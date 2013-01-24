Швидке смаження, легке чищення
Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке смаження, легке чищення
Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги
Швидке смаження, легке чищення
Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке смаження, легке чищення
Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги
Замочіть внутрішню чашу в гарячій воді для легкого та швидкого чищення.
Полегшує процес зливання для легкого видалення олії.
Зменшує небажані запахи від смаження і його можна мити миючими засобами. Немає потреби заміняти фільтр.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну