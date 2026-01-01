Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
HD5830/90
Потужна продуктивність з рівнями нагрівання до 2000 Вт
Швидке налаштування. Просте приготування. Легке очищення.
Готуйте по-своєму: 4 попередні налаштування, від супів до обсмаження
Безпечніша кухня з автоматичним вимкненням і захистом від дітей
Просто підключіть індукційну плитку до електромережі, і ви готові до приготування!
Налаштуйте щоденне приготування їжі під свої потреби завдяки 8 регульованим рівням потужності та температури. Від повільного тушкування до швидкого кип'ятіння — насолоджуйтесь точним контролем для смачних і поживних страв.
Швидко починайте готувати з 4 попередньо встановленими програмами на вибір: Кип'ятіння, Обсмаження (вок), Суп і Низький нагрів.
Відгуки