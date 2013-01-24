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Фритюрниця

HD6163
Загальна оцінка / 5
  • Професійні результати Професійні результати Професійні результати
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    Фритюрниця

    HD6163
    Загальна оцінка / 5

    Професійні результати

    Ця фритюрниця Philips із нержавіючої сталі забезпечує професійні результати завдяки системі холодної зони, що запобігає згорянню часточок їжі та допомагає зберегти олію чистішою протягом довшого періоду. Усі деталі, крім панелі керування, можна мити у посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Фритюрниця

    Професійні результати

    Ця фритюрниця Philips із нержавіючої сталі забезпечує професійні результати завдяки системі холодної зони, що запобігає згорянню часточок їжі та допомагає зберегти олію чистішою протягом довшого періоду. Усі деталі, крім панелі керування, можна мити у посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    Професійні результати

    Ця фритюрниця Philips із нержавіючої сталі забезпечує професійні результати завдяки системі холодної зони, що запобігає згорянню часточок їжі та допомагає зберегти олію чистішою протягом довшого періоду. Усі деталі, крім панелі керування, можна мити у посудомийній машині. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фритюрниця

    Професійні результати

    Ця фритюрниця Philips із нержавіючої сталі забезпечує професійні результати завдяки системі холодної зони, що запобігає згорянню часточок їжі та допомагає зберегти олію чистішою протягом довшого періоду. Усі деталі, крім панелі керування, можна мити у посудомийній машині. Переглянути усі переваги

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    See all fryer

      Професійні результати

      Фритюрниця із системою холодної зони

      • 1000 г, металева
      • знімна чаша
      Запобігає підгорянню їжі для чистішого та смачнішого приготування у фритюрниці

      Запобігає підгорянню їжі для чистішого та смачнішого приготування у фритюрниці

      Запобігає підгорянню їжі. Таким чином, олія залишається чистішою, що значно краще для Вашого здоров’я, а крім того, її вистачає на довше. Ваші страви ніколи не були такими смачними!

      Усі деталі, крім панелі керування, можна мити миючими засобами

      Усі деталі, крім панелі керування, можна мити миючими засобами

      Для швидкого та легкого чищення всі деталі, крім панелі керування, можна мити миючими засобами.

      Перемикач "увімк./вимк." для додаткової безпеки

      Перемикач "увімк./вимк." для додаткової безпеки

      Знімна внутрішня чаша для легкого зливання олії

      Знімна внутрішня чаша для легкого зливання олії

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Термостат з можливістю регулювання
        150–190  °C
        Зберігання шнура
        Так
        Ручки
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Неслизька основа
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2000  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Ємність
        1000  г
        Вміст олії
        3  л
        Довжина шнура
        1  м

      • Особливості дизайну

        Розміри (Д x Ш x В)
        380 x 220 x 280  мм
        Вага пристрою
        3,0  кг
        Матеріали
        Нержавіюча сталь
        Колір (кольори)
        Нержавіюча сталь чорного кольору

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