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Глибока фритюрниця

HD6107
Загальна оцінка / 5
  • Швидке смаження, легке чищення Швидке смаження, легке чищення Швидке смаження, легке чищення
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    Глибока фритюрниця

    HD6107
    Загальна оцінка / 5

    Швидке смаження, легке чищення

    Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Швидке смаження, легке чищення

    Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги

    Швидке смаження, легке чищення

    Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Завдяки потужності 2000 Вт фритюрниця Philips смажить надзвичайно швидко та неперевершено. Функція PreClean (відмочування внутрішньої каструлі у гарячій воді) значно полегшує чищення, а вбудований носик допомагає акуратно зливати олію. Переглянути усі переваги

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      Завдяки функції PreClean можна замочити внутрішню чашу в гарячій воді

      Завдяки функції PreClean можна замочити внутрішню чашу в гарячій воді

      Замочіть внутрішню чашу в гарячій воді для легкого та швидкого чищення.

      Вбудований носик для акуратного зливання олії

      Вбудований носик для акуратного зливання олії

      Полегшує процес зливання для легкого видалення олії.

      Двошаровий фільтр зменшує небажані запахи від смаження

      Двошаровий фільтр зменшує небажані запахи від смаження

      Зменшує небажані запахи від смаження і його можна мити миючими засобами. Немає потреби заміняти фільтр.

      Кошик для смаження, кришку та контейнер для олії можна мити миючими засобами

      Кошик для смаження, кришку та контейнер для олії можна мити миючими засобами

      Перемикач "увімк./вимк." для додаткової безпеки

      Перемикач "увімк./вимк." для додаткової безпеки

      Додатковий контейнер для олії: ідеальний для фільтрування та зберігання олії

      Ідеальний для фільтрування та зберігання олії. Функція фільтрування допомагає очистити олію - що краще для здоров'я - та забезпечити триваліший результат. Контейнер також можна використовувати для зберігання використаної олії.

      Окремий цифровий таймер дозволяє налаштувати час смаження

      Дозволяє легко налаштувати час смаження. Завдяки присмоктувачу таймер можна прикріпити майже до будь-якої поверхні: більше не потрібно наглядати за приготуванням страв!

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Автоматичне відкривання кришки
        Термостат з можливістю регулювання
        150-190  °C
        Оглядове віконце
        Зберігання шнура
        Ручки
        Індикатор роботи
        Неслизька основа

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2000  Вт
        Напруга
        220 - 240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Ємність
        1000  г
        Вміст олії
        2  л
        Довжина шнура
        1,2  хв.

      • Технічні вимоги

        Розміри (Д x Ш x В)
        285 x 275 x 265  мм
        Вага пристрою
        2,64  кг
        Матеріали
        Пластик (PP)
        Колір
        Білий з відтінком блакитного

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