
        • Максимальний об’єм до 5л, робочий - 3,5л
        • 60 попередньо встановлених програм
        3D нагрів

        3D нагрів

        Потужна система 3D нагрівання розподіляє тепло зверху, з боків та знизу, щоб забезпечити рівномірне приготування та збереження вітамінів і мікроелементів у кожній страві.

        60 програм приготування

        60 програм приготування

        60 програм попередньо встановлені з оптимальними профілями приготування їжі. Це як мати власного особистого шеф-кухаря вдома. Забезпечує смачні результати з кожною стравою – з програмами, включаючи випікання, готування на парі, приготування як у печі й підігрів, а також для приготування каші, яловичини та морепродуктів.

        5-шарова алюмінієва чаша для приготування

        5-шарова алюмінієва чаша для приготування

        Високоефективна 5-шарова чаша з алюмінієвого сплаву зносостійка для тривалого використання без турбот.

        Увімкнення одним дотиком

        Увімкнення одним дотиком

        Готування на парі, запікання та інші методи приготування – насолоджуйтеся смачними стравами в один натиск кнопки.

        Таймер і функція збереження тепла

        Таймер і функція збереження тепла

        Таймер із 24-годинним налаштуванням та 12-годинною автоматичною функцією збереження тепла допомагають забезпечити гарячу страву саме вчасно.

        Легке чищення

        Легке чищення

        Знімна внутрішня кришка, яку легко чистити

        Інтелектуальне приготування їжі забезпечує ідеальні результати

        Інтелектуальне приготування їжі забезпечує ідеальні результати

        Чітко контролюйте температуру і тривалість різних етапів приготування на основі обраної вами страви та її текстури. Розумні сенсори температури відстежать та оптимізують режим нагріву для забезпечення ідеального аромату, запаху та смаку.

        Функція збереження тепла для ідеальної температури страви щоразу

        Функція збереження тепла для ідеальної температури страви щоразу

        Зручна функція збереження тепла означає, що приготовлена страва буде потрібної температури, коли забажаєте. При активації цієї функції готова страва буде зберігати потрібну температуру та консистенцію протягом 24 годин.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Потужність
          980  W
          Виготовлено у
          Китай
          Розміри упаковки (Ш х Г х В)
          430х340х295  mm
          Матеріал основного корпусу
          Пластик
          Довжина шнура
          0,8  m
          Ємність чаші
          Максимальний об’єм до 5л, робочий - 3,5л  L
          Вага з упаковкою
          4,95  kg
          Функція збереження тепла
          Так, до 24 годин  hour(s)

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          370x260x245  mm
          Вага виробу
          3,48 кг (з аксесуарами 3,78 кг)  kg

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Загальні технічні характеристики

          Характеристики виробу
          • Нижнє нагрівання
          • Подогрев
          • Попередньо встановлений час
          • Знімна внутрішня кришка

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Білий

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати

            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips
            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.