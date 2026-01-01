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  • Економте простір, готуйте на будь-якій кухні
  • Економте простір, готуйте на будь-якій кухні
  • Економте простір, готуйте на будь-якій кухні
  • Економте простір, готуйте на будь-якій кухні
  • Економте простір, готуйте на будь-якій кухні
  • Економте простір, готуйте на будь-якій кухні
  • Економте простір, готуйте на будь-якій кухні
  • Економте простір, готуйте на будь-якій кухні
  • Економте простір, готуйте на будь-якій кухні
  • Економте простір, готуйте на будь-якій кухні

Індукційна плита серії 3000Індукційна плита Philips серії 3000

HD5830/90

Економте простір, готуйте на будь-якій кухні
Від кухні до столу, готуйте по-своєму з індукційною плитою Philips серії 3000. З 8 потужними рівнями нагрівання до 2000 Вт і 4 зручними попередніми налаштуваннями вона забезпечує легке та надійне приготування їжі на будь-якій кухні.
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Легке приготування, надійна продуктивність на будь-якій кухні

Економте простір, готуйте на будь-якій кухні

  • Потужна продуктивність з рівнями нагрівання до 2000 Вт

  • Швидке налаштування. Просте приготування. Легке очищення.

  • Готуйте по-своєму: 4 попередні налаштування, від супів до обсмаження

  • Безпечніша кухня з автоматичним вимкненням і захистом від дітей

Миттєве налаштування

Миттєве налаштування

Просто підключіть індукційну плитку до електромережі, і ви готові до приготування!

Точний контроль із 8 рівнями нагрівання

Точний контроль із 8 рівнями нагрівання

Налаштуйте щоденне приготування їжі під свої потреби завдяки 8 регульованим рівням потужності та температури. Від повільного тушкування до швидкого кип'ятіння — насолоджуйтесь точним контролем для смачних і поживних страв.

4 інтуїтивні програми приготування для щоденних страв

4 інтуїтивні програми приготування для щоденних страв

Швидко починайте готувати з 4 попередньо встановленими програмами на вибір: Кип'ятіння, Обсмаження (вок), Суп і Низький нагрів.

Технічні характеристики

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