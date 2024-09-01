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Усі серії

  • Смачні й прості в приготуванні страви щодня
  • Смачні й прості в приготуванні страви щодня
  • Смачні й прості в приготуванні страви щодня
  • Смачні й прості в приготуванні страви щодня
  • Смачні й прості в приготуванні страви щодня
  • Смачні й прості в приготуванні страви щодня
  • Смачні й прості в приготуванні страви щодня
  • Смачні й прості в приготуванні страви щодня
  • Смачні й прості в приготуванні страви щодня
  • Смачні й прості в приготуванні страви щодня

Мультиварка PhilipsМультиварка серії 3000

HD4713/40

4.4
| (48) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Смачні й прості в приготуванні страви щодня
Додайте різноманіття та смаків у свій раціон з 60 попередньо налаштованими програмами, з якими ви завжди готуватимете смачні страви
Переглянути всі переваги

Насолоджуйтеся смачними стравами в один натиск кнопки

Смачні й прості в приготуванні страви щодня

  • Система 3D нагріву

  • 5-шарова чаша

  • Максимальний об’єм до 5л, робочий - 3,5л

  • 60 попередньо встановлених програм

3D нагрів

3D нагрів

Потужна система 3D нагрівання розподіляє тепло зверху, з боків та знизу, щоб забезпечити рівномірне приготування та збереження вітамінів і мікроелементів у кожній страві.

5-шарова алюмінієва чаша для приготування

5-шарова алюмінієва чаша для приготування

Високоефективна 5-шарова чаша з алюмінієвого сплаву зносостійка для тривалого використання без турбот.

60 програм приготування

60 програм приготування

60 програм попередньо встановлені з оптимальними профілями приготування їжі. Це як мати власного особистого шеф-кухаря вдома. Забезпечує смачні результати з кожною стравою – з програмами, включаючи випікання, готування на парі, приготування як у печі й підігрів, а також для приготування каші, яловичини та морепродуктів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

48

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

01/09/2024

Україна

Україна

Чудово готує та легко миється

Придбав на заміну старенькій мультиварці бош. Ця мене приємно здивувала, багато режимів. Чи можна, будь ласка отримати книгу рецептів до неї у форматі PDF? Дякую

Плюси

Проста у використанні

Мінуси

Не виявлено

Цей відгук про Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000

Цей відгук про Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000

12/02/2024

Україна

Україна

проста у використанні

подобається простота у використанні і те як розбирається. дуже подобається функція приготування в печі. чи можна отримати книгу рецептів в пдф?

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

28/10/2023

Україна

Україна

Чудові функції!

Дуже класна мультиварка! Прошу Philips Care надіслати мені на електронну пошту книгу з рецептами у PDF версії. Заздалегідь вдячний вам!

Плюси

Happy to use

Мінуси

not detected

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000

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