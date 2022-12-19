Спробую лаконічно. Що сподобалось: 1) крутий дизайн – мультиваркою приємно похизуватись перед гостями). Білий пластик у поєднанні з декоративним корпусом з нержавіючої сталі виглядає бомбезно; 2) білий колір – як би то парадоксально не звучало, але на білому сліди від приготування їжі видно не так, як на чорному; 3) легко чистити: обідок з нержавіючої сталі потрібно зрідка протирати сухою ганчіркою, щоб «зняти відбитки пальців», які так часто там залишаються. Чашу мию м’якою губкою, щоб не пошкодити покриття. Поки цього вистачало, а ситуацій, коли потрібно було чашу відмочувати, відшкрябувати чи відчищати від залишків їжі поки не було; 4) реально перша книга рецептів, яку використовуєш постійно, а не викидаєш разом з інструкцією після розпакування виробу. У ній нема нічого з тієї «високої кухні», для приготування страв якої потрібно оббігати всі торгові супермаркети в пошуках заморських інгредієнтів. А ще цю книгу можна з легкість скачати в інтернеті. А ще рецепти завжди вдаються (перепробувала з книги рецептів майже всі страви, а тому можу зробити такий висновок); 5) фізичні кнопки, а не сенсорна панель. Перші – довговічніші; 6) пристрій має 12 програм, але завдяки функції «Мультиповар» їх можна збільшувати до нескінченності; 7) приємно радує наявність функції «Відстрочка приготування» і «Розігрів». Що не сподобалось: відсутність лопатки в комплекті, а її складно (навіть неможливо) знайти в продажу. Висновок: реально крута і без перебільшення необхідна річ на кухні. З приготуванням справиться навіть дитина)