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Avance Collection

Мультиварка

HD4749/03
Загальна оцінка / 5
  • Максимальна користь продуктів Максимальна користь продуктів Максимальна користь продуктів
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    Avance Collection Мультиварка

    HD4749/03
    Загальна оцінка / 5

    Максимальна користь продуктів

    Нова мультиварка Philips дає змогу максимально зберегти користь продуктів за допомогою оптимізованих кривих підігріву для продуктів і страв. До пристрою додається книга з 70 рецептами для приготування корисних страв щодня. Переглянути усі переваги

    Avance Collection Мультиварка

    Максимальна користь продуктів

    Нова мультиварка Philips дає змогу максимально зберегти користь продуктів за допомогою оптимізованих кривих підігріву для продуктів і страв. До пристрою додається книга з 70 рецептами для приготування корисних страв щодня. Переглянути усі переваги

    Максимальна користь продуктів

    Нова мультиварка Philips дає змогу максимально зберегти користь продуктів за допомогою оптимізованих кривих підігріву для продуктів і страв. До пристрою додається книга з 70 рецептами для приготування корисних страв щодня. Переглянути усі переваги

    Avance Collection Мультиварка

    Максимальна користь продуктів

    Нова мультиварка Philips дає змогу максимально зберегти користь продуктів за допомогою оптимізованих кривих підігріву для продуктів і страв. До пристрою додається книга з 70 рецептами для приготування корисних страв щодня. Переглянути усі переваги

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      Максимальна користь продуктів

      Із оптимізованою технологією підігріву VitaPlus

      • 3D-нагрів
      • 5 л
      • Книга з рецептами
      Антипригарна внутрішня каструля, яку можна мити в посудомийній машині

      Антипригарна внутрішня каструля, яку можна мити в посудомийній машині

      Антипригарна внутрішня каструля, яку можна мити в посудомийній машині

      Таймер попереднього налаштування на 24 години забезпечує вчасне приготування страв

      Таймер попереднього налаштування на 24 години забезпечує вчасне приготування страв

      Простий у програмуванні таймер попереднього налаштування на 24 години забезпечує вчасне приготування страв.

      Функція 3D-нагріву для рівномірного приготування страв

      Функція 3D-нагріву для рівномірного приготування страв

      Функція 3D-нагріву для рівномірного приготування страв.

      22 автоматичні програми для оптимального приготування страв та програма МультиповарПро (MulticookPro)

      22 автоматичні програми для оптимального приготування страв та програма МультиповарПро (MulticookPro)

      22 автоматичні попередньо налаштовані програми з розумними функціями підігріву та регулювання температури для оптимального приготування продуктів і страв та функцією MyRecipes (Мої рецепти) для приготування улюблених повторюваних страв.

      Оптимізовані криві підігріву для чудових результатів приготування

      Оптимізовані криві підігріву для чудових результатів приготування

      Оптимізовані криві підігріву для приготування продуктів/страви.

      Функція MyRecipes (Мої рецепти) зберігає персоналізовані програми, які легко повторити

      Функція MyRecipes (Мої рецепти) зберігає персоналізовані програми, які легко повторити

      Функція MyRecipes (Мої рецепти) дає змогу легко зберегти та повторювати персоналізовані програми приготування улюблених страв із улюблених продуктів.

      Каструля з товщиною стінок 1,8 мм та нанокерамічним покриттям ProKeram

      Каструля з товщиною стінок 1,8 мм та нанокерамічним покриттям ProKeram

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Внутрішня каструля з антипригарним покриттям
        • Брошура з рецептами
        • Лоток/кошик для приготування на парі

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Попередньо налаштована функція приготування
        • Регулятор часу

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Ємність чаші
        5  л
        Довжина шнура
        1,2  м
        Потужність
        890–1070  Вт
        Напруга
        220–240  В

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