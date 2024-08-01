Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Смачні страви на грилі, досконалі результати. Смачні страви на грилі, досконалі результати. Смачні страви на грилі, досконалі результати.
      -{discount-value}
    • Відтворити Пауза

      Серія 7000 Контактний гриль

      HD6307/70

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Смачні страви на грилі, досконалі результати.

      Секрет смачних страв на грилі — правильний нагрів. Точний вибір температури та датчик температури забезпечують ідеальні результати всередині та зовні. Готуйте на грилі все, що завгодно — від стейків до риби та овочів.

      Переглянути усі переваги

      Серія 7000 Контактний гриль

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Серія 7000
      - {discount-value}

      Серія 7000

      Контактний гриль

      Усього

      recurring payment

      Смачні страви на грилі, досконалі результати.

      Датчик температури й попередні настройки для смачних гриль-страв

      • Відкрита рівна поверхня для гриля
      • Датчик температури
      • Регульовані знімні пластини
      • Точне цифрове регулювання
      Цифрове регулювання для досконалих результатів

      Цифрове регулювання для досконалих результатів

      Установіть необхідну температуру для приготування соковитих, ідеально підсмажених страв. Готуйте бутерброди, м’ясо та овочі на грилі так, як ви любите.

      8 попередньо встановлених функцій полегшують приготування страв на грилі

      8 попередньо встановлених функцій полегшують приготування страв на грилі

      Смажте на грилі за допомогою 8 попередньо встановлених кнопок для розморожування, приготування бургерів, риби, курки, овочів та м’яса (різного ступеню просмаження).

      Харчовий термометр, що дозволяє готувати саме так, як ви любите

      Харчовий термометр, що дозволяє готувати саме так, як ви любите

      Готуйте м’ясо на грилі відповідно до власних уподобань за допомогою вбудованого датчика температури.

      Таймер для точного приготування

      Таймер для точного приготування

      Не допускайте пересмаження завдяки вбудованому таймеру, який вимикає нагрівання після завершення приготування на грилі.

      Знімні частини легко чистити

      Знімні частини легко чистити

      Антипригарні пластини та лоток для збору жиру легко знімаються, що полегшує чищення.

      Висока потужність для швидкого приготування

      Висока потужність для швидкого приготування

      Потужність 2200 Вт швидко нагріває пластини гриля та підтримує точну, постійну температуру для ідеальних результатів.

      Можливість регулювання висоти дозволяє готувати всі ваші улюблені страви

      Можливість регулювання висоти дозволяє готувати всі ваші улюблені страви

      Легко регулюйте висоту верхньої решітки для приготування товстих продуктів або відкритих бутербродів.

      Велика поверхня гриля дозволяє готувати їжу для всієї сім’ї

      Велика поверхня гриля дозволяє готувати їжу для всієї сім’ї

      Незалежно від того, готуєте ви на одного чи на багатьох людей, велика поверхня гриля впорається з усіма завданнями.

      Знімні антипригарні пластини для легкого приготування

      Знімні антипригарні пластини для легкого приготування

      Що б ви не готували, зі знімними антипригарними пластинами для гриля ви зможете легко приготувати страву та очистити гриль.

      Відкривається на 180° для смаження на грилі

      Відкривається на 180° для смаження на грилі

      Розкрийте бутербродницю на 180°, щоб підсмажити м’ясо та овочі на грилі з обох боків.

      Знімний лоток для збору жиру

      Знімний лоток для збору жиру

      Витоплюйте жир і збирайте його в лоток, який знімається для легкого очищення.

      Блокування ручки для перенесення та зберігання

      Блокування ручки для перенесення та зберігання

      Закрийте та заблокуйте ручку, щоб безпечно переносити та зберігати гриль.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Матеріали

        Основний корпус
        ПФ
        Плита для гриля
        Алюмінієвий сплав
        Ручка
        ПФ
        Кронштейн
        Алюмінієвий сплав
        Кришка кронштейна
        Алюмінієвий лист
        Світловідбиваюча пластина
        Алюмінієвий лист
        Передня кришка
        PA66V
        Панель
        PC; прозора
        Прозорі кнопки
        PA66
        Резервуар для жиру
        PA66
        Декоративна кришка для верхньої/передньої частини корпусу та кнопка регулювання висоти
        Нержавіюча сталь SUS430
        Нагрівальний елемент
        Установлюється на світловідбиваючу пластину

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  V
        Потужність
        1800–2200  W
        Довжина шнура
        >0,8 м у розкладеному вигляді  m
        Частота
        50–60  Hz

      • Конструкція та покриття

        Колір (кольори)
        Чорний

      • Обслуговування

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.