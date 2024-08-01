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    • Легке приготування смачних страв на грилі. Легке приготування смачних страв на грилі. Легке приготування смачних страв на грилі.
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      Серія 5000 Контактний гриль

      HD6301/90

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      Легке приготування смачних страв на грилі.

      Насолоджуйтеся смаком страв на грилі без зайвого клопоту. Знімні пластини, що легко чистяться, і швидке нагрівання забезпечують легке приготування страв на грилі.

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      Серія 5000 Контактний гриль

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      Серія 5000

      Контактний гриль

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      Легке приготування смачних страв на грилі.

      Знімні пластини та висока потужність для чудових результатів

      • Відкрита рівна поверхня для гриля
      • Висока потужність, чудові результати
      • Можливість регулювання висоти
      • Знімні пластини
      Знімні частини легко чистити

      Знімні частини легко чистити

      Антипригарні пластини та лоток для збору жиру легко знімаються, що полегшує чищення.

      Висока потужність для швидкого приготування

      Висока потужність для швидкого приготування

      Потужність 2200 Вт швидко нагріває пластини гриля та підтримує точну, постійну температуру для ідеальних результатів.

      Регульована температура для ідеальних результатів

      Регульована температура для ідеальних результатів

      Щоразу встановлюйте ідеальну температуру, щоб приготувати бутерброди, м’ясо та овочі саме так, як ви любите.

      Можливість регулювання висоти дозволяє готувати всі ваші улюблені страви

      Можливість регулювання висоти дозволяє готувати всі ваші улюблені страви

      Легко регулюйте висоту верхньої решітки для приготування товстих продуктів або відкритих бутербродів.

      Велика поверхня гриля дозволяє готувати їжу для всієї сім’ї

      Велика поверхня гриля дозволяє готувати їжу для всієї сім’ї

      Незалежно від того, готуєте ви на одного чи на багатьох людей, велика поверхня гриля впорається з усіма завданнями.

      Знімні антипригарні пластини для легкого приготування

      Знімні антипригарні пластини для легкого приготування

      Що б ви не готували, зі знімними антипригарними пластинами для гриля ви зможете легко приготувати страву та очистити гриль.

      Відкривається на 180° для смаження на грилі

      Відкривається на 180° для смаження на грилі

      Розкрийте бутербродницю на 180°, щоб підсмажити м’ясо та овочі на грилі з обох боків.

      Знімний лоток для збору жиру

      Знімний лоток для збору жиру

      Витоплюйте жир і збирайте його в лоток, який знімається для легкого очищення.

      Блокування ручки для перенесення та зберігання

      Блокування ручки для перенесення та зберігання

      Закрийте та заблокуйте ручку, щоб безпечно переносити та зберігати гриль.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Матеріали

        Основний корпус
        ПФ
        Плита для гриля
        Алюмінієвий сплав
        Ручка
        ПФ
        Кронштейн
        Алюмінієвий сплав
        Кришка кронштейна
        Алюмінієвий лист
        Світловідбиваюча пластина
        Алюмінієвий лист
        Передня кришка
        PA66
        Панель
        PC; прозора
        Прозорі кнопки
        PA66
        Резервуар для жиру
        PA66
        Декоративна кришка для верхньої/передньої частини корпусу та кнопка регулювання висоти
        Нержавіюча сталь SUS430
        Нагрівальний елемент
        Установлюється на світловідбиваючу пластину

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  V
        Потужність
        1800–2200  W
        Довжина шнура
        >0,8 м у розкладеному вигляді  m
        Частота
        50–60  Hz

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Обслуговування

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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