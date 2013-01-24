Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
Нові мультиварки Philips мають розумні регулятори температури та понад 22 попередньо встановлені програми для приготування улюблених страв без Вашої присутності. Для додаткової зручності – каструля з керамічним покриттям, зовнішніми ручками та знімною внутрішньої кришкою. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
Нові мультиварки Philips мають розумні регулятори температури та понад 22 попередньо встановлені програми для приготування улюблених страв без Вашої присутності. Для додаткової зручності – каструля з керамічним покриттям, зовнішніми ручками та знімною внутрішньої кришкою. Переглянути усі переваги
Понад 22 попередньо встановлені програми для легкого приготування страв.
Функція поетапного приготування для улюблених програм.
Функція 3D-нагріву для рівномірного приготування страв
Каструля з ручками та керамічним покриттям для простоти використання та чищення
Внутрішня каструля з антипригарним покриттям, яку можна мити в посудомийній машині
Кошик для приготування на парі у комплекті
У комплекті книга з рецептами для щоденного натхнення.
Простий у програмуванні таймер попереднього налаштування на 24 години забезпечує вчасне приготування страв
Зручний замок від дітей робить кухню безпечним місцем
Знімна внутрішня кришка для легкого чищення
Вбудований мікропроцесор спрощує приготування їжі без нагляду
Функція MyRecipe (Мій рецепт) зберігає персоналізовані програми, які легко повторити
Аксесуари
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Конструкція
Покриття корпусу