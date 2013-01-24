Професійні результати
Ця фритюрниця Philips із нержавіючої сталі забезпечує професійні результати завдяки системі холодної зони, що запобігає згорянню часточок їжі та допомагає зберегти олію чистішою протягом довшого періоду. Усі деталі, крім панелі керування, можна мити у посудомийній машині. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійні результати
Ця фритюрниця Philips із нержавіючої сталі забезпечує професійні результати завдяки системі холодної зони, що запобігає згорянню часточок їжі та допомагає зберегти олію чистішою протягом довшого періоду. Усі деталі, крім панелі керування, можна мити у посудомийній машині. Переглянути усі переваги
Професійні результати
Ця фритюрниця Philips із нержавіючої сталі забезпечує професійні результати завдяки системі холодної зони, що запобігає згорянню часточок їжі та допомагає зберегти олію чистішою протягом довшого періоду. Усі деталі, крім панелі керування, можна мити у посудомийній машині. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійні результати
Ця фритюрниця Philips із нержавіючої сталі забезпечує професійні результати завдяки системі холодної зони, що запобігає згорянню часточок їжі та допомагає зберегти олію чистішою протягом довшого періоду. Усі деталі, крім панелі керування, можна мити у посудомийній машині. Переглянути усі переваги
Запобігає підгорянню їжі. Таким чином, олія залишається чистішою, що значно краще для Вашого здоров’я, а крім того, її вистачає на довше. Ваші страви ніколи не були такими смачними!
Для швидкого та легкого чищення всі деталі, крім панелі керування, можна мити миючими засобами.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну