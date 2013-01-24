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Daily Collection

Фритюрниця

HD6103/70
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Загальна оцінка / 5
  • Швидке смаження, легке чищення Швидке смаження, легке чищення Швидке смаження, легке чищення
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    Daily Collection Фритюрниця

    HD6103/70
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Швидке смаження, легке чищення

    Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Фритюрниця

    Швидке смаження, легке чищення

    Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги

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      Швидке смаження, легке чищення

      Фритюрниця із функцією видалення олії PreClean потужністю 2000 Вт

      • 1100 г
      Завдяки функції PreClean можна замочити внутрішню чашу в гарячій воді

      Завдяки функції PreClean можна замочити внутрішню чашу в гарячій воді

      Замочіть внутрішню чашу в гарячій воді для легкого та швидкого чищення.

      Вбудований носик для акуратного зливання олії

      Вбудований носик для акуратного зливання олії

      Полегшує процес зливання для легкого видалення олії.

      Кошик для смаження та знімну кришку можна мити миючими засобами

      Кошик для смаження та знімну кришку можна мити миючими засобами

      Зовнішні стінки фритюрниці залишаються холодними і безпечними для дотику

      Зовнішні стінки фритюрниці залишаються холодними і безпечними для дотику

      Велика місткість для приготування страв на всю сім’ю

      Для приготування страв на всю сім’ю – до 1100 г.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Автоматичне відкривання кришки
        Так
        Термостат з можливістю регулювання
        150–190  °C
        Зберігання шнура
        Так
        Ручки
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Неслизька основа
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2000  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Ємність
        1100  г
        Вміст олії
        2  л
        Довжина шнура
        1,2  м

      • Особливості дизайну

        Розміри (Д x Ш x В)
        285 x 275 x 265  мм
        Вага пристрою
        2,33  кг
        Матеріали
        Пластик (PP)
        Колір (кольори)
        Білий з відтінком блакитного

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