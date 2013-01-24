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Daily Collection

Фритюрниця

HD6105
Загальна оцінка / 5
  • Швидке смаження, легке чищення Швидке смаження, легке чищення Швидке смаження, легке чищення
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    Daily Collection Фритюрниця

    HD6105
    Загальна оцінка / 5

    Швидке смаження, легке чищення

    Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Фритюрниця

    Швидке смаження, легке чищення

    Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги

    Швидке смаження, легке чищення

    Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Daily Collection Фритюрниця

    Швидке смаження, легке чищення

    Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги

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    See all fryer

      Швидке смаження, легке чищення

      Потужність 2000 Вт, легке видалення олії, функція PreClean

      • 1000 г
      Завдяки функції PreClean можна замочити внутрішню чашу в гарячій воді

      Завдяки функції PreClean можна замочити внутрішню чашу в гарячій воді

      Замочіть внутрішню чашу в гарячій воді для легкого та швидкого чищення.

      Вбудований носик для акуратного зливання олії

      Вбудований носик для акуратного зливання олії

      Полегшує процес зливання для легкого видалення олії.

      Двошаровий фільтр зменшує небажані запахи від смаження

      Двошаровий фільтр зменшує небажані запахи від смаження

      Зменшує небажані запахи від смаження і його можна мити миючими засобами. Немає потреби заміняти фільтр.

      Кошик для смаження та знімну кришку можна мити миючими засобами

      Кошик для смаження та знімну кришку можна мити миючими засобами

      Перемикач "увімк./вимк." для додаткової безпеки

      Перемикач "увімк./вимк." для додаткової безпеки

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Автоматичне відкривання кришки
        Так
        Термостат з можливістю регулювання
        150-190  °C
        Оглядове віконце
        Так
        Зберігання шнура
        Так
        Ручки
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Неслизька основа
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2000  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Ємність
        1000  г
        Вміст олії
        2  л
        Довжина шнура
        1,2  м

      • Особливості дизайну

        Розміри (Д x Ш x В)
        285 x 275 x 265  мм
        Вага пристрою
        2,48  кг
        Матеріали
        Пластик (PP)
        Колір (кольори)
        Білий з відтінком блакитного

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