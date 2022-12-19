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  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
  • Приготування улюблених домашніх справ без нагляду

Більше не доступний

Мультиварка

HD4749/70

4.7
| (587) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Приготування улюблених домашніх справ без нагляду
Нові мультиварки Philips мають розумні регулятори температури та понад 22 попередньо встановлені програми для приготування улюблених страв без вашої присутності. Для додаткової зручності – каструля з керамічним покриттям, зовнішніми ручками та знімною внутрішньої кришкою.
Переглянути всі переваги

MyRecipe для легкого повторення власних улюблених рецептів

Приготування улюблених домашніх справ без нагляду

  • 3D-нагрів

  • Поетапне приготування

  • MyRecipe (Мій рецепт)

  • 5 л

Понад 22 попередньо встановлені програми для легкого приготування страв

Понад 22 попередньо встановлені програми для легкого приготування страв

Понад 22 попередньо встановлені програми для легкого приготування страв.

Функція поетапного приготування для улюблених програм

Функція поетапного приготування для улюблених програм

Функція поетапного приготування для улюблених програм.

Функція 3D-нагріву для рівномірного приготування страв

Функція 3D-нагріву для рівномірного приготування страв

Функція 3D-нагріву для рівномірного приготування страв

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

587

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

19/12/2022

Україна

Україна

гарна помічиця

Використовую її вже більше 4 років та не маю нарікань. Дуже зручна у використанні)

Цей відгук про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

Цей відгук про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

19/11/2022

Україна

Україна

Де знайти змінну чашу

Підскажіть де можна купити змінну чашу на дану модель мультиварки

Цей відгук про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

Цей відгук про Viva Collection HD3136/03 Мультиварка

09/12/2021

Україна

Україна

Супер функционал.

Всё готовит на отлично! Много программ для приготовления еды.

Плюси

Большой функционал

Мінуси

Нету

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4749/70 Мультиварка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD4749/70 Мультиварка

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