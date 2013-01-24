Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Фритюрниця

HD6161
Загальна оцінка / 5
  • Професійні результати Професійні результати Професійні результати
    -{discount-value}

    Фритюрниця

    HD6161
    Загальна оцінка / 5

    Професійні результати

    Ця фритюрниця з нержавіючої сталі забезпечує професійні результати завдяки унікальній системі холодної зони, що запобігає згорянню часточок їжі та допомагає зберегти олію чистішою протягом довшого періоду. Усі деталі, крім панелі керування, можна мити у посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фритюрниця

    Професійні результати

    Ця фритюрниця з нержавіючої сталі забезпечує професійні результати завдяки унікальній системі холодної зони, що запобігає згорянню часточок їжі та допомагає зберегти олію чистішою протягом довшого періоду. Усі деталі, крім панелі керування, можна мити у посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    Професійні результати

    Ця фритюрниця з нержавіючої сталі забезпечує професійні результати завдяки унікальній системі холодної зони, що запобігає згорянню часточок їжі та допомагає зберегти олію чистішою протягом довшого періоду. Усі деталі, крім панелі керування, можна мити у посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фритюрниця

    Професійні результати

    Ця фритюрниця з нержавіючої сталі забезпечує професійні результати завдяки унікальній системі холодної зони, що запобігає згорянню часточок їжі та допомагає зберегти олію чистішою протягом довшого періоду. Усі деталі, крім панелі керування, можна мити у посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all fryer

      Професійні результати

      з регулятором для налаштування оптимальної температури та таймером

      • 1300 г, металева
      • знімна чаша
      • Із таймером
      Запобігає підгорянню їжі для чистішого та смачнішого приготування у фритюрниці

      Запобігає підгорянню їжі для чистішого та смачнішого приготування у фритюрниці

      Запобігає підгорянню їжі. Таким чином, олія залишається чистішою, що значно краще для Вашого здоров’я, а крім того, її вистачає на довше. Ваші страви ніколи не були такими смачними!

      Електронний термостат: швидке нагрівання та стала температура

      Електронний термостат: швидке нагрівання та стала температура

      Електронний термостат забезпечує налаштування оптимальної температури для швидкого підігрівання та відновлення температури для отримання професійних результатів смаження. Цифровий таймер дозволяє легко налаштувати час смаження: більше не потрібно наглядати за приготуванням страв!

      Усі деталі, крім панелі керування, можна мити миючими засобами

      Усі деталі, крім панелі керування, можна мити миючими засобами

      Для швидкого та легкого чищення всі деталі, крім панелі керування, можна мити миючими засобами.

      Знімна внутрішня чаша для легкого зливання олії

      Знімна внутрішня чаша для легкого зливання олії

      Перемикач "увімк./вимк." для додаткової безпеки

      Перемикач "увімк./вимк." для додаткової безпеки

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Оглядове віконце
        Так
        Розкладний кошик для смаження
        Так
        Термостат з можливістю регулювання
        150–190  °C
        Зберігання шнура
        Так
        Ручки
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Неслизька основа
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2200  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Ємність
        1300  г
        Вміст олії
        3,5  л
        Довжина шнура
        1  м

      • Особливості дизайну

        Розміри (Д x Ш x В)
        400 x 280 x 275  мм
        Вага пристрою
        4,4  кг
        Матеріали
        Нержавіюча сталь
        Колір (кольори)
        Нержавіюча сталь

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись