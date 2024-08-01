Серія 5000 Контактний гриль
Легке приготування смачних страв на грилі.
Насолоджуйтеся смаком страв на грилі без зайвого клопоту. Знімні пластини, що легко чистяться, і швидке нагрівання забезпечують легке приготування страв на грилі.
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Серія 5000 Контактний гриль
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Серія 5000
Контактний гриль
Легке приготування смачних страв на грилі. Знімні пластини та висока потужність для чудових результатів Відкрита рівна поверхня для гриля Висока потужність, чудові результати Можливість регулювання висоти Знімні пластини Знімні частини легко чистити
Антипригарні пластини та лоток для збору жиру легко знімаються, що полегшує чищення.
Висока потужність для швидкого приготування
Потужність 2200 Вт швидко нагріває пластини гриля та підтримує точну, постійну температуру для ідеальних результатів.
Регульована температура для ідеальних результатів
Щоразу встановлюйте ідеальну температуру, щоб приготувати бутерброди, м’ясо та овочі саме так, як ви любите.
Можливість регулювання висоти дозволяє готувати всі ваші улюблені страви
Легко регулюйте висоту верхньої решітки для приготування товстих продуктів або відкритих бутербродів.
Велика поверхня гриля дозволяє готувати їжу для всієї сім’ї
Незалежно від того, готуєте ви на одного чи на багатьох людей, велика поверхня гриля впорається з усіма завданнями.
Знімні антипригарні пластини для легкого приготування
Що б ви не готували, зі знімними антипригарними пластинами для гриля ви зможете легко приготувати страву та очистити гриль.
Відкривається на 180° для смаження на грилі
Розкрийте бутербродницю на 180°, щоб підсмажити м’ясо та овочі на грилі з обох боків.
Знімний лоток для збору жиру
Витоплюйте жир і збирайте його в лоток, який знімається для легкого очищення.
Блокування ручки для перенесення та зберігання
Закрийте та заблокуйте ручку, щоб безпечно переносити та зберігати гриль.
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Країна походження
Виготовлено у
Китай
Матеріали
Основний корпус
ПФ Плита для гриля
Алюмінієвий сплав Ручка
ПФ Кронштейн
Алюмінієвий сплав Кришка кронштейна
Алюмінієвий лист Світловідбиваюча пластина
Алюмінієвий лист Передня кришка
PA66 Панель
PC; прозора Прозорі кнопки
PA66 Резервуар для жиру
PA66 Декоративна кришка для верхньої/передньої частини корпусу та кнопка регулювання висоти
Нержавіюча сталь SUS430 Нагрівальний елемент
Установлюється на світловідбиваючу пластину
Технічні характеристики
Напруга
220–240
V Потужність
1800–2200
W Довжина шнура
>0,8 м у розкладеному вигляді
m Частота
50–60
Hz
Конструкція
Колір
Чорний
Обслуговування
2 роки гарантії у всіх країнах світу
Так
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