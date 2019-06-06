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Більше не доступний
1300 г, металева
знімна чаша
Із таймером
Запобігає підгорянню їжі. Таким чином, олія залишається чистішою, що значно краще для Вашого здоров’я, а крім того, її вистачає на довше. Ваші страви ніколи не були такими смачними!
Електронний термостат забезпечує налаштування оптимальної температури для швидкого підігрівання та відновлення температури для отримання професійних результатів смаження. Цифровий таймер дозволяє легко налаштувати час смаження: більше не потрібно наглядати за приготуванням страв!
Для швидкого та легкого чищення всі деталі, крім панелі керування, можна мити миючими засобами.
4.8
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
DomowyKucharz
06/06/2019
Polska
Idealna na przygotowanie nawet dużej ilości jedzenia
Jestem bardzo zadowolony z frytkownicy - dokładnie spełniła moje potrzeby. Można usmażyć całą rybę, lub dużą ilość frytek naraz.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD6161 Frytownica
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD6161 Frytownica
MłodyKucharz
18/12/2013
Polska
Bardzo dobry i przydatny produkt
Używam tej frytkownicy już od jakiegoś czasu. Jestem z niej bardzo zadowolony. Wielkość koszyka jest wystraczający. Jej wygląd może nie jest najlepszy, ale jest bardzo praktyczna. Łatwa w utrzymaniu czystości (można myć elementy w zmywarce). Smażyłem w niej także pączki i doskonale się do tego nadaje :) Polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD6161 Frytownica
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD6161 Frytownica
Bogwiol
30/11/2013
Polska
Praktyczne urządzenie dla lubiących gotować
Fajne do frytek, ale doskonale udają się inne potrawy np. kurczaki, łosoś lub cebulka!!!.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD6161 Frytownica
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HD6161 Frytownica