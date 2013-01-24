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Мультиварка

HD4749/70
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Загальна оцінка / 5
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду Приготування улюблених домашніх справ без нагляду Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
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    Мультиварка

    HD4749/70
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Приготування улюблених домашніх справ без нагляду

    Нові мультиварки Philips мають розумні регулятори температури та понад 22 попередньо встановлені програми для приготування улюблених страв без Вашої присутності. Для додаткової зручності – каструля з керамічним покриттям, зовнішніми ручками та знімною внутрішньої кришкою. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Мірна чашка
        • Внутрішня каструля з антипригарним покриттям
        • Брошура з рецептами
        • Ополоник
        • Лопатка
        • Лоток/кошик для приготування на парі

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китаї

      • Загальні специфікації

        Попередньо встановлені програми
        22
        Характеристики виробу
        • Кнопка скасування
        • Світлодіодний дисплей
        • Перемикач "увімк./вимк."
        • Попередньо налаштована функція приготування
        • Запобіжник
        • Контроль температури
        • Регулятор часу

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів

      • Технічні характеристики

        Ємність чаші
        5  л
        Довжина шнура
        1  м
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність
        890–1070  Вт
        Напруга
        220–240  В

      • Конструкція

        Колір
        Чорний
        Колір панелі керування
        Чорний

      • Покриття корпусу

        Матеріал аксесуарів
        Пластик
        Матеріал нагрівального елемента
        Алюмінієвий сплав
        Матеріал основного корпусу
        Пластик

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