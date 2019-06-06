КаталогПідтримка
uk/ru

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Професійні результати
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Професійні результати
  • Професійні результати
  • Професійні результати
  • Професійні результати
  • Професійні результати
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Професійні результати
  • Професійні результати
  • Професійні результати
  • Професійні результати

Більше не доступний

Фритюрниця

HD6161/00

4.8
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Професійні результати
Ця фритюрниця з нержавіючої сталі забезпечує професійні результати завдяки унікальній системі холодної зони, що запобігає згорянню часточок їжі та допомагає зберегти олію чистішою протягом довшого періоду. Усі деталі, крім панелі керування, можна мити у посудомийній машині.
Переглянути всі переваги

з регулятором для налаштування оптимальної температури та таймером

Професійні результати

  • 1300 г, металева

  • знімна чаша

  • Із таймером

Запобігає підгорянню їжі для чистішого та смачнішого приготування у фритюрниці

Запобігає підгорянню їжі для чистішого та смачнішого приготування у фритюрниці

Запобігає підгорянню їжі. Таким чином, олія залишається чистішою, що значно краще для Вашого здоров’я, а крім того, її вистачає на довше. Ваші страви ніколи не були такими смачними!

Електронний термостат: швидке нагрівання та стала температура

Електронний термостат: швидке нагрівання та стала температура

Електронний термостат забезпечує налаштування оптимальної температури для швидкого підігрівання та відновлення температури для отримання професійних результатів смаження. Цифровий таймер дозволяє легко налаштувати час смаження: більше не потрібно наглядати за приготуванням страв!

Усі деталі, крім панелі керування, можна мити миючими засобами

Усі деталі, крім панелі керування, можна мити миючими засобами

Для швидкого та легкого чищення всі деталі, крім панелі керування, можна мити миючими засобами.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.8

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

06/06/2019

Polska

Polska

Idealna na przygotowanie nawet dużej ilości jedzenia

Jestem bardzo zadowolony z frytkownicy - dokładnie spełniła moje potrzeby. Można usmażyć całą rybę, lub dużą ilość frytek naraz.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD6161 Frytownica

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD6161 Frytownica

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i przydatny produkt

Używam tej frytkownicy już od jakiegoś czasu. Jestem z niej bardzo zadowolony. Wielkość koszyka jest wystraczający. Jej wygląd może nie jest najlepszy, ale jest bardzo praktyczna. Łatwa w utrzymaniu czystości (można myć elementy w zmywarce). Smażyłem w niej także pączki i doskonale się do tego nadaje :) Polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD6161 Frytownica

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD6161 Frytownica

30/11/2013

Polska

Polska

Praktyczne urządzenie dla lubiących gotować

Fajne do frytek, ale doskonale udają się inne potrawy np. kurczaki, łosoś lub cebulka!!!.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD6161 Frytownica

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HD6161 Frytownica

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.