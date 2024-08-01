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HD6307/70
Смачні страви на грилі, досконалі результати.
Секрет смачних страв на грилі — правильний нагрів. Точний вибір температури та датчик температури забезпечують ідеальні результати всередині та зовні. Готуйте на грилі все, що завгодно — від стейків до риби та овочів.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Контактний гриль
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Установіть необхідну температуру для приготування соковитих, ідеально підсмажених страв. Готуйте бутерброди, м’ясо та овочі на грилі так, як ви любите.
Смажте на грилі за допомогою 8 попередньо встановлених кнопок для розморожування, приготування бургерів, риби, курки, овочів та м’яса (різного ступеню просмаження).
Готуйте м’ясо на грилі відповідно до власних уподобань за допомогою вбудованого датчика температури.
Не допускайте пересмаження завдяки вбудованому таймеру, який вимикає нагрівання після завершення приготування на грилі.
Антипригарні пластини та лоток для збору жиру легко знімаються, що полегшує чищення.
Потужність 2200 Вт швидко нагріває пластини гриля та підтримує точну, постійну температуру для ідеальних результатів.
Легко регулюйте висоту верхньої решітки для приготування товстих продуктів або відкритих бутербродів.
Незалежно від того, готуєте ви на одного чи на багатьох людей, велика поверхня гриля впорається з усіма завданнями.
Що б ви не готували, зі знімними антипригарними пластинами для гриля ви зможете легко приготувати страву та очистити гриль.
Розкрийте бутербродницю на 180°, щоб підсмажити м’ясо та овочі на грилі з обох боків.
Витоплюйте жир і збирайте його в лоток, який знімається для легкого очищення.
Закрийте та заблокуйте ручку, щоб безпечно переносити та зберігати гриль.
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