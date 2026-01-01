Економте простір, готуйте на будь-якій кухні

Від кухні до столу, готуйте по-своєму з індукційною плитою Philips серії 3000. З 8 потужними рівнями нагрівання до 2000 Вт і 4 зручними попередніми налаштуваннями вона забезпечує легке та надійне приготування їжі на будь-якій кухні.