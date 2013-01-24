Максимальна користь продуктів
Нова мультиварка Philips дає змогу максимально зберегти користь продуктів за допомогою оптимізованих кривих підігріву для продуктів і страв. До пристрою додається книга з 70 рецептами для приготування корисних страв щодня. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальна користь продуктів
Нова мультиварка Philips дає змогу максимально зберегти користь продуктів за допомогою оптимізованих кривих підігріву для продуктів і страв. До пристрою додається книга з 70 рецептами для приготування корисних страв щодня. Переглянути усі переваги
Максимальна користь продуктів
Нова мультиварка Philips дає змогу максимально зберегти користь продуктів за допомогою оптимізованих кривих підігріву для продуктів і страв. До пристрою додається книга з 70 рецептами для приготування корисних страв щодня. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальна користь продуктів
Нова мультиварка Philips дає змогу максимально зберегти користь продуктів за допомогою оптимізованих кривих підігріву для продуктів і страв. До пристрою додається книга з 70 рецептами для приготування корисних страв щодня. Переглянути усі переваги
Функція поетапного приготування дає змогу виконати персоналізоване налаштування профілів приготування для улюблених продуктів і страв.
Оптимізовані криві підігріву для приготування продуктів/страви.
Функція 3D-нагріву для рівномірного приготування страв.
19 автоматичних попередньо налаштованих програм із розумними функціями підігріву та регулювання температури для оптимального приготування продуктів і страв, а також функція поетапного приготування для поетапного ручного налаштування часу та температури.
Простий у програмуванні таймер попереднього налаштування на 24 години забезпечує вчасне приготування страв.
Антипригарна внутрішня каструля, яку можна мити в посудомийній машині
Аксесуари
Загальні специфікації
Надійність
Технічні характеристики