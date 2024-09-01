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Система 3D нагріву
5-шарова чаша
Максимальний об’єм до 5л, робочий - 3,5л
60 попередньо встановлених програм
Потужна система 3D нагрівання розподіляє тепло зверху, з боків та знизу, щоб забезпечити рівномірне приготування та збереження вітамінів і мікроелементів у кожній страві.
Високоефективна 5-шарова чаша з алюмінієвого сплаву зносостійка для тривалого використання без турбот.
60 програм попередньо встановлені з оптимальними профілями приготування їжі. Це як мати власного особистого шеф-кухаря вдома. Забезпечує смачні результати з кожною стравою – з програмами, включаючи випікання, готування на парі, приготування як у печі й підігрів, а також для приготування каші, яловичини та морепродуктів.
4.4
з 5
48
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
kenny4k
01/09/2024
Україна
Чудово готує та легко миється
Придбав на заміну старенькій мультиварці бош. Ця мене приємно здивувала, багато режимів. Чи можна, будь ласка отримати книгу рецептів до неї у форматі PDF? Дякую
Плюси
Проста у використанні
Мінуси
Не виявлено
Цей відгук про Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000
Цей відгук про Мультиварка Philips HD4713/41 Мультиварка серії 3000
tanynka
12/02/2024
Україна
проста у використанні
подобається простота у використанні і те як розбирається. дуже подобається функція приготування в печі. чи можна отримати книгу рецептів в пдф?
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Lynx_7
28/10/2023
Україна
Чудові функції!
Дуже класна мультиварка! Прошу Philips Care надіслати мені на електронну пошту книгу з рецептами у PDF версії. Заздалегідь вдячний вам!
Плюси
Happy to use
Мінуси
not detected
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультиварка Philips HD4713/40 Мультиварка серії 3000